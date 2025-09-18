ETV Bharat / state

గ్రూప్‌-1 స్క్రీనింగ్‌ పరీక్ష ఒక్క పేపర్‌తోనే ! - ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తే కొత్త నోటిఫికేషన్ల నుంచే అమల్లోకి!

మెయిన్స్‌లో ఆంగ్లం, తెలుగు భాషాసబ్జెక్టులు కలిపి 150 మార్కులకే - చట్టాల సిలబస్‌లో స్వల్ప మార్పు సంస్కరణలపై ప్రభుత్వానికి ఏపీపీఎస్సీ ప్రతిపాదనలు

APPSC Proposals To The Government Group 1
APPSC Proposals To The Government Group 1 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 9:53 AM IST

APPSC Proposals To The Government Group 1 Screening Test: గ్రూప్‌ - 1 పరీక్షల విధానంలో మార్పులకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ ప్రతిపాదనలతో సిద్ధమైంది. ఇప్పటి వరకు స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షను 2 పేపర్లుగా నిర్వహిస్తుండగా, ఇకపై ఒక్క పేపర్‌గానే నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. మెయిన్స్‌లో అర్హత పరీక్షలుగా ఉన్న తెలుగు, ఆంగ్ల భాష సబ్జెక్టు 2 పేపర్లనూ ఒక్క పేపర్‌గానే నిర్వహించాలని భావిస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వానికి పంపింది. ఆమోదం లభిస్తే కొత్త నోటిఫికేషన్ల నుంచి ఇవి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

120 మార్కుల చొప్పున: ప్రస్తుతం గ్రూప్‌-1కు స్క్రీనింగ్‌లో రెండు పేపర్లు ఉన్నాయి. ఒక్కో పేపర్‌ 120 మార్కులకు ఉంటోంది. పేపర్‌-1 జనరల్‌ స్టడీస్, పేపర్‌-2 జనరల్‌ అప్టిట్యూడ్‌ ఉంటాయి. ఈ రెండు పేపర్లను కలిపి ఒక్కటిగానే నిర్వహించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ (ఏపీపీఎస్సీ) ప్రతిపాదించింది. ఇప్పటి వరకు 120 మార్కుల చొప్పున ఉన్న రెండు పేపర్లను కలిపి 150 మార్కులకు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. 150 ప్రశ్నలకు 150 నిమిషాల సమయం ఉంటుంది.

గ్రూప్‌-1 స్క్రీనింగ్‌ పరీక్ష ఒక్క పేపర్‌తోనే ! - ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తే కొత్త నోటిఫికేషన్ల నుంచే అమల్లోకి! (ETV)

స్క్రీనింగ్‌లో ప్రతి తప్పునకు: భారత చరిత్ర, భారత రాజ్యాంగం - రాజకీయాలు, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ- ప్రణాళిక, భారతీయ- ప్రపంచ భూగోళశాస్త్రం, శాస్త్ర, సాంకేతిక- పర్యావరణం, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రాధాన్యం కలిగిన కరెంట్‌ ఎఫైర్స్, మానసిక సామర్థ్యం - తార్కికం - నిర్ణయం తీసుకోవడం - సమస్య - పరిష్కారం అంశాలకు 20 మార్కుల చొప్పున 140 మార్కులకు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించింది. డేటా వివరణకు ప్రత్యేకంగా 10 మార్కులు ఇవ్వాలని స్క్రీనింగ్‌లో ప్రతి తప్పునకు 1/3 మార్కులు మైనస్‌ చేయాలని ప్రతిపాదించింది.

మెయిన్స్‌ ఐదు పేపర్లు కలిపి: మెయిన్స్‌లో ఇప్పటి వరకు అర్హత పరీక్షలుగా తెలుగు, ఆంగ్ల భాష సబ్జెక్టులను 2 వేర్వేరు పేపర్లుగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఒక్కో పేపర్‌ 150 మార్కుల చొప్పున ఉంది. అభ్యర్థులపై భారం తగ్గించేందుకు ఇప్పుడు రెండింటిని కలిపి 150 మార్కులకు నిర్వహించాలని ఏపీపీఎస్సీ ప్రతిపాదించింది. ప్రశ్నపత్రం 75 మార్కుల చొప్పున రెండు విభాగాలుగా ఉంటుంది. ప్రతి విభాగంలో కనీసం 30 మార్కులు సాధించాలి. మెయిన్స్‌లో పేపర్‌ - 3లో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు, రాజ్యాంగం, పాలన, చట్టం, ఎథిక్స్‌ అంశాలు ఉన్నాయి.

కొత్త ప్రతిపాదనలో బేసిక్‌ నాలెడ్జ్‌ ఆఫ్‌ లా ఇన్‌ ఇండియాకు సంబంధించిన అంశంలో మార్పు చేసింది. రాజకీయాలు, రాజ్యాంగం, పాలన, ఎథిక్స్‌ అంశాలు ఉండేలా ప్రతిపాదించింది. పేపర్‌ - 5లో ప్రస్తుతం సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ ఉండగా ఇందులో ‘పర్యావణ సమస్యలు’ అంశాన్ని అదనంగా ప్రతిపాదించింది. మెయిన్స్‌ ఐదు పేపర్లు కలిపి 750 మార్కులకు రాత పరీక్ష ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఉన్నట్లే ఇంటర్వ్యూకు 75 మార్కులు ఉండనున్నాయి.

పోస్టుల భర్తీకి ఏపీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్: ఇప్పటికే పలు ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల భర్తీకి ఏపీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. తాజాగా 21 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నట్టు తెలిపింది. వీటికి ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది.

