రాష్ట్రంలో రోడ్లపై రక్తపాతం - 2023లో 20 వేల ప్రమాదాలు - 8వేల మంది మృతి - AP RANKS 9TH IN ROAD ACCIDENTS

దేశంలో 2023లో జరిగిన ప్రమాదాల్లో 9వ స్థానంలో ఏపీ - మొత్తం 8,137 మంది మృతి, వెల్లడించిన మోర్త్ నివేదిక

AP Ranks 9th in Road Accidents
AP Ranks 9th in Road Accidents (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 12:29 PM IST

AP Ranks 9th in Road Accidents: ఏపీలో 2023వ సంవత్సరంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో వాహనాల అతివేగం కారణంగా చోటుచేసుకున్నవే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వీటిల్లో మృతుల సంఖ్య సైతం అధికంగా ఉండటం గమనార్హం. హెల్మెట్‌ ధరించకుండా బైక్​లను నడపటం, కార్లలో సీటుబెల్ట్‌లను పెట్టుకోకపోవడం, మద్యం తాగి డ్రైవింగ్ చేయడం, రాంగ్‌రూట్‌లో ప్రయాణించడం వంటి కారణాలతో ప్రమాదాలు జరిగి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

ఈ విధంగా చూస్తే మొత్తంగా 2023లో రాష్ట్రంలో 19,949 ప్రమాదాలు చోటుచేసుకోగా, వాటిలో 8,137 మంది చనిపోయారు. ఇందులోని పురుషులు 6,695 మంది కాగా, మహిళలు 1,442 మంది ఉన్నారు. కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్‌) దేశంలోని రోడ్డు ప్రమాదాలు-2023 సమాచారానికి సంబంధించిన నివేదికను తాజాగా విడుదల చేసింది. అందులో ఆ ఏడాది దేశంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మన రాష్ట్రం 9వ స్థానంలో, వాటిలో మరణించిన వారి సంఖ్యలో 8వ స్థానంలో ఉండటం ఆందోళనకర విషయం.

అధిక వేగంతో ముప్పు: అతి వేగం వల్ల 17,171 ప్రమాదాలు జరిగితే, 6,889 మంది చనిపోయారు. మద్యం తాగి డ్రైవింగ్‌ చేయడంతో 130 ప్రమాదాలు చోటుచేసుకోగా, వాటిలో 70 మంది మృతి చెందారు. సెల్​ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్‌ చేయడం కారణంగా 254 ప్రమాదాలు జరిగి 94 మంది మరణించారు. రాంగ్‌ రూట్‌లో డ్రైవింగ్‌ చేయడంతో 685 ప్రమాదాలు చోటుచేసుకొని 206 మంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి.

వీటితోపాటు హెల్మెట్‌లను ధరించకుండా ద్విచక్రవాహనాలను నడిపి దాదాపు 2,229 మంది చనిపోయారు. బైక్‌లపై వెనుక కూర్చున్న వారిలో హెల్మెట్‌ ధరించకపోవడం వల్ల 879 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. సీటుబెల్ట్‌ పెట్టుకోకుండా వాహనాలు నడిపి 393 మంది చనిపోయారు. అలాగే ప్రయాణికుల్లో 436 మంది సీటుబెల్ట్‌ పెట్టుకోకపోవడం వల్లే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

జాతీయ రహదారులపై అధికం: ఏపీలో జాతీయ రహదారులపై అధికంగా సరాసరి 8,276 ప్రమాదాలు సంభవించాయి. వాటిలో ప్రధానంగా 3,806 మంది చనిపోయారు. రాష్ట్ర రహదారులపై 4,499 ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. వాటిలో 1,887 మంది మరణించారు.

బైక్‌ ప్రమాదాలే అధికం: ద్విచక్ర వాహనదారులు 10,415 మంది ప్రమాదాలకు గురయ్యారు. అందులో 4,169 మంది మరణించారు. ఇతర మృతుల్లో పాదచారులు 1,645 మంది ఉండగా, సైకిళ్లపై వెళ్తున్నవారు 138 మంది, ఆటోల్లో ప్రయాణిస్తున్న వారు 632 మంది, కార్లు, ట్యాక్సీల్లో ప్రయాణిస్తున్న వారు 701 మంది, లారీల్లో ఉన్నవారు 330 మంది, బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్న వారు 109 మంది మృతి చెందారు.

పగటి వేళ 15,525 ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుని దాదాపు 6,204 మంది చనిపోయారు. వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు 1,093 ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఇందులో 426 మంది మరణించారు. మంచుకురిసే సమయంలో 1,556 ప్రమాదాలు చోటుచేసుకొని 700 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. లైసెన్స్‌లు లేకుండా దాదాపు 2,278 మంది వాహనాలు నడిపి ప్రమాదాలకు కారకులయ్యారు. డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ కలిగినవారు 14,600 మంది ప్రమాదాలు చేస్తే, ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌ ఉన్నవాళ్లు 488 మంది ప్రమాదాలకు కారకులయ్యారు.

