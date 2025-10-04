ETV Bharat / state

బలహీనపడిన తీవ్ర వాయుగుండం - ముంచుకొస్తున్న ‘శక్తి’ తుపాను ముప్పు!

అరేబియా సముద్రంలో తుపానుగా మారిన వాయుగుండానికి ‘శక్తి’ పేరు - ఈ సంవత్సరం అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన తొలి తుపాను

AP Weather Update
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 10:09 AM IST

2 Min Read
AP Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం గురువారం సాయంత్రం ఒడిశాలో గోపాల్‌పూర్‌ సమీపంలో తీరం దాటింది. ఆ సమయంలోనే తీరం వెంబడి గరిష్ఠంగా గంటకు 75 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచాయి. శుక్రవారం ఉదయానికి ఇది వాయుగుండంగా బలహీనపడింది. ఇది ఉత్తర - వాయవ్య దిశగా ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ మీదుగా కదులుతూ శనివారం నాటికి తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలహీనపడే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

అరేబియా సముద్రంలో ‘శక్తి’ తుపాను: మరోవైపు అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం తుపానుగా రూపాంతరం చెందింది. దీనికి ‘శక్తి’గా ఐఎండీ నామకరణం చేసింది. శనివారం నాటికి ఇది తీవ్ర తుపానుగా బలం పుంజుకుంటుందని అంచనా వేసింది. ఈ సంవత్సరం అరేబియా సముద్రంలో తొలి తుపాను ఏర్పడనుందని భారత వాతావరణశాఖ శుక్రవారం వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే.

ద్వారకకు నైరుతి దిశగా 240 కిలోమీటర్లు, పోర్‌బందర్‌కు పశ్చిమం వైపుగా 270 కిలోమీటర్ల దూరంలో అరేబియా సముద్రంలో ఈ అల్పపీడనం ఏర్పడింది. అనంతరం అది వాయుగుండంగా బలపడి గంటకు 12 కిలోమీటర్ల వేగంతో పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతోంది. ఇది ప్రస్తుతం తుపానుగా మారింది.

తుపాన్​ పేర్లను నిర్ణయించే 13 దేశాలు: ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ఆదేశాల ప్రకారం హిందూ మహాసముద్రం తీర ప్రాంతం కలిగిన 13 దేశాలు తుపాను పేర్లను నిర్ణయిస్తాయి. భారత్​తో పాటుగా బంగ్లాదేశ్‌, ఇరాన్‌, మాల్దీవులు, మియన్మార్‌, ఒమన్‌, పాకిస్థాన్‌, ఖతార్‌, సౌదీ అరేబియా, శ్రీలంక, థాయిలాండ్‌, యూఏఈ, యెమెన్‌ దేశాలకు ఆ అవకాశం ఉంది. కొన్ని తుపానుల ప్రభావం వారం కన్నా ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి. అదే సమయంలో మరో తుపాను వస్తే గనక ఎలా అని ఆలోచించి వాటికి పేర్లు పెట్టడం ప్రారంభించారు.

ఈ సారి 'శక్తి' పేరును శ్రీలంక పెట్టింది. ఒక్కో తుపానుకు ఒక్కో పేరు పెడితే డిజాస్టర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌కు, మీడియాకు, సాధారణ ప్రజలకు ఇది ఫలానా తుపాను అని గుర్తుండి పోతుంది. అంతేకాకుండా అధికారులు ఆ పేరుతో ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పేర్లు వీలయినంత చిన్నగా, సులభంగా పలికే విధంగా ఉండాలనే నిబంధన కూడా ఉంది మరి.

ఎవరు నిర్ణయిస్తారంటే?: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 6 ప్రాంతీయ ప్రత్యేక వాతావరణ కేంద్రాలు, 4 ప్రాంతీయ ఉష్ణ మండల తుపాను హెచ్చరిక కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఈ కేంద్రాలు తుపానుల గురించి సలహాలు, సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. అలాగే వాటికి పేర్లను కూడా పెడుతుంటాయి. 6 ప్రాంతీయ ప్రత్యేక వాతావరణ కేంద్రాల్లో భారత వాతావరణ శాఖ ఒకటిగా పని చేస్తోంది.

ఇది ఉత్తర హిందూ మహా సముద్రంపై గరిష్ఠంగా గంటకు 60 కిలోమీటర్ల ఉపరితల వేగంతో గాలులు వీచే తుపాన్లకు నామకరణం చేస్తుంది. పేర్ల పెట్టేందుకు అక్షర క్రమం ఆధారంగానే ఒక్కో దేశం ఓ తుపానుకు పేరును సూచిస్తుంది. ప్రతి సారి ఆ పేరు కొత్తగా ఉండాలి, అలాగే మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా ఉండాలి. పేరు 8 అక్షరాలకు మించి ఉండరాదు. అది ఏ సభ్య దేశానికీ అభ్యంతరకరంగానూ ఉండకూడదు. ఏ వర్గం ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఉండరాదు.

