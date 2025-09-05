ETV Bharat / state

స్కూల్‌, కాలేజీలకు డుమ్మా - వారు గుట్టు విప్పితే గుప్పుమంటున్న గంజాయి - YOUTH ADDICTED TO GANJA IN AP

విద్యా సంస్థలు, నిర్మానుష్య ప్రాంతాలు తదితర చోట్ల డ్రోన్ల ద్వారా పరిశీలన - విద్యార్థులు, యువతలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు

Youth Addicted To Ganja In AP
Youth Addicted To Ganja In AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read

Youth Addicted To Ganja In AP : కొన్నిచోట్ల అంగట్లో సిగరెట్‌ దొరికినంత సులువుగా గంజాయి విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. బడికి వెళ్లే పిల్లల బ్యాగుల్లోనూ మత్తు పదార్థాలు బయటపడుతున్నాయి. గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాలు వల్ల యువత, బాలల జీవితాలను చిత్తు చేస్తున్నాయి. మత్తుకు బానిసలు అయినా యువత డబ్బుల కోసం నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. గంజాయి దుష్ప్రభావాలపై ప్రభుత్వం, స్వచ్ఛంద సంస్థలు అవగాహన కల్పిస్తున్నా, పోలీసులు ఎక్కడిక్కడ ఉక్కుపాదంతో అణచివేస్తున్నా పూర్తి స్థాయిలో కట్టడి చేయలేకపోతున్నారు. మచిలీపట్నం, గుడివాడ, పెనమలూరు, గన్నవరం మొదలైన పరిసర ప్రాంతాల్లో యువకులు, బాలలు ఎక్కువగా బానిసలు అవుతున్నారు.

Youth Addicted To Ganja In AP
స్కూల్‌, కాలేజీలకు డుమ్మా - వారు గుట్టు విప్పితే గుప్పుమంటున్న గంజాయి (EENADU)
  • ఇటీవల పెనమలూరులోని ఓ పచారీ కొట్టులో అడిగిన వెంటనే సిగరెట్‌ ఇవ్వలేదని ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించారు. గంజాయి మత్తులో ఉన్న కొందరు యువకులు కొట్టులో ఉండే భార్యాభర్తలపై కర్రలు, బీరు సీసాలు, ఇటుక రాళ్లతో దాడి చేశారు.
  • పోరంకి నిడమనూరు రోడ్డులో రాత్రి అయితే చాలు కొందరు యువకులు చేరి గంజాయి తీసుకుంటున్నారు. కర్రలు పట్టుకొని అటుగా వస్తున్న వాహనాలు ఆపుతున్నారు. వారిని డబ్బులు ఇవ్వమని బెదిరిస్తున్నారు. ఇవ్వకుంటే దాడి చేసి లాగేసుకుంటున్నారని పలువురు వాహనదారులు వాపోతున్నారు.
  • ఈ సంవత్సరం జులైలో కంకిపాడు మండలం ప్రొద్దుటూరులో అంగన్‌వాడీ కార్యకర్త ఇంట్లో ఒంటరిగా నిద్రిస్తుంది. ఇంతలో గంజాయి మత్తులో ఉన్న ఓ బాలుడు ఆమెపై దాడి చేశాడు. ఆమె తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయ్యింది . ఆ బాలుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

వారే ఎక్కువ:

  • కుటుంబంలో తరచూ కలహాలు
  • కన్నవారి పర్యవేక్షణ లేకపోవడం
  • మితిమీరిన స్వేచ్ఛ
  • అడిగినంత డబ్బులివ్వడం
  • చదువుకునే చోట ఒకర్ని చూసి మరొకరు మత్తుకు ఆకర్షితులవుతున్నారు.

వారిలో ఈ లక్షణాలు గుర్తించాలి:

  • విపరీతమైన కోపం, ఉద్రేకం
  • రాత్రంతా ఫోన్‌తో గడిపేయడం
  • పెద్దవాళ్లతో మాటకు ముందే దాడి చేయడం
  • ఇంట్లో నుంచి చెప్పాపెట్టకుండా బయటకు వెళ్లడం
  • డబ్బులు దొంగిలించడం
  • కాలేజీ/స్కూల్‌కు డుమ్మా కొట్టడం
  • నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో తిరగడం
  • కాళ్లు చేతులు వణుకు వస్తున్నా వారిని అనుమానించాలి.

