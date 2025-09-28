గంజాయి నేరగాళ్ల ఆస్తుల జప్తు - 'స్మగ్లింగ్కు పాల్పడితే కఠిన చర్యలే'
128 మందిపై ఎన్డీపీఎస్ చట్టం - స్మగ్లింగ్కు పాల్పడితే ఎన్డీపీఎస్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి జైలుకు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 8:38 PM IST
Andhra Pradesh Seizes Assets of Drug Offenders : గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల రవాణాను వ్యాపారంగా చేసుకున్న వారిపై ప్రభుత్వం కొరడా ఝళిపిస్తోంది. కొందరు ఈ కేసుల్లో అరెస్టయి జైలుకు వెళ్లినా తీరు మార్చుకోవడం లేదు. ఈ అక్రమ వ్యాపారాన్ని వదలడం లేదు. ఇందుకు కారణం ఈ అక్రమ వ్యాపారంలో జైలుకు వెళ్లొచ్చినా సులభంగా డబ్బు సంపాదించి ఆస్తులు కూడగట్టవచ్చనే దురాశే. ఇలాంటివారికి చెక్ పెట్టేలా ప్రభుత్వం పీడీ, ఎన్డీపీఎస్ చట్టాల కొరడా ఝళిపిస్తోంది.
అల్లూరి ఏజెన్సీలో గతంలో చాలామంది గంజాయిని పండించేవారు. దాన్ని మైదాన ప్రాంతాల మీదుగా దేశవ్యాప్తంగా రవాణా చేయడంలో అధికశాతం మంది భాగస్వాములయ్యేవారు. బడాబాబులు తెరవెనుక ఉండి గిరిజన యువకులకు డబ్బులు ఆశచూసి రవాణాకు వాడుకునేవారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక గంజాయి సాగుపై ఉక్కుపాదం మోపింది. డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా ఈ పంట పండిస్తున్న పొలాలను గుర్తించి ధ్వంసం చేయించింది. సాగుదారులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూపిస్తోంది. అయినా రెండు జిల్లాల్లో ఇంకా కొంతమంది గంజాయి వ్యాపారం మత్తు వీడటం లేదు.
128 మందిపై ఎన్డీపీఎస్ చట్టం : అనకాపల్లి, అల్లూరి జిల్లాల్లో గంజాయి నేరగాళ్లపై ఈ ఏడాది మాదకద్రవ్యాలు, సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ (ఎన్డీపీఎస్) చట్టం ప్రయోగించారు. ఇందులో భాగంగా 128 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో 13 మంది కరుడుగట్టిన నేరగాళ్లకు చెందిన ఆస్తులను సీజ్ చేసేందుకు తాజాగా ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రెండు జిల్లాల్లో ఇప్పటివరకు రూ.4.24 కోట్ల విలువైన స్థిర, చర ఆస్తులు, బంగారం, గృహోపకరణాలు సీజ్ చేశారు.
పలువురిపై కేసులు: విశాఖపట్నం జిల్లా చింతపల్లికి చెందిన శ్రీనివాస్పై అనకాపల్లి జిల్లాలోని కశింకోట, నాతవరం, చింతపల్లి పరిధి పోలీస్స్టేషన్లలో కేసులున్నాయి. అయినా తీరు మారకపోవడంతో ఎన్డీపీఎస్ చట్టం కింద అరెస్ట్ చేశారు. గంజాయి వ్యాపారం ద్వారా సంపాదించిన 5.19 ఎకరాల భూమిని జప్తు చేశారు. దీని విలువ రూ. 34.85 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా వేశారు అధికారులు.
అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడ మండలానికి చెందిన గొల్లవల్లి శ్రీనుపై వి.మాడుగుల, చీడికాడ, చోడవరంలో గంజాయి కేసులున్నాయి. పదేపదే అరెస్టులు చేస్తున్నా మళ్లీ అదే వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. దీంతో అతడికి చెందిన రూ. 10.34 లక్షల విలువైన 2.25 ఎకరాల భూమిని జప్తు చేశారు.
సీసీ కెమెరాల ద్వారా నిఘా : ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిలో గంజాయి నియంత్రణకు అనేక చర్యలు చేపడుతోందని అనకాపల్లి, అల్లూరి జిల్లా ఎస్పీలు తుహిన్ సిన్హా, అమిత్ బర్దార్ తెలిపారు. అల్లూరి జిల్లాలో చాలావరకు సాగును కట్టడి చేశామన్నారు. రెండు జిల్లాల పరిధిలో ఎక్కడికక్కడ టోల్గేట్లు, సీసీ కెమెరాల ద్వారా నిఘా పెట్టినట్లు స్పష్టం చేశారు. గంజాయి సాగు, వ్యాపారం వీడిన వారికి ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూపిస్తోందని వివరించారు. స్మగ్లింగ్కు పాల్పడితే ఎన్డీపీఎస్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి జైలుకు పంపుతామని ఎస్పీలు వివరించారు.
మత్తులో ఊగుతున్న మైనర్లు - సిగరెట్తో మొదలెట్టి గంజాయి దాకా
ఎండీఎంఏ మూలాల శోధనకు బృందాలు - ఆ రెండు నగరాల్లో సరకు రహస్యాలు!