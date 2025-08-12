AP Tourism to Promote Bamboo Chicken In Vizag: బొంగు చికెన్ పేరు వింటే చాలు నాన్వెజ్ ప్రియులకు నోట్లో లాలాజలం ఊరాల్సిందే. ఎందుకంటే దీని టెస్ట్ అలాంటిది మరి. వెదురు బొంగులో అన్ని రకాల మసాల దినుసులు, మాంసం ముక్కలు వేసి, తర్వాత దాన్ని నిప్పుల్లో కాల్చుతారు. అది బాగా ఉడికిన తర్వాత, లోపలి నుంచి ఆవిరితో కలిసి వచ్చే మిళితమైన వాసన ప్రత్యేక రుచిని ఇస్తుంది. విశాఖపట్నం వచ్చే పర్యాటకులు బాగా ఇష్టపడే వంటకం కూడా ఇదే. ఈ చికెన్ రుచి చూసేందుకు పర్యాటకులు ప్రత్యేకంగా అరకు, అనంతగిరికి వెళ్తుంటారు. ఆ సంప్రదాయ రుచులను నగరంలోనే అందించేందుకు టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ( APTDC ) ప్రణాళిక చేస్తోంది. స్థానికంగా లభించే వంటకాలను సందర్శకులకు సరసమైన ధరలకు అందిస్తుంది. అప్పూఘర్లోని హరిత రిసార్టు (యాత్రి నివాస్) దీనికి వేదికగా నిలుస్తుంది.
మెనూ విషయానికి వస్తే: యాత్రి నివాస్ రిసార్ట్లోని కిచెన్ను విభిన్న అభిరుచులకు తగిన విధంగా నవీకరించారు. వీకెండ్లో ఆయా రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకుల డిమాండ్ ఆధారంగా వివిధ రకాల వంటకాలునూ అందించనున్నారు. ముఖ్యంగా విశాఖకు పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి అధిక సంఖ్యలో సందర్శకులు వస్తారు. వారి ఆహారపు అలవాట్లకు తగిన విధంగా మెనూ తయారు చేస్తున్నారు.
- ఇటీవల కాలంలో చిరు ధాన్యాలతో చేసిన వంటకాలకు రోజురోజుకూ ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది. వీటితో చేసిన బిర్యానీలు, చిరుతిళ్లు అందించనున్నారు.
- వీకెండ్లో ప్రత్యేకంగా రాగి సంగటి, కోడి కూర కాంబినేషన్తో పాటు నాన్వెజ్లో పలు రకాల ఇగురు కూరలు వండనున్నారు. వారాంతాల్లో, పండుగ రోజుల్లో ఎక్కువగా ఇలా చేయాలని అనుకుంటున్నారు.
- ఆవకాయ పప్పన్నం, చిట్టి ముత్యాల బియ్యంతో వివిధ రకాల బిర్యానీలు, చిరు ధాన్యాలతో చేసిన వడలతో పాటు, పర్యాటకులు ఆసక్తి ఆధారంగా విదేశీ రుచులు అందించనున్నారు.
పర్యాటక రంగం వినూత్న బాట: ప్రకృతి అందాన్ని ఆస్వాదించడంతో పాటు, తీర ప్రాంత అందాలను తిలకించేందుకు అధిక సంఖ్యలో పర్యాటకులు నగరానికి వస్తుంటారు. ఏపీ, తెలంగాణ నుంచే కాకుండా ఒడిశా, ఝార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. విదేశీయులు తరుచూ సందర్శిస్తున్నారు. వచ్చే వారిలో ఎక్కువమంది భిన్నమైన ఆహార రుచులను ఆస్వాదించాలనుకోవడంతో పర్యాటకశాఖ వినూత్న బాట పడుతోంది.
సిద్ధమైన రిసార్టు: ఆధునికీకరణ తర్వాత అప్పూఘర్లోని హరితా రిసార్టు అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం బుకింగ్స్ తీసుకుంటున్నాము. మొత్తం 41 గదులతో డీలక్స్, లగ్జరీ రూమ్లను సిద్ధం చేశాము. అన్ని గదులు విలాసవంతమైన సౌకర్యాలతో పాటు పర్యాటక సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా ఉన్నాయి. ఏపీ సూట్ గదులకు రూ.4,200, వీకెండ్లో రూ.4,620, ఏసీ డీలక్స్ కింగ్ రూమ్స్ రూ.5,180, వారాంతాల్లో రూ.5,600, ఏసీ డీలక్స్ రూ.3,920, వీకెండ్లో అయితే రూ.4,200, ఏసీ ఎగ్జిక్యూటివ్కు రూ.3,500, వారాంతాల్లో రూ.3,920 చెల్లించాలి. 200 మందికి సరిపోయే సమావేశ మందిరం కూడా ఉంది. ఇందులో వర్క్షాపులు, పుట్టినరోజు పార్టీలు, సమావేశాలు నిర్వహించుకోవచ్చు. 100 మందికి సరిపోయే రెస్టారెంట్ను ఆధునిక ఫర్నిచర్తో సిద్ధం చేశామన్నారు. వారాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా ఫుడ్ ఫెస్టివల్స్ నిర్వహిస్తామని ఏపీటీడీసీ డీవీఎం, పర్యాటక శాఖ ప్రాంతీయ సంచాలకులు గేదెల జగదీష్ పేర్కొన్నారు.
