మంత్రి లోకేశ్​ చొరవ - ప్రత్యేక విమానంలో నేపాల్​ నుంచి సురక్షితంగా రాష్ట్రానికి 144 మంది

మంత్రి నారా లోకేశ్​ చొరవతో అధికారుల చర్యలు - పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ అందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశాలు

evacuation-of-ap-residents-from-nepal
evacuation-of-ap-residents-from-nepal (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 6:21 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Evacuation of AP Residents From Nepal : నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న ఏపీ వాసులను సురక్షితంగా రాష్ట్రానికి తీసుకువచ్చేందుకు మంత్రి నారా లోకేశ్‌ చేస్తున్న కృషి ఫలించింది. నేపాల్‌ నుంచి పలువురు యాత్రికులను సురక్షితంగా రాష్ట్రానికి తరలించారు. ఈ రోజు ఏపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక విమానం 144 మందిని తీసుకుని నేపాల్​ నుంచి ఏపీకీ చేరుకుంది.

ఆ విమానం విశాఖలో 104 మందిని దించి, ఆ తర్వాత మిగిలిన 40 మందిని తిరుపతి విమానాశ్రయానికి చేర్చనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అందుబాటులో ఉన్న కూటమి ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు ఆయా విమానాశ్రయాలకు వెళ్లి రాష్ట్ర వాసులకు స్వాగతం పలకాలని మంత్రి లోకేశ్‌ సూచించారు. విశాఖ, తిరుపతి చేరుకున్న యాత్రికులను వారి స్వస్థలాలకు చేర్చే బాధ్యతను కూటమి ఎమ్మెల్యేలకు అప్పగించారు. వాహనాలు, ఇతర సదుపాయాలను సమకూర్చాలని మంత్రి ఆదేశించారు.

సిమికోట్‌లో చిక్కుకున్న 12 మందిని ప్రత్యేక విమానంలో అధికారులు ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ సరిహద్దు సమీపంలో ఉన్న నేపాల్ గంజ్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు తరలించారు. అక్కడి నుంచి ఏపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన వాహనాల్లో లఖ్‌నవూ చేరుకోనున్నారు. లఖన్‌వూ నుంచి హైదరాబాద్‌కు విమానంలో తీసుకొచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మంత్రి నారా లోకేశ్​ చొరవతో నేపాల్​లోని పోఖ్రాలో చిక్కుకున్న 10 మంది తెలుగు పౌరులు ప్రత్యేక విమానంలో కాఠ్‌మాండూ బయలుదేరినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వారంతా కాఠ్‌మాండూ నుంచి విశాఖ బయలుదేరే ఇండిగో విమానంలో రాష్ట్రానికి చేరుకున్నారు.

నేపాల్​ నుంచి సురక్షితంగా స్వరాష్ట్రానికి - 144 మందితో ఏపీకి చేరుకోనున్న విమానం (ETV)

కాఠ్‌మండూ సమీపంలో చిక్కుకున్న తెలుగువారిని సురక్షితంగా రాష్ట్రానికి తీసుకురావడానికి అధికారులతో సమన్వయం చేసి లోకేశ్‌ ప్రత్యేక విమానం ఏర్పాటు చేశారు. నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న వారు రాష్ట్రానికి సురక్షితంగా తిరిగివచ్చి ఇళ్లకు చేరే వరకూ సంబంధిత అధికారులు అంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే.

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న ఏపీ వాసులను సురక్షితంగా రాష్ట్రానికి తీసుకురావడంపై మంత్రి నారా లోకేశ్‌ రెండో రోజులు సమీక్ష నిర్వహించారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్‌ సెంటర్‌ నుంచి సహచర మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, కందుల దుర్గేష్‌తో కలిసి అధికారులతో వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ అందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని లోకేశ్‌ మంత్రులను, సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.

సీఎం అభినందనలు : నేపాల్​లో చిక్కుకున్న తెలుగు ప్రజలను రక్షించే పని విజయవంతంగా పూర్తయిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. వారిని వారి కుటుంబాలతో క్షేమంగా కలిపారని తెలిసి సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సత్వర వేగవంతమైన సహాయాన్ని అందించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నారా లోకేశ్​ నేతృత్వంలో అనిత, దుర్గేష్​లతో కూడిన బృందం ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రంగా ఏపీ భవన్​ను సమన్వయం చేస్తూ చేసిన కృషిని అభినందించారు. మన ప్రజలు సురక్షితంగా తిరిగి వచ్చేలా చూడటంలో వారి అవిశ్రాంత ప్రయత్నం, సత్వర స్పందన ప్రశంసనీయమని అన్నారు.

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్నవారిని సురక్షితంగా తీసుకొస్తాం: మంత్రి లోకేశ్

ఫలించిన లోకేశ్​ కృషి - నేపాల్ నుంచి తొలివిడతగా 22మంది తరలింపు

Last Updated : September 11, 2025 at 7:53 PM IST

TELUGU PEOPLE IN NEPALRIOTS IN NEPALTELUGU PEOPLE RETURNED FROM NEPALTELUGU PEOPLE STRANDED IN NEPALAP RESIDENTS EVACUATION FROM NEPAL

