నోయిడాలో ఏపీ విద్యార్థి దారుణ హత్య - తుపాకీతో కాల్చిన చంపిన స్నేహితుడు

గ్రేటర్ నోయిడాలో చిలకలూరిపేటకు చెందిన యువకుడు హత్య - స్నేహితుడి తుపాకీతో కాల్చడంతో మృతి చెందిన దీపక్ కుమార్

AP Student Murdered By Gun in Greater Noida
AP Student Murdered By Gun in Greater Noida (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
AP Student Murdered By Gun in Greater Noida : వాళ్లిద్దరు స్నేహితులు. ఒకే వసతిగృహంలో ఉంటూ చదువుకుంటున్నారు. ఇంతలో వారిద్దరి మధ్య ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ ఒకరు మరోకరిపై కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో ఓ స్నేహితుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మరొకరి తలపై తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అనంతరం వీరు ఉంటున్న గదిలో నుంచి రోదనలు వినిపించడంతో అక్కడి సెక్యూరిటీ గార్డ్ హాస్టల్ వార్డెన్‌కు సమాచారమిచ్చాడు.

తలుపులు తెరిచేందుకు యత్నించినా రాకపోవడంతో అద్దాన్ని పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్లారు. అప్పటికే ఓ స్నేహితుడు తూటా తగిలి మృతి చెందాడు. మరో స్నేహితుడికి తలపై తీవ్ర గాయాలై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ ఘటనలో స్నేహితుడు చేతిలో హత్యకు గురైంది పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన దీపక్ కుమార్ అనే యువకుడు.

గదిలో నుంచి రోదనలు : పూర్తి వివరాల్లో వెళ్తే పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటకు చెందిన దివ్వెల దీపక్ కుమార్ దిల్లీకి సమీపంలోని గ్రేటర్ నోయిడాలో ఎంబీఏ (MBA) చదువుతున్నాడు. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన దేవాంశ్ పీజీడీఎం ప్రోగ్రాంలో చేరాడు. ఇద్దరూ కలిసి ఒకే వసతి గృహంలో ఉంటున్నారు. అయితే అకస్మాత్తుగా మంగళవారం వీరు ఉంటున్న గదిలో నుంచి రోదనలు వినిపించడంతో అక్కడి సెక్యూరికీ గార్డ్ వెంటనే వసతిగృహం వార్డెన్​కు సమాచారం ఇచ్చారు. అనంతరం వారు వచ్చి గది తెరవడానికి యత్నించినా రాలేదు. దీంతో వెనక బాల్కనీ నుంచి ఎక్కి లోపలికి చూశారు. ఇద్దరు విద్యార్థులు రక్తపు మడుగుల్లో పడిఉన్నారు. లోపలికి వెళ్లేందుకు అద్దాన్ని పగలగొట్టి తలుపు లోపలి నుంచి తెరిచినట్లు అక్కడి గ్రేటర్ నోయిడా డిప్యూటీ పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్ కుమార్ తెలిపారు.

ఇద్దరి మధ్య ఘర్షణ : గదిలో ఏపీకి చెందిన దీపక్ కుమార్ తలకు తూటా తగిలి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అనంతరం తుపాకీతో కాల్చుకున్న ఉత్తరప్రదేశ్​కు చెందిన దేవాంశ్ తలపై కూడా గాయమై తీవ్రమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. పోలీసులు దేవాంశ్​ను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి ఐసీయూలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఘటనాస్థలంలో పోలీసులు లైసెన్స్ ఉన్న రివాల్వర్, తూటాలు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రాథమికంగా పోలీసుల పరిశీలనలో ఇద్దరి స్నేహితుల మధ్య గొడవ జరిగి ఒకరు మరొకరిని కాల్చి, తర్వాత మరో స్నేహితుడు తనను తాను కాల్చుకున్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. దేవాంశ్ స్పృహలోకి వచ్చి నిజం చెబితే తప్ప ఏం జరిగిందో తెలియదు.

శోకసంద్రంలో కుటుంబం : అయితే స్నేహితుడి తుపాకి తూటాకు బలైన చిలకలూరిపేటకు చెందిన దీపక్ కుటుంబం మాత్రం సమాచారం తెలుసుకుని శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. దీపక్ కుమార్ తండ్రి, మాజీ కౌన్సిలర్ వెంకటరత్నం, నీరజలకు దీపక్ కుమార్ ఏకైక కుమారుడు. దీపక్ కుమార్​కు ఇద్దరు కవలలైన చెల్లెళ్లు హర్షిత, వర్సిత ఉన్నారు. కుమారుడి మరణవార్తతో తండ్రి వెంకటరత్నం వెంటనే విజయవాడ నుంచి విమానంలో నోయిడాకు బయల్దేరి వెళ్లారు.

లోన్​ కమీషన్​ విషయంలో గొడవ - సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి దారుణహత్య

నడిరోడ్డుపై అమ్మాయి గొంతు కోసిన యువకుడు- నంబర్​ బ్లాక్ చేసిందనే కోపంతో!

