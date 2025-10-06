ETV Bharat / state

‘ఓజీ’ బస్సులో విశాఖ టూ అరకు - ప్యాకేజీ ధర ఎంతంటే?

కారవాన్‌లో సందర్శనీయ ప్రాంతాలు చుట్టేయొచ్చు! - త్వరలో అందుబాటులోకి తేనున్న పర్యాటకశాఖ

AP Tourism Oji Caravan Bus in Visakhapatnam
AP Tourism Oji Caravan Bus in Visakhapatnam (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
AP Tourism Oji Caravan Bus in Visakhapatnam : విశాఖ నుంచి అరకు, లంబసింగి, పాడేరు, వంజంగి, అన్నవరం, అరసవల్లి, శ్రీకాకుళం, సీతంపేట, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ తదితర పర్యాటక ప్రదేశాలను కారవాన్‌లో సందర్శించవచ్చు. కారవాన్‌ బస్సులు క్రేజీగా మారాయి. ఈ బస్సులు నడిచే స్టార్​ హోటళ్లను తలపిస్తున్నాయి. విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఏసీతో కూడిన బెడ్​రూమ్​లు, హాళ్లు, కిచెన్​తో పాటు అందులోనే వాష్​రూమ్స్ ఉంటాయి.

ఏపీ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఓజీ డ్రీమ్‌లైనర్‌ సంస్థ నిర్వాహకులు ఈ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తున్నారు. ఈ బస్సు ప్రయాణం ద్వారా నగర ప్రజలకు అద్బుత పర్యాటక అనుభూతిని ఇచ్చేందుకు సిద్ధం చేస్తున్నారు. త్వరలోనే పర్యాటకశాఖతో జరిగే ఒప్పందం మేరకు నిర్వాహకులు ప్యాకేజీలు ప్రకటించనున్నారు.

కారవాన్​లో సౌకర్యాలు :

  • ఈ కారవాన్ వాహనాలు చిన్న బస్సు పరిమాణంలో ఉంటాయి.
  • విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు బెడ్​లు, డైనింగ్‌ ఏరియా
  • గ్యాస్‌ స్టవ్‌, మైక్రోవేవ్‌ ఓవెన్‌, ఇండక్షన్‌ కుక్కర్‌, ఫ్రిజ్‌
  • వాటర్ ట్యాంక్‌, సింక్‌, బాత్‌రూమ్‌, టాయిలెట్‌, షవర్‌, వాష్‌బేసిన్‌
  • ఎయిర్‌ కండిషనర్‌, హీటర్‌, వై-ఫై, టీవీ
  • జీపీఎస్‌ ట్రాకింగ్‌, అగ్నిమాపక పరికరాలు, ప్రాథమిక చికిత్స కిట్‌
  • అన్నీ కలిపి - ఒక చిన్న మొబైల్‌ హోటల్​లా ఈ వాహనాలు ఉండనున్నాయి.

రెండు కుటుంబాలు వెళ్లొచ్చు : విశాఖలో పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు ఈ కారవాన్​లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. వీటిలో రెండు కుటుంబాలు ప్రయాణించేందుకు అవసరమైన వసతులు ఉన్నాయి. కూర్చునేందుకు సోఫాలు, ఎంటర్​టైన్​మెంట్​ కోసం రెండు టీవీలు, బెడ్​లు, మ్యూజిక్​ సిస్టమ్​, నచ్చిన ఆహారం వండుకోనేందుకు వంటగది ఉన్నాయి.

  • ఒక వ్యక్తి రూ.2,500 చెల్లిస్తే చాలు. రాత్రి బసతో పాటు రోజంతా అందులో ప్రయాణించవచ్చు. పర్యాటకశాఖతో జరిగే అగ్రిమెంట్​ మేరకు ఈ ధర ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఒకేసారి 15మందికి అవకాశం : ఈ కారవాన్​ బస్సుల్లో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, బంధుమిత్రులతో కలిసి పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించేందుకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఒకేసారి 10 నుంచి 15 మంది వెళ్లిరావొచ్చు. ఉదయం టిఫిన్​ నుంచి రాత్రి భోజనం వరకు అన్ని సమకూరుస్తారు. ప్రత్యేకంగా వంటకాలు కావాలంటే ముందుగా చెబితే చేయిస్తారు. కారవాన్​లో పైలట్​తో పాటు గైడ్​ ఉంటారు. త్వరలోనే ప్యాకేజీలు అందుబాటులోకి తెస్తాం. అవసరమైన వారు ఈ వెబ్​సైట్​ని క్లిక్​ https://www.ojicaravans.com/ చేయండి. అలాగే ఈ నెంబర్​కు 94400 30707 కాల్​ చేసి సంప్రదించొచ్చు అని శివాజీ, కారవాన్‌ నిర్వాహకులు వివరించారు.

మార్గదర్శకాలు వచ్చాక ఒప్పందం :

'కారవాన్‌ టూరిజానికి సంబంధించిన నిబంధనలు రూపొందిస్తున్నాం. త్వరలోనే ప్యాకేజీ ధరలు నిర్ణయిస్తాం. ఏ ప్రాంతానికి ఎంత ధర నిర్ణయించాలి అనేది చర్చిస్తున్నాం. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి మార్గదర్శకాలు వచ్చాక ఓజీ సంస్థతో అగ్రిమెంట్​ చేసుకుంటాం. ఈ ప్రక్రియ త్వరలోనే పూర్తి కానుంది. ప్రస్తుతానికి ఆ బస్సును పర్యాటక ఆకర్షణగా అందుబాటులో ఉంచాం.' -జగదీశ్, డీవీఎం

