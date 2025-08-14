Applications for Swachh Vidyalaya Puraskar 2025 -26 : పాఠశాలల్లో ఆహ్లాద, ఆరోగ్య వాతావరణాన్నిసిద్ధం చేయాలనే లక్ష్యంతో కేంద్రం ప్రభుత్వం పాఠశాలకు ప్రత్యేక పురస్కారాలు అందించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తుంది. స్వచ్ఛ ఏవమ్ హరిత్ విద్యాలయ రేటింగ్ పేరిట ప్రోత్సాహకాలు అందించనుంది. అయితే గతంలో నిర్వహించిన స్వచ్ఛ విద్యాలయ్ పురస్కార్కు మార్పులు చేస్తూ ఈ క్రార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఆరు ప్రధాన కొలమానాల ఆధారంగా రేటింగ్ ఇవ్వనున్నారు. 2025 - 26 సంవత్సరానికి ఆయా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల నుంచి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తోంది.
సెప్టెంబరు 30వ తేదీ వరకు చివరి అవకాశం : కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న స్వచ్ఛ పురస్కారం కోసం ముందుగా ఆన్లైన్లో సెప్టెంబరు 30లోగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. పాఠశాల పరిసరాల పరిశుభ్రత, పచ్చదనం పెంపునకు తీసుకుంటున్న శ్రద్ధ, తాగునీటి వసతి ఏర్పాట్లు, వాననీటి సంరక్షణకు ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణం, మరుగుదొడ్ల వినియోగం, మధ్యాహ్న భోజనంలో చేతులు కడుక్కునే విధానం, చెత్త వ్యర్థాల ఏరివేత పరిస్థితి, మొక్కల పెంపకం, ప్లాస్టిక్ వినియోగం తగ్గించేందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు, సోలార్ ఎనర్జీ వినియోగం ఇలా ఆయా కేటగిరీలకు 60 ప్రశ్నలకు సమాధానాలిస్తూ సంబంధిత ఫొటోలను అప్లోడ్ చేయాలి.
పాఠశాలలు నమోదు చేసిన సమాచారం ఆధారంగా మరుగుదొడ్ల నిర్వహణకు 27, నీటి వసతికి 22, నిర్వహణకు 21, విద్యార్థుల్లో మంచి నడవడికకు 20, చేతుల శుభ్రతకు 14, మిషన్ లైఫ్ యాక్టివిటీస్కు 21 ఇలా మొత్తం 125 మార్కులు కేటాయించారు. 90 శాతానికి పైగా మార్కులు సాధించిన వాటికి ‘5 స్టార్’ రేటింగ్ ఇవ్వనున్నారు.
జాతీయ స్థాయిలో సాధిస్తే : ఆయా పాఠశాలలు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసిన వివరాలను పరిశీలకులు క్షేత్రస్థాయిలో పాఠశాలలను సందర్శించి రేటింగ్ అందిస్తారు. ప్రతి జిల్లా నుంచి 8 పాఠశాలలు రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపిక చేయనున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 20 పాఠశాలలకు 5 స్టార్ రేటింగ్ వచ్చిన వాటిని జాతీయ స్థాయికి ఎంపిక చేస్తారు. జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమంగా నిలిచిన వాటికి రూ.లక్ష ప్రోత్సాహకం దక్కనుంది. వీటితో పాటు సంబంధిత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులకు మూడు రోజుల పాటు దేశంలోని ప్రముఖ ప్రదేశాలను సందర్శించే అవకాశం కల్పిస్తారు.
స్పందన అంతంత మాత్రమే : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు కేవలం 5 పాఠశాలలే నమోదు చేసుకున్నాయి. ఇప్పటి నుంచే విద్యార్థుల కోఆర్డినేషన్తో ఉపాధ్యాయులు ఆయా అంశాల పరంగా ముందుకు వెళ్తే జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు దక్కే అవకాశాలు ఉంటాయి. విద్యాశాఖ సైతం అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది.
స్వచ్ఛ విద్యా పురస్కార్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి, స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు ప్రక్రియలో పాఠశాల నమోదు, ఆన్లైన్ దరఖాస్తు సమర్పణ, జిల్లా స్థాయి కమిటీ ద్వారా స్క్రీనింగ్ ఉంటాయి. విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ వెబ్సైట్, వికాస్పీడియాలో మార్గదర్శకాలు, ఇతర వివరాలు లభిస్తాయి.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ:
- విద్యార్థులు పాఠశాలలు తమ యూ-డీఐఎస్ఈ కోడ్ను ఉపయోగించి వెబ్సైట్, మొబైల్ యాప్లో నమోదు చేసుకోవాలి.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు తర్వాత పాఠశాల స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ కోసం అవసరమైన అన్ని వివరాలను ఆన్లైన్లో సమర్పించాలి.
- ఈ దరఖాస్తులు జిల్లా కలెక్టర్ నేతృత్వంలోని జిల్లా స్థాయి కమిటి ద్వారా స్క్రీనింగ్ చేస్తారు.
మొక్కజొన్న ఆకులతో పెన్ - మన పాలమూరు పిల్లలే క్రియేటర్స్
చిట్టి బుర్రలను ప్రోత్సహిస్తే అద్భుతాలే - ఇన్స్పైర్మనక్ పురస్కారాలకు అప్లికేషన్లు ప్రారంభం