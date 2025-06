ETV Bharat / state

ఏపీలో వైద్య కళాశాలలకు సూపరింటెండెంట్లు, ప్రిన్సిపళ్ల నియామకం - SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS

Published : June 8, 2025 at 9:39 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Appointment of Superintendents and Principals for Hospitals: రాష్ట్రంలో పలు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులు, వైద్య కళాశాలలకు సూపరింటెండెంట్లు, ప్రిన్సిపళ్లన నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అధికారులను నియామకం చేస్తూ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఎంటీ కృష్ణబాబు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. విశాఖ కేజీ హెచ్ సూపరిండెంట్​గా డాక్టర్ వాణిని నియామించారు. ఒంగోలు జీజీహెచ్ సూపరిండెంట్​గా డాక్టర్ ఎస్.మాణిక్య రావు, కడప జీజీహెచ్ సూపరిండెంట్​గా డాక్టర్ కేఎస్ఎస్ వెంకటేశ్వర రావు నియమితులయ్యారు.

విజయవాడ ఎస్​ఎంసీ ప్రిన్సిపాల్​గా డాక్టర్ ఎ. ఏడుకొండల రావును ప్రభుత్వం నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. అనంతపురం ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్​గా డాక్టర్ కేవీ.వి సత్యనారాయణ, ఒంగోలు జీఎంసీ ప్రిన్సిపాల్​గా డాక్టర్ పీ.అశోక్ కుమార్​కు పోస్టింగ్ ఇస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.