ఉత్తరాంధ్రకు వాయుగుండం ముప్పు - ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ
ఉత్తర, వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - రాగల 48 గంటల్లో పశ్చిమ వాయవ్యంగా కదిలి బలపడే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 7:58 PM IST
Heavy Rain Forecast for Andhra Pradesh: ఉత్తర ఒడిశా, వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దీనికి అనుబంధంగా ఉపరితల ఆవర్తనం సముద్ర మట్టానికి సగటున 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు కొనసాగుతోందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. ఈ అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఇప్పటికే వాతావరణంలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మరోవైపు గురువారం నాటికి తూర్పు మధ్య, ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో కొత్త అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
వాయుగుండంగా బలపడనున్న అల్పపీడనం: ఈ అల్పపీడనం పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ శుక్రవారం నాటికి దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతాల్లో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. ఇది ఈ నెల 27వ తేదీన దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీరాలను దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఆదివారం వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా శుక్ర, శనివారాల్లో కోస్తా జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు, రాయలసీమలో భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.
పిడుగులు, గాలివానలతో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: పిడుగులతో కూడిన వర్షాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరింది. మత్స్యకారులు గురువారం నుంచి ఆదివారం వరకు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించారు.
బుధవారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా. మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. గంటకు 40–50 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీసే అవకాశం ఉందని, చెట్ల కింద ఉండొద్దని ప్రజలను హెచ్చరించారు.
పలు జిల్లాలకు అలెర్ట్లు: రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు పిడుగుపాటు హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. ఏపీలోని జిల్లాలకు విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ప్రత్యేక అలెర్ట్లు జారీ చేసింది. విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, విశాఖ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్, శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్, తిరుపతి, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ ప్రకటించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనాలు, వాయుగుండాల ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చే కొన్ని రోజులు వర్షాలు, గాలివానలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
శ్రీశైలం జలాశయానికి పెరుగుతున్న వరద: మరోవైపు వరదల కారణంగా శ్రీశైలం జలాశయానికి పెద్దఎత్తున నీరు చేరుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 3,98,815 క్యూసెక్కులు చేరుతుండగా, 4,45,102 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,167 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.
అలాగే 10 స్పిల్వే గేట్లను 14 అడుగుల ఎత్తు వరకు ఎత్తి 3,49,620 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 882.90 అడుగుల వద్ద కొనసాగుతోంది. నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు ఉండగా, ప్రస్తుతం 203.89 టీఎంసీలు నిల్వగా ఉన్నాయి.