దొరకని సమయాల్లో: మత్తుకు అలవాటు పడినవారు గంజాయి దొరక్కపోయినా, కొనేందుకు డబ్బులు లేకపోయినా ఆ సమయంలో మత్తు ఇచ్చే ఏది దొరికితే దానిని పీలుస్తున్నారు. వీటిలో ప్రధానంగా కలర్స్​లో ఉపయోగించే తిన్నర్, గమ్​ ట్యూబ్స్, నెయిల్ పాలిష్​, వైట్నర్ వంటి వాటిని వినియోగిస్తున్నారు. కొంతమంది వీటిని పాలిథిన్​ కవర్లు, గొట్టాలలో వేసి పీలుస్తున్నారు. టీచర్ల కంటపడుతున్నారు. స్కూల్​కు వెళ్లే చాలామంది విద్యార్థుల బ్యాగుల్లో ఇవి విచ్చలవిడిగా దొరుకుతున్నాయి. ఇలాంటి విద్యార్థుల పట్ల ఎలా స్పందించాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి టీచర్లలో నెలకొంటుంది.

అడ్డుకట్ట వేస్తున్నాం:

'ఎప్పటికప్పుడు కేసులు పెట్టి కఠిన చర్యలు చేపడుతూ గంజాయిపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నామని అన్నారు. ఇటీవల 4200 కేజీల గంజాయిని ధ్వంసం చేశామని చెప్పారు. అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నమని వివరించారు. విద్యా సంస్థలు, నిర్మానుష్య ప్రాంతాలు తదితర చోట్ల డ్రోన్ల ద్వారా పరిశీలించి 4 కేసులు నమోదు చేశామని పేర్కొన్నారు.' - ఎస్పీ ఆర్‌.గంగాధరరావు

పశ్చిమలో గుప్పుమంటున్న గంజాయి - మత్తుకు బానిసవుతున్న యువత

గంజాయి మత్తులో స్కూల్​ స్టూడెంట్స్ - ఈ దందాలే ఆదాయ వనరుగా రౌడీ షీటర్లు!

Youth Addicted To Ganja In AP : కొన్నిచోట్ల అంగట్లో సిగరెట్‌ దొరికినంత సులువుగా గంజాయి విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. బడికి వెళ్లే పిల్లల బ్యాగుల్లోనూ మత్తు పదార్థాలు బయటపడుతున్నాయి. గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాలు వల్ల యువత, బాలల జీవితాలను చిత్తు చేస్తున్నాయి. మత్తుకు బానిసలు అయినా యువత డబ్బుల కోసం నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. గంజాయి దుష్ప్రభావాలపై ప్రభుత్వం, స్వచ్ఛంద సంస్థలు అవగాహన కల్పిస్తున్నా, పోలీసులు ఎక్కడిక్కడ ఉక్కుపాదంతో అణచివేస్తున్నా పూర్తి స్థాయిలో కట్టడి చేయలేకపోతున్నారు. మచిలీపట్నం, గుడివాడ, పెనమలూరు, గన్నవరం మొదలైన పరిసర ప్రాంతాల్లో యువకులు, బాలలు ఎక్కువగా బానిసలు అవుతున్నారు.

Youth Addicted To Ganja In AP
స్కూల్‌, కాలేజీలకు డుమ్మా - వారు గుట్టు విప్పితే గుప్పుమంటున్న గంజాయి (EENADU)
  • ఇటీవల పెనమలూరులోని ఓ పచారీ కొట్టులో అడిగిన వెంటనే సిగరెట్‌ ఇవ్వలేదని ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించారు. గంజాయి మత్తులో ఉన్న కొందరు యువకులు కొట్టులో ఉండే భార్యాభర్తలపై కర్రలు, బీరు సీసాలు, ఇటుక రాళ్లతో దాడి చేశారు.
  • పోరంకి నిడమనూరు రోడ్డులో రాత్రి అయితే చాలు కొందరు యువకులు చేరి గంజాయి తీసుకుంటున్నారు. కర్రలు పట్టుకొని అటుగా వస్తున్న వాహనాలు ఆపుతున్నారు. వారిని డబ్బులు ఇవ్వమని బెదిరిస్తున్నారు. ఇవ్వకుంటే దాడి చేసి లాగేసుకుంటున్నారని పలువురు వాహనదారులు వాపోతున్నారు.
  • ఈ సంవత్సరం జులైలో కంకిపాడు మండలం ప్రొద్దుటూరులో అంగన్‌వాడీ కార్యకర్త ఇంట్లో ఒంటరిగా నిద్రిస్తుంది. ఇంతలో గంజాయి మత్తులో ఉన్న ఓ బాలుడు ఆమెపై దాడి చేశాడు. ఆమె తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయ్యింది . ఆ బాలుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

