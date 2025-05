ETV Bharat / state

మీకు రేషన్ కార్డు లేదా - అయితే ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేసుకోండి - APPLY FOR NEW RATION CARD

Published : May 8, 2025 at 7:40 PM IST

How to Apply for New Ration Card : అర్హులై ఉండి రేషన్‌కార్డు లేని వారికి కూటమి ప్రభుత్వం చక్కటి వార్త చెప్పింది. ఎదురు చూస్తున్న వారంతా కొత్త కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించింది. దాంతో సంక్షేమ పథకాలకు ఇన్నేళ్లు దూరమైనవారు, రేషన్‌కార్డు లేక అవస్థలు పడుతున్న యువ జంటలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సచివాలయాల్లో మే 7వ తేదీ నుంచి జూన్‌ 7వ తేదీ వరకు గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ద్వారా కొత్త బియ్యం కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దాంతో పాటు కుటుంబ విభజన, కుటుంబ సభ్యుల పేర్ల తొలగింపు, చేర్పులకూ అవకాశం కల్పించారు. గ్రామీణంలో రూ.లక్ష, పట్టణ, నగర ప్రాంతాల్లో రూ.1.20 లక్షల వార్షిక ఆదాయం ఉన్నవారంతా అర్హులని అధికారులు తెలిపారు.

నెల్లూరు జిల్లాలో తెల్ల కార్డులు 6,91,435, ఏఏవై కార్డులు 40,891 ఉండగా ఇప్పటికే కొత్త కార్డులకు 4000 దరఖాస్తులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. తాజాగా వచ్చే వాటినీ పరిశీలించి ఒకేసారి జారీ చేయనున్నారు. ఇంటి చిరునామా మార్చుకునేందుకూ అవకాశం ఇచ్చారు.

క్యూఆర్‌ కోడ్‌తో కూడిన స్మార్ట్‌ కార్డులు: ప్రభుత్వం అర్హులైన వారికి క్యూఆర్‌ కోడ్‌తో కూడిన స్మార్ట్‌ కార్డులు అందించనుంది. దాన్ని స్కాన్‌ చేస్తే కుటుంబంలో ఉండే సభ్యులతో పాటు గత 6 నెలలుగా తీసుకున్న సరకుల వివరాలు తెలుస్తాయి. జిల్లాలో ఇంకా సుమారు 1.10 లక్షల మందికి ఈకేవైసీ పూర్తి కాలేదు. దాంతో వీరికి మరో అవకాశం కల్పించారు. ఈకేవైసీ కాని కుటుంబ సభ్యుల పేర్ల చేర్పునకూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.