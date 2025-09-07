ETV Bharat / state

ఆరోగ్య పథకాల ఫలితం – ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మాతృ మరణాలు తగ్గుదల

ఒడిశాలో అత్యధికం - ఏపీలో అత్యల్పం - మాతాశిశు మరణాల తగ్గుదల వైపు స్థిరమైన అడుగులు

Maternal Mortality in Andhra Pradesh
Maternal Mortality in Andhra Pradesh (Source: ETV Bharat(AI Generated))
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 10:46 PM IST

Maternal Mortality in Andhra Pradesh: రాష్ట్రంలో మాతృ మరణాలు గతంతో పోలిస్తే గణనీయంగా తగ్గాయి. దేశంలోనే మాతృ మరణాల రేటు (Maternal Mortality Ratio – MMR) తక్కువగా నమోదైన రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఒకటిగా నిలిచింది. తాజాగా కేంద్ర జనగణన విభాగం శాంపిల్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ సిస్టం (SRS) ద్వారా విడుదల చేసిన 2021 - 2023కి సంబంధించిన ప్రత్యేక బులిటెన్‌ ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌, కేరళల్లో ఎంఎంఆర్‌ రేటు 30గా నమోదు అయింది. ఇది దేశంలోనే అత్యల్పం.

దేశ స్థాయి గణాంకాలు: ఐక్యరాజ్య సమితి సూచించిన సస్టెయినబుల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ గోల్స్‌ (SDGs) ప్రకారం మాతృ మరణాల రేటు 70 కంటే తక్కువగా ఉండాలి. తాజా నివేదికలో దేశ వ్యాప్తంగా ఎంఎంఆర్‌ సగటు 88గా ఉంది. అంటే, ప్రతి లక్ష జననాలకు 88 మంది తల్లులు మరణిస్తున్నారు.

ఈ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే:

  • ఒడిశాలో ఎంఎంఆర్‌ అత్యధికంగా 153గా నమోదైంది.
  • కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ల్లో 30 చొప్పున అత్యల్పంగా నమోదైంది.
  • తెలంగాణలో 59, కర్ణాటకలో 68గా నమోదయ్యాయి.

ప్రసూతి మరణాల రేటు (PNMR):

  • ప్రతి వెయ్యి జననాలకు ప్రసూతి మరణాల రేటు కూడా రాష్ట్రాల వారీగా విశ్లేషించారు.
  • ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రసూతి మరణాల రేటు 2గా నమోదయింది.
  • కేరళలో ఇది 1 మాత్రమే.
  • తెలంగాణలో 3, కర్ణాటకలో 3, తమిళనాడులో 2, ఒడిశాలో 9, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో 10, మహారాష్ట్రలో 2గా ఉంది.

లైఫ్‌టైమ్‌ రిస్క్‌:

  • ప్రసూతి సమయంలో తల్లి మరణించే అవకాశం (Lifetime risk %) కూడా రాష్ట్రాలవారీగా లెక్కించారు.
  • ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తమిళనాడు, కేరళల్లో 0.05% మాత్రమే.
  • తెలంగాణలో 0.11%, కర్ణాటకలో 0.12%.
  • ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో 0.37%, ఒడిశాలో 0.31%, మహారాష్ట్రలో 0.06గా ఉంది.

గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే మెరుగుదల:

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మాతృ మరణాల రేటు క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తోంది.

2018 - 20లో - 45

2019 - 21లో - 47

2021 - 23లో - 30

ఈ తగ్గుదల రాష్ట్ర ఆరోగ్య రంగంలో తీసుకున్న చర్యలకు నిదర్శనం.

ఫలితమిస్తున్న చర్యలు: జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్‌ (NHM) కింద కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న పలు పథకాలు ఈ ఫలితానికి కారణమయ్యాయి. గర్భిణులకు నాణ్యమైన, నగదు రహిత ఆరోగ్య సేవలు అందించడం వల్ల మాతాశిశు మరణాల రేటు తగ్గింది.

ప్రధాన కార్యక్రమాలు:

  • ప్రధాన మంత్రి సురక్షిత్‌ మాతృత్వ అభియాన్
  • ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన
  • పోషణ్‌ అభియాన్
  • ఎనీమియా ముక్త్‌ భారత్‌
  • సురక్షిత్‌ మాతృత్వ్‌ ఆశ్వాసన్‌
  • జననీ సురక్ష యోజన
  • జననీ శిశు సంరక్షణ కార్యక్రమం
  • మాతృ మరణాల సర్వైలెన్స్‌ రివ్యూ (MDSR)
  • సేఫ్‌ డెలివరీ క్యాలెండర్‌

ఆరోగ్యరంగానికి పాఠం: ఈ చర్యల వల్ల రాష్ట్రంలో ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలు బలోపేతం అయ్యాయి. వైద్యసిబ్బందికి శిక్షణ, గ్రామీణ స్థాయిలో అవగాహన, ఎమర్జెన్సీ రిఫరల్‌ సర్వీసులు కూడా మరణాల తగ్గుదలకు తోడ్పడ్డాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మాతృ మరణాల రేటులో కేరళతో సమానంగా దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలవడం రాష్ట్రానికి గర్వకారణం. అయితే, ఇంకా ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుంటే రేటు మరింత తగ్గే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

