బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న మరో అల్పపీడనం - రానున్న మూడ్రోజులు వర్షాలు! - AP WEATHER UPDATE

వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో సోమవారం అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం - అల్పపీడనం ప్రభావంతో రానున్న మూడ్రోజుల్లో ఉత్తరాంధ్రలో వర్షాలు

AP WEATHER UPDATE
AP WEATHER UPDATE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 7:17 PM IST

AP WEATHER UPDATE: వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో సోమవారం అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఒడిశా-బంగాల్‌ తీరాలకు ఆనుకొని అల్పపీడనం ఏర్పడనున్నట్లు పేర్కొంది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో రానున్న మూడ్రోజుల్లో ఉత్తరాంధ్రలో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్రలో అక్కడక్కడా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాన్న ఐఎండీ, మిగిలిన జిల్లాల్లోనూ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.

ఆందోళనలో అన్నదాతలు: ఇప్పటికే కొద్ది రోజుల క్రితం ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారి తీరం దాటింది. దాని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల భారీగా వర్షాలు పడ్డాయి. భారీ వర్షాలకు పలు జిల్లాల్లో పంటలు నీట మినిగి, రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. తాజాగా మరో అల్పపీడనం ఏర్పడనుందనే హెచ్చరికలతో అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

మరోవైపు ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు, ఇప్పటికీ శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద ప్రవాహం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 4,65,420 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 4,72,091 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 26,396 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.

10 స్పిల్ వే గేట్లను 16 అడుగులు ఎత్తి 3,80,380 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్​కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 881.40 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ఆదివారం సాయంత్రానికి 195.66 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

తగ్గుముఖం పట్టిన గోదావరి వరద: గోదావరికి వరద తగ్గడంతో ప్రమాద హెచ్చరికలను అధికారులు ఉపసంహరించారు. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద శుక్రవారం రాత్రి 1 గంటకు సుమారు 13 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని అధికారులు సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టారు. 2.23 గంటలకు 12 లక్షల 85 వేల 458 క్యూసెక్కులకు తగ్గడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను ఉపసంహరించారు. శనివారం రాత్రి 7 గంటలకు 9 లక్షల 83 వేల క్యూసెక్కులకు వరద తగ్గడంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను సైతం ఉపసంహరించారు.

శనివారం రాత్రికి ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 11.70 అడుగులకు నీటిమట్టం ఉంది. ఎగువన వరద తగ్గినప్పటికీ బ్యారేజీకి దిగువన వశిష్ఠ, వైనతేయ, గౌతమి, వృద్ధగౌతమి నదీపాయల్లో నీటి ఉద్ధృతి మాత్రం తగ్గలేదు. కోనసీమలోని లోతట్టు లంకభూములు, కాజ్‌వేలు, రహదారులపై వరద కొనసాగుతూనే ఉంది. పలు గ్రామాలను వరద చుట్టుముట్టింది. దీంతో ఇళ్లు జలదిగ్బంధంలో కొనసాగుతున్నాయి.

