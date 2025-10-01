ETV Bharat / state

మణిపుర్‌ తర్వాత రెండో స్థానం మనదే - జాతీయ గణాంకాలను కళ్లకు కట్టిన NCRB

మణిపుర్‌ తర్వాత రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా నేరానికి పాల్పడిన కేసుల్లో ఏపీ రెండో స్థానం - మహిళల ఆత్మగౌరవానికి భంగం ఘటనల్లో దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఏపీ

NCRB Report 2023 on Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో చట్టాల దుర్వినియోగం, అక్రమ కేసుల నమోదులు కొత్త స్థాయికి చేరాయని జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ (NCRB) తాజాగా విడుదల చేసిన 2023 వార్షిక నివేదికలో స్పష్టమైంది. ముఖ్యంగా రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా నేరాలు, మహిళల ఆత్మగౌరవానికి భంగం కలిగించే ఘటనలు లాంటి విభాగాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ దేశంలో అగ్రస్థానాల్లో నిలవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా కేసుల్లో ఏపీ రెండో స్థానంలో: 2023లో రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా నేరాలకు పాల్పడ్డారని ఐపీసీ 121, 121ఏ, 122, 123 సెక్షన్ల కింద దేశవ్యాప్తంగా 58 కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటిలో మణిపుర్‌లో 20, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 11 కేసులు నమోదు కావడం గమనార్హం. సరిహద్దు సమస్యలు, తిరుగుబాట్లు ఎక్కువగా ఉండే మణిపుర్ తర్వాత ఏపీనే రెండో స్థానంలో నిలవడం రాష్ట్రంలో అధికార దుర్వినియోగం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

అలాగే, రెండు వర్గాల మధ్య శత్రుత్వం పెంచేలా వ్యవహరించారంటూ 2023లో 200 కేసులు ఏపీలోనే నమోదయ్యాయి. ఈ విభాగంలో మణిపుర్ (474), మహారాష్ట్ర (283) తర్వాతే ఏపీ మూడో స్థానంలో ఉంది. 2021-23 మధ్య ప్రభుత్వ వ్యతిరేక చర్యల పేరుతో మొత్తం 323 కేసులు నమోదు కాగా, 2023లో మాత్రమే 74 కేసులు నమోదయ్యాయి.

మహిళల ఆత్మగౌరవానికి భంగం ఘటనల్లో ఏపీ మొదటి స్థానం: మహిళల ఆత్మగౌరవానికి భంగం కలిగించే కేసుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉంది. 2023లో దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన 8,416 కేసుల్లో 2,826 కేసులు (33.57%) ఏపీలోనే చోటుచేసుకున్నాయి. బాధితుల సంఖ్యను పరిగణిస్తే దేశవ్యాప్తంగా 8,661 మందిలో 3,020 మంది బాధితులు ఏపీ వారే. జాతీయ సగటు రేటు 1.3గా ఉండగా, ఏపీలో అది 10.6గా నమోదవడం పరిస్థితి తీవ్రతను చూపిస్తోంది. విస్తీర్ణం, జనాభా పరంగా మనకంటే పెద్ద రాష్ట్రమైన మహారాష్ట్ర ఈ విభాగంలో రెండో స్థానంలో ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కేసులు అధికంగా నమోదవడం చర్చనీయాంశమైంది.

షెల్టర్‌ హోమ్‌ల్లోనూ దారుణాలు: షెల్టర్‌ హోమ్‌ల్లో మహిళలు, చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపులు ఎక్కువగా చోటుచేసుకున్న రాష్ట్రాల జాబితాలోనూ ఏపీ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. రాజస్థాన్‌ (131), ఉత్తరప్రదేశ్‌ (79) తర్వాత ఏపీలో 72 కేసులు నమోదయ్యాయి.

ఇతర విభాగాల్లోనూ ఆందోళనకర గణాంకాలు:

  • భర్త, అత్తింటివారి క్రూరత్వం (498A IPC): ఏపీ 6వ స్థానం.
  • మహిళల అక్రమ రవాణా: 2023లో 79 కేసులు - 132 బాధితులు. దేశవ్యాప్తంగా 5వ స్థానం.
  • నేరపూరిత విశ్వాసఘాతుక ఘటనల్లో: 1,157 కేసులతో రాష్ట్రం 5వ స్థానం.
  • ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కేసులు: 41,189 కేసులతో ఏపీ 5వ స్థానం. ఇందులో కేరళ (1,78,549) మొదటి స్థానం.

మరింతగా బయటపడ్డ వాస్తవాలు: NCRB గణాంకాల ప్రకారం, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కేసులు కేవలం నేరాలను అరికట్టడానికే కాకుండా, ప్రతిపక్ష నాయకులను, సామాజిక కార్యకర్తలను, ప్రభుత్వ వ్యతిరేకంగా గొంతెత్తిన వారిని అణచివేయడానికి కూడా వినియోగించారు. ఇది రాష్ట్ర ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. మహిళలపై నేరాలు, ముఖ్యంగా ఆత్మగౌరవానికి భంగం కలిగించే ఘటనల్లో అగ్రస్థానంలో నిలవడం, షెల్టర్ హోమ్‌ల్లోనూ భయంకర దృశ్యాలు బయటపడటం రాష్ట్రంలో స్త్రీ భద్రతకు పెద్ద సవాల్‌గా మారింది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చట్టాల దుర్వినియోగం, మహిళలపై నేరాలు, సామాజిక ఉద్రిక్తతలు అధికమయ్యాయని ఎన్‌సీఆర్‌బీ-2023 నివేదిక స్పష్టంగా చెబుతోంది. మణిపుర్, మహారాష్ట్ర లాంటి రాష్ట్రాల తర్వాత ఎక్కువ కేసులు ఏపీలో నమోదవడం రాష్ట్ర పరిపాలనా వైఫల్యానికి నిదర్శనం. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పరిస్థితులు మారాలంటే న్యాయవ్యవస్థను, పరిపాలనను మరింత పారదర్శకంగా నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది.

రైతుల బలవన్మరణాల్లో మూడోస్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ - NCRB నివేదిక

