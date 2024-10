ETV Bharat / state

అమల్లోకి నూతన మద్యం విధానం - నేటి నుంచి కొత్త దుకాణాల దరఖాస్తుల స్వీకరణ - Applications For New Liquor Shops

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Applications For New Liquor Shops In AP ( ETV Bharat )