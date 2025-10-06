‘ఓజీ’ బస్సులో విశాఖ టూ అరకు - ప్యాకేజీ ధర ఎంతంటే?
కారవాన్లో సందర్శనీయ ప్రాంతాలు చుట్టేయొచ్చు! - త్వరలో అందుబాటులోకి తేనున్న పర్యాటకశాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 2:58 PM IST
AP Tourism Oji Caravan Bus in Visakhapatnam : విశాఖ నుంచి అరకు, లంబసింగి, పాడేరు, వంజంగి, అన్నవరం, అరసవల్లి, శ్రీకాకుళం, సీతంపేట, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ తదితర పర్యాటక ప్రదేశాలను కారవాన్లో సందర్శించవచ్చు. కారవాన్ బస్సులు క్రేజీగా మారాయి. ఈ బస్సులు నడిచే స్టార్ హోటళ్లను తలపిస్తున్నాయి. విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఏసీతో కూడిన బెడ్రూమ్లు, హాళ్లు, కిచెన్తో పాటు అందులోనే వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి.
ఏపీ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఓజీ డ్రీమ్లైనర్ సంస్థ నిర్వాహకులు ఈ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తున్నారు. ఈ బస్సు ప్రయాణం ద్వారా నగర ప్రజలకు అద్బుత పర్యాటక అనుభూతిని ఇచ్చేందుకు సిద్ధం చేస్తున్నారు. త్వరలోనే పర్యాటకశాఖతో జరిగే ఒప్పందం మేరకు నిర్వాహకులు ప్యాకేజీలు ప్రకటించనున్నారు.
కారవాన్లో సౌకర్యాలు :
- ఈ కారవాన్ వాహనాలు చిన్న బస్సు పరిమాణంలో ఉంటాయి.
- విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు బెడ్లు, డైనింగ్ ఏరియా
- గ్యాస్ స్టవ్, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్, ఇండక్షన్ కుక్కర్, ఫ్రిజ్
- వాటర్ ట్యాంక్, సింక్, బాత్రూమ్, టాయిలెట్, షవర్, వాష్బేసిన్
- ఎయిర్ కండిషనర్, హీటర్, వై-ఫై, టీవీ
- జీపీఎస్ ట్రాకింగ్, అగ్నిమాపక పరికరాలు, ప్రాథమిక చికిత్స కిట్
- అన్నీ కలిపి - ఒక చిన్న మొబైల్ హోటల్లా ఈ వాహనాలు ఉండనున్నాయి.
రెండు కుటుంబాలు వెళ్లొచ్చు : విశాఖలో పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు ఈ కారవాన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. వీటిలో రెండు కుటుంబాలు ప్రయాణించేందుకు అవసరమైన వసతులు ఉన్నాయి. కూర్చునేందుకు సోఫాలు, ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం రెండు టీవీలు, బెడ్లు, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, నచ్చిన ఆహారం వండుకోనేందుకు వంటగది ఉన్నాయి.
- ఒక వ్యక్తి రూ.2,500 చెల్లిస్తే చాలు. రాత్రి బసతో పాటు రోజంతా అందులో ప్రయాణించవచ్చు. పర్యాటకశాఖతో జరిగే అగ్రిమెంట్ మేరకు ఈ ధర ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఒకేసారి 15మందికి అవకాశం : ఈ కారవాన్ బస్సుల్లో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, బంధుమిత్రులతో కలిసి పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించేందుకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఒకేసారి 10 నుంచి 15 మంది వెళ్లిరావొచ్చు. ఉదయం టిఫిన్ నుంచి రాత్రి భోజనం వరకు అన్ని సమకూరుస్తారు. ప్రత్యేకంగా వంటకాలు కావాలంటే ముందుగా చెబితే చేయిస్తారు. కారవాన్లో పైలట్తో పాటు గైడ్ ఉంటారు. త్వరలోనే ప్యాకేజీలు అందుబాటులోకి తెస్తాం. అవసరమైన వారు ఈ వెబ్సైట్ని క్లిక్ https://www.ojicaravans.com/ చేయండి. అలాగే ఈ నెంబర్కు 94400 30707 కాల్ చేసి సంప్రదించొచ్చు అని శివాజీ, కారవాన్ నిర్వాహకులు వివరించారు.
మార్గదర్శకాలు వచ్చాక ఒప్పందం :
'కారవాన్ టూరిజానికి సంబంధించిన నిబంధనలు రూపొందిస్తున్నాం. త్వరలోనే ప్యాకేజీ ధరలు నిర్ణయిస్తాం. ఏ ప్రాంతానికి ఎంత ధర నిర్ణయించాలి అనేది చర్చిస్తున్నాం. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి మార్గదర్శకాలు వచ్చాక ఓజీ సంస్థతో అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాం. ఈ ప్రక్రియ త్వరలోనే పూర్తి కానుంది. ప్రస్తుతానికి ఆ బస్సును పర్యాటక ఆకర్షణగా అందుబాటులో ఉంచాం.' -జగదీశ్, డీవీఎం