వారే ఎక్కువ:

  • కుటుంబంలో తరచూ కలహాలు
  • కన్నవారి పర్యవేక్షణ లేకపోవడం
  • మితిమీరిన స్వేచ్ఛ
  • అడిగినంత డబ్బులివ్వడం
  • చదువుకునే చోట ఒకర్ని చూసి మరొకరు మత్తుకు ఆకర్షితులవుతున్నారు.

వారిలో ఈ లక్షణాలు గుర్తించాలి:

  • విపరీతమైన కోపం, ఉద్రేకం
  • రాత్రంతా ఫోన్‌తో గడిపేయడం
  • పెద్దవాళ్లతో మాటకు ముందే దాడి చేయడం
  • ఇంట్లో నుంచి చెప్పాపెట్టకుండా బయటకు వెళ్లడం
  • డబ్బులు దొంగిలించడం
  • కాలేజీ/స్కూల్‌కు డుమ్మా కొట్టడం
  • నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో తిరగడం
  • కాళ్లు చేతులు వణుకు వస్తున్నా వారిని అనుమానించాలి.

దొరకని సమయాల్లో: మత్తుకు అలవాటు పడినవారు గంజాయి దొరక్కపోయినా, కొనేందుకు డబ్బులు లేకపోయినా ఆ సమయంలో మత్తు ఇచ్చే ఏది దొరికితే దానిని పీలుస్తున్నారు. వీటిలో ప్రధానంగా కలర్స్​లో ఉపయోగించే తిన్నర్, గమ్​ ట్యూబ్స్, నెయిల్ పాలిష్​, వైట్నర్ వంటి వాటిని వినియోగిస్తున్నారు. కొంతమంది వీటిని పాలిథిన్​ కవర్లు, గొట్టాలలో వేసి పీలుస్తున్నారు. టీచర్ల కంటపడుతున్నారు. స్కూల్​కు వెళ్లే చాలామంది విద్యార్థుల బ్యాగుల్లో ఇవి విచ్చలవిడిగా దొరుకుతున్నాయి. ఇలాంటి విద్యార్థుల పట్ల ఎలా స్పందించాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి టీచర్లలో నెలకొంటుంది.

అడ్డుకట్ట వేస్తున్నాం:

'ఎప్పటికప్పుడు కేసులు పెట్టి కఠిన చర్యలు చేపడుతూ గంజాయిపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నామని అన్నారు. ఇటీవల 4200 కేజీల గంజాయిని ధ్వంసం చేశామని చెప్పారు. అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నమని వివరించారు. విద్యా సంస్థలు, నిర్మానుష్య ప్రాంతాలు తదితర చోట్ల డ్రోన్ల ద్వారా పరిశీలించి 4 కేసులు నమోదు చేశామని పేర్కొన్నారు.' - ఎస్పీ ఆర్‌.గంగాధరరావు

పశ్చిమలో గుప్పుమంటున్న గంజాయి - మత్తుకు బానిసవుతున్న యువత

గంజాయి మత్తులో స్కూల్​ స్టూడెంట్స్ - ఈ దందాలే ఆదాయ వనరుగా రౌడీ షీటర్లు!

For All Latest Updates

TAGGED:

DRUG RACKET TARGETING STUDENTSGANJA SMUGGLING IN APDRUG FREE ANDHRA PRADESH STATESCHOOL STUDENTS ADDICTED TO DRUGYOUTH ADDICTED TO GANJA IN AP

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.