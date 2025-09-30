పండగ సీజన్లో మహిళలకు శుభవార్త - తక్కువ ధరకే సరకుల కిట్
వీరఘట్టం మహిళా మార్టు నుంచి మన్యం జిల్లావ్యాప్తంగా 5,000 ప్యాకెట్ల పంపిణీ - రూ.50 లక్షల విలువైన దసరా సరకులు సిద్ధం - మార్కెట్ ధరలకంటే తక్కువకే సరఫరా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 11:55 AM IST
AP Women Mart festival kits: పండగ సీజన్ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ఆర్థిక భారం తగ్గించేలా మహిళా మార్టులు ముందుకు వస్తున్నాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వీరఘట్టం మహిళా మార్టు నుంచి జిల్లా వ్యాప్తంగా 15 మండల మహిళా సమాఖ్యలకు దసరా సరకులు పంపిణీ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ పథకంలో భాగంగా మొత్తం 5,000 ప్యాకెట్లను ఒక్కొక్కటి రూ.1,000కి సరఫరా చేయనున్నారు.
5,000 ప్యాకెట్ల తయారీ: స్థానిక మండల మహిళా సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో 15 రకాల నిత్యావసర వస్తువులను ఒక కిట్గా సిద్ధం చేశారు. వీటిని ప్యాకింగ్ చేసి, మండలాల వారీగా పంపిణీ చేసే కార్యక్రమంలో ఇప్పటికే చర్యలు వేగవంతమయ్యాయి. దసరా నాటికి రూ.50 లక్షల విలువైన సరకులను సిద్ధం చేసి అందుబాటులో ఉంచనున్నారు.
మహిళల నుంచి మంచి స్పందన: జిల్లాలోని వివిధ మండలాలకు చెందిన 5,000 మంది మహిళలు ఈ కిట్ల కోసం ముందుగానే రూ.1,000 చొప్పున చెల్లించారు. దీని ఆధారంగా ప్యాకెట్లను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా దీపావళి కోసం కూడా ఇప్పటికే 2,000 మంది మహిళలు రూ.20 లక్షల విలువైన సరకులకు ముందస్తు చెల్లింపులు చేశారు. అధికారులు దీపావళి సీజన్లో మరో రూ.60 లక్షల విలువైన అమ్మకాలు జరగనున్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
కిట్లో ఉండే సరకులు: ఈ దసరా కిట్లో పసుపు (200 గ్రాములు), పంచదార (1 కిలో), శనగ (½ కిలో), శనగపప్పు (1 కిలో), బెల్లం (1 కిలో), గోధుమపిండి (1 కిలో), గోధుమనూక (½ కిలో), టీ పౌడర్ (200 గ్రాములు), జీడిపప్పు (100 గ్రాములు), సేమియా (850 గ్రాములు), ఆయిల్ (1 లీటర్ ప్యాకెట్), బాస్మతి బియ్యం (1 కిలో), కిస్మిస్ (100 గ్రాములు), పెసరపప్పు (½ కిలో), ఉప్పు (1 కిలో) వంటి 15 వస్తువులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఒక ప్యాకెట్గా అందిస్తారు.
ప్యాకింగ్ పనుల్లో సంఘాలే ముందంజ: ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, మండలంలోని 50 గ్రామ సంఘాల అధ్యక్షులు, వీవోఏలు స్వయంగా ప్యాకింగ్ పనుల్లో పాల్గొంటున్నారు. మహిళలు స్వయంగా తమకోసం సరకులను సిద్ధం చేయడం వల్ల పారదర్శకతతో పాటు నాణ్యతా హామీ లభిస్తోంది.
మార్కెట్ ధరలకంటే తక్కువ: వీరఘట్టం మండల మహిళా సమాఖ్య అధ్యక్షురాలు కె.లలితకుమారి మాట్లాడుతూ, “మహిళలకు అందించే సరకులను మార్కెట్ ధరల కంటే తక్కువ ధరకు సరఫరా చేస్తాం. నేరుగా మండల మహిళా సమాఖ్యలకు పంపిణీ చేసి, అక్కడి నుంచి గ్రామ సంఘాలకూ అందిస్తాం. ఈ విధానం వల్ల గిరాకీ కూడా పెరుగుతుంది” అని తెలిపారు.
రూ.1,000కే 15 రకాల సరకులతో దసరా కిట్లు మహిళలకు పండగ సీజన్లో ఆర్థిక ఊరటను అందిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే వచ్చిన స్పందన చూస్తే, ఈ పథకం భవిష్యత్తులో మరింత విస్తృతంగా అమలు అవుతుందనడంలో సందేహం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో దసరా, దీపావళి మాత్రమే కాకుండా, ఇతర పండుగల సందర్భాల్లో కూడా ఇలాంటి పథకాలను కొనసాగించాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. దీనివల్ల మహిళా మార్టుల ఆర్థిక బలం పెరగడమే కాకుండా, గ్రామీణ మహిళల ఆర్థిక సాధికారతకు మార్గం సుగం అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
