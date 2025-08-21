AP Revenue Department Wins Two SKOCH Awards: ప్రజలకు రెవెన్యూ శాఖ సేవలను చేరువ చేస్తూ, సులువుగా మెరుగైన సేవలను అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తోన్న కృషికి ఫలితం దక్కింది. 2025కి గాను రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ 2 ప్రతిష్టాత్మక స్కోచ్ అవార్డులు సాధించింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఆధికారంలోకి వచ్చాక ప్రజల భూ సమస్యలను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ రెవెన్యూ కోర్టు మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (Online Revenue Court Management System)ను అమల్లోకి తెచ్చింది. ఆర్డీవో, ఆ స్థాయికి ఆన్లైన్లో సమస్యలను పంపి సత్వరమే ఆమోదించేలా సరికొత్త వ్యవస్థను అమలు చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్ కోర్టు మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అమలు చేసి రెవెన్యూ కోర్టు వ్యవహారాలను డిజిటలైజ్ చేసి కేసుల పరిష్కారంలో పారదర్శకత, వేగం పెంచింది.
ఇంకా రెవెన్యూ కోర్టుల్లో కేసుల పెండెన్సీని తగ్గించింది. పౌరులకు సలభమైన యాక్సిస్ కల్పించారు. అందువల్ల దేశంలోనే అత్యుత్తమ వ్యవస్థగా గుర్తించి స్కోచ్ అవార్డుకు ఎంపిక చేశారు. రీ సర్వే 2.0 ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భూములను సహేతుక విధానాల్లో సర్వే చేసి తప్పులకు తావు లేకుండా, సరికొత్త సాంకేతికత వినియోగించి ట్యాంపరింగ్కు తావులేని సమగ్రమైన భూ రికార్డులను తయారు చేస్తోండగా దీనికి మరో స్కాచ్ అవార్డు దక్కింది. వచ్చే నెల 20వ తారీఖున దిల్లీలో జరిగే ప్రతిష్టాత్మక స్కోచ్ సమ్మిట్లో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరగనుంది.
అవార్డులు రావడం పట్ల మంత్రి హర్షం: ఏపీ రెవెన్యూ శాఖకు జాతీయ స్థాయిలో గౌరవం దక్కడం సంతోషాన్ని కలిగించిందని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో నిర్వీర్యమైన రెవెన్యూ శాఖను తిరిగి బలోపేతం చేసే దిశగా, సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశంలో అమలు చేసిన వినూత్న సంస్కరణల ఫలితంగా ఈ 2 స్కోచ్ అవార్డులు దక్కాయని అన్నారు. వినూత్న విధానాలు అమలు వల్ల అధికారుల సమయ పాలనలో బాధ్యత పెరిగిందని తెలిపారు. పౌరులు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం తగ్గిందని అలానే రాష్ట్ర స్థాయి పాలసీ మానటరింగ్కు విశ్లేషణాత్మక డేటా లభ్యమౌతుందని స్పష్టం చేశారు. తప్పులకు అస్కారం లేకుండా పకడ్బందీగా రీ సర్వే 2.0 నిర్వహించినందుకు అవార్డులు రావడం పట్ల మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
మహిళల స్వయం కృషి - వరుసగా మూడోసారి జాతీయ అవార్డు
ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన ఏపీ కేడర్ ఐఏఎస్ - ప్రధాని చేతుల మీదుగా అవార్డు