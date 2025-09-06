వాయువ్య బంగాళాఖాతం వాతావరణ పరిస్థితులు - ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలో వర్షాలు

ETV Bharat / state

ANDHRA PRADESH WEATHER UPDATE
ANDHRA PRADESH WEATHER UPDATE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 9:57 PM IST

ANDHRA PRADESH WEATHER UPDATE: వాయువ్య బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తర కోస్తాంధ్ర తీరప్రాంతములో ఉపరితల ఆవర్తనం సగటు సముద్ర మట్టానికి 3.1 నుంచి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో విస్తరించింది. దీని ఫలితంగా రాష్ట్రంలో రాగల మూడు రోజుల వరకు వాతావరణ సూచనలను అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు. ఉత్తర కోస్తా, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముంది.

గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు: ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు,బలమైన గాలులు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ కోస్తాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా జల్లులు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా జల్లులు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు. వర్షాలు, ఉరుములు, గాలుల ప్రభావం వల్ల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

శ్రీశైలం జలాశయానికి స్థిరంగా కొనసాగుతోన్న వరద: మరోవైపు శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం స్థిరంగా కొనసాగుతుండటంతో ఒక గేటు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 1,22,900 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 1,23,642 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,665 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.

ఒక స్పిల్ వే గేటును 10 అడుగులు ఎత్తి 27,662 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్​కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 884.10 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 210.51 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

