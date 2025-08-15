Stree Shakti Scheme in AP: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ పథకం ఏయే బస్సుల్లో అమలవుతుందనేది స్పష్టంగా తెలిసేలా, ఆయా బస్సులపై ఆర్టీసీ అధికారులు స్టిక్కర్లు అతికిస్తున్నారు. తద్వారా మహిళా ప్రయాణికులు గందరగోళానికి గురవకుండా ఉండేందుకు చూస్తున్నారు. ఆకుపచ్చ రంగు ఉండే పల్లెవెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు బస్సులను సులువుగా గుర్తుపట్టొచ్చు. అయితే ఎక్స్ప్రెస్, నాన్స్టాప్, ఇంటర్స్టేట్ ఎక్స్ప్రెస్లు చూడటానికి ఒకేలా ఉంటాయి. ఈ ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లోనే మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది. నాన్స్టాప్, ఇంటర్స్టేట్ బస్సుల్లో తప్పనిసరిగా టికెట్ తీసుకోవాలి. ఈ మూడు బస్సులు కూడా ఒకేలా ఉండటంతో మహిళలు గందరగోళానికి గురవుతారు. దీనికి చెక్పెట్టేలా ఉచితప్రయాణం ఉన్న బస్సులపై 'స్త్రీశక్తి పథకం' వర్తిస్తుందనేలా కొన్ని చోట్ల స్టిక్కర్లు అతికించారు.
పాస్ల గడువు వరకు టికెట్లు ఉండవు: స్త్రీశక్తి పథకంలో భాగంగా 5 రకాల బస్సుల్లో మహిళలకు జీరో ఫేర్ టికెట్లు జారీ చేస్తారు. అయితే ఇప్పటికే విద్యార్థినులు స్టూడెంట్ పాస్లు, మహిళా ఉద్యోగులు వంటివారు నెలవారీ, సీజనల్ పాస్లు తీసుకొని ఉంటారు. ఇటువంటి వారి పాస్ల గడువు ఉన్నంతవరకు వీరికి జీరోఫేర్ టికెట్ల జారీ ఉండదు. పాస్ల గడువు ముగిశాక బస్సుల్లో జీరోఫేర్ టికెట్లు ఇస్తారు.
Free Bus Scheme in AP: మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ పథకం అమలు నేపథ్యంలో డ్రైవర్లు, కండక్టర్లకు ఇచ్చే డబుల్డ్యూటీ చెల్లింపులను పెంచారు. ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ రెగ్యులర్ డ్రైవర్లకు డబుల్ డ్యూటీ చేస్తే రూ.800, కండక్టర్లకు రూ.700 చెల్లిస్తున్నారు. ఇక నుంచి డ్రైవర్లకు రూ.1,000, కండక్టర్లకు రూ.900 ఇస్తారు. అలాగే ఆన్కాల్ డ్రైవర్లకు ప్రస్తుతం రోజుకు డ్యూటీకి రూ.800 ఉంది. దాన్ని మొత్తాన్ని రూ.1,000కి పెంచారు.
ఎండీ సమీక్ష: శుక్రవారం నుంచి స్త్రీశక్తి పథకం అమలు నేపథ్యంలో దీనిపై ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకాతిరుమలరావు గురువారం అధికారులతో సమీక్ష జరిపారు. మహిళా ప్రయాణికులతో సంస్థ ఉద్యోగులు మర్యాదపూర్వకంగా నడుచుకోవాలని సూచించారు. సీఎం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించాక జీరోఫేర్ టికెట్ల జారీ మొదలవుతుందన్నారు.
Free Bus Travel Scheme In Ap: కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన మరో హామీ అమలు చేసింది. ఇప్పటికే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంది. ఈ పథకానికి ప్రభుత్వం 'స్త్రీ శక్తి' అనే పేరును ఖరారు చేసిన విషయం తెలిసిందే. నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లినా మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్లకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం అమలు చేసేలా తగిన చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ పథకాన్ని 5 కేటగిరీ బస్సుల్లో అమలు చేస్తున్నారు. పల్లెవెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తున్నారు. మహిళలకు జీరో ఫేర్ టికెట్లు కోసం గుర్తింపు కార్డులుగా ఆధార్, ఓటరు, రేషన్ కార్డులను పరిగణిస్తున్నారు.
మహిళల భద్రత కోసం అన్ని బస్సుల్లో సీసీ కెమెరాలు