హరితా రిసార్టులో బొంగు చికెన్​, రాగి సంగటి -​ ప్రత్యేక మెనూ ప్రమోట్ చేస్తున్న ఏపీ టూరిజం - APTDC YATRI NIVAS IN VISAKHA

పర్యాటకులకు పసందైన సంప్రదాయ రుచులకు ప్రాధాన్యం - ఏపీటీడీసీ ‘యాత్రి నివాస్‌’లో వినూత్న ప్రయోగం

AP Tourism to Promote Bamboo Chicken In Vizag
AP Tourism to Promote Bamboo Chicken In Vizag (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 11:24 AM IST

AP Tourism to Promote Bamboo Chicken In Vizag: బొంగు చికెన్‌ పేరు వింటే చాలు నాన్​వెజ్​ ప్రియులకు నోట్లో లాలాజలం ఊరాల్సిందే. ఎందుకంటే దీని టెస్ట్ అలాంటిది మరి. వెదురు బొంగులో అన్ని రకాల మసాల దినుసులు, మాంసం ముక్కలు వేసి, తర్వాత దాన్ని నిప్పుల్లో కాల్చుతారు. అది బాగా ఉడికిన తర్వాత, లోపలి నుంచి ఆవిరితో కలిసి వచ్చే మిళితమైన వాసన ప్రత్యేక రుచిని ఇస్తుంది. విశాఖపట్నం వచ్చే పర్యాటకులు బాగా ఇష్టపడే వంటకం కూడా ఇదే. ఈ చికెన్ రుచి చూసేందుకు పర్యాటకులు ప్రత్యేకంగా అరకు, అనంతగిరికి వెళ్తుంటారు. ఆ సంప్రదాయ రుచులను నగరంలోనే అందించేందుకు టూరిజం డెవలప్​మెంట్ కార్పొరేషన్ ( APTDC ) ప్రణాళిక చేస్తోంది. స్థానికంగా లభించే వంటకాలను సందర్శకులకు సరసమైన ధరలకు అందిస్తుంది. అప్పూఘర్​లోని హరిత రిసార్టు (యాత్రి నివాస్​) దీనికి వేదికగా నిలుస్తుంది.

మెనూ విషయానికి వస్తే: యాత్రి నివాస్ రిసార్ట్​లోని కిచెన్​ను విభిన్న అభిరుచులకు తగిన విధంగా నవీకరించారు. వీకెండ్​లో ఆయా రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకుల డిమాండ్​ ఆధారంగా వివిధ రకాల వంటకాలునూ అందించనున్నారు. ముఖ్యంగా విశాఖకు పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి అధిక సంఖ్యలో సందర్శకులు వస్తారు. వారి ఆహారపు అలవాట్లకు తగిన విధంగా మెనూ తయారు చేస్తున్నారు.

  • ఇటీవల కాలంలో చిరు ధాన్యాలతో చేసిన వంటకాలకు రోజురోజుకూ ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది. వీటితో చేసిన బిర్యానీలు, చిరుతిళ్లు అందించనున్నారు.
  • వీకెండ్​లో ప్రత్యేకంగా రాగి సంగటి, కోడి కూర కాంబినేషన్​తో పాటు నాన్​వెజ్​లో పలు రకాల ఇగురు కూరలు వండనున్నారు. వారాంతాల్లో, పండుగ రోజుల్లో ఎక్కువగా ఇలా చేయాలని అనుకుంటున్నారు.
  • ఆవకాయ పప్పన్నం, చిట్టి ముత్యాల బియ్యంతో వివిధ రకాల బిర్యానీలు, చిరు ధాన్యాలతో చేసిన వడలతో పాటు, పర్యాటకులు ఆసక్తి ఆధారంగా విదేశీ రుచులు అందించనున్నారు.
Bamboo Chicken
బొంగు చికెన్‌ (EENADU)

పర్యాటక రంగం వినూత్న బాట: ప్రకృతి అందాన్ని ఆస్వాదించడంతో పాటు, తీర ప్రాంత అందాలను తిలకించేందుకు అధిక సంఖ్యలో పర్యాటకులు నగరానికి వస్తుంటారు. ఏపీ, తెలంగాణ నుంచే కాకుండా ఒడిశా, ఝార్ఖండ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. విదేశీయులు తరుచూ సందర్శిస్తున్నారు. వచ్చే వారిలో ఎక్కువమంది భిన్నమైన ఆహార రుచులను ఆస్వాదించాలనుకోవడంతో పర్యాటకశాఖ వినూత్న బాట పడుతోంది.

సిద్ధమైన రిసార్టు: ఆధునికీకరణ తర్వాత అప్పూఘర్​లోని హరితా రిసార్టు అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం బుకింగ్స్ తీసుకుంటున్నాము. మొత్తం 41 గదులతో డీలక్స్, లగ్జరీ రూమ్​లను సిద్ధం చేశాము. అన్ని గదులు విలాసవంతమైన సౌకర్యాలతో పాటు పర్యాటక సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా ఉన్నాయి. ఏపీ సూట్ గదులకు రూ.4,200, వీకెండ్​లో రూ.4,620, ఏసీ డీలక్స్ కింగ్​ రూమ్స్ రూ.5,180, వారాంతాల్లో రూ.5,600, ఏసీ డీలక్స్ రూ.3,920, వీకెండ్​లో అయితే రూ.4,200, ఏసీ ఎగ్జిక్యూటివ్​కు రూ.3,500, వారాంతాల్లో రూ.3,920 చెల్లించాలి. 200 మందికి సరిపోయే సమావేశ మందిరం కూడా ఉంది. ఇందులో వర్క్​షాపులు, పుట్టినరోజు పార్టీలు, సమావేశాలు నిర్వహించుకోవచ్చు. 100 మందికి సరిపోయే రెస్టారెంట్​ను ఆధునిక ఫర్నిచర్​తో సిద్ధం చేశామన్నారు. వారాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా ఫుడ్ ఫెస్టివల్స్ నిర్వహిస్తామని ఏపీటీడీసీ డీవీఎం, పర్యాటక శాఖ ప్రాంతీయ సంచాలకులు గేదెల జగదీష్​ పేర్కొన్నారు.

