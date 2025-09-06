దూసుకుపోతున్న 'ఆపరేషన్‌ ట్రేస్‌'- నెల రోజుల్లో 670 కేసుల్లో సత్ఫలితాలు

బాలికల అదృశ్యం కేసులు ఛేదించిన పోలీసులు - ఆచూకీ కనిపెట్టి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగింత
Andhra Pradesh Police Launched Operation Trace to Identify Missing Girls : బాలికల అదృశ్యం కేసులను ఛేదించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు శాఖ చేపట్టిన ‘ఆపరేషన్ ట్రేస్’ సత్ఫలితాలిచ్చింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా నెల రోజుల్లో 670 కేసులు ఛేదించగలిగారు. తప్పిపోయిన, అపహరణకు గురైన బాలికల ఆచూకీ కనిపెట్టి వారి కుటుంబసభ్యుల చెంతకు చేర్చారు. జులై 31 నాటికి ఈ తరహా 1,065 కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు గుర్తించిన డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా వారి ఆచూకీ కనిపెట్టేందుకు ఆగస్టు నెలంతా ‘ఆపరేషన్ ట్రేస్’ పేరిట స్పెషల్డ్రైవ్ చేపట్టారు
బాలికల అదృశ్యం కేసుల ఛేదనలో పార్వతీపురం మన్యం 100 శాతం, పల్నాడు 89 శాతం, అనకాపల్లి, నంద్యాల జిల్లాలు 82 శాతంతో ముందువరుసలో నిలిచాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు 14 శాతం, ప్రకాశం 29 శాతం, గుంటూరు జిల్లా 33 శాతంతో అట్టడుగున ఉన్నాయి. సంఖ్యాపరంగా ఎక్కువమంది బాలికల ఆచూకీ కనిపెట్టిన జిల్లాల్లో అనంతపురం, కాకినాడ, నెల్లూరు, నంద్యాల, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలు తొలి స్థానాల్లో నిలిచాయి.
ఎంతమంది ఆచూకీ ఎలా దొరికిందంటే
- అదృశ్యమైన బాలికల కాల్ డీటైల్ రికార్డుల (సీడీఆర్) విశ్లేషణ : 423 మంది
- కుటుంబసభ్యులు/ స్నేహితులు ఇచ్చిన వివరాలతో : 130 మంది
- శక్తిబృందాలు నిఘాపెట్టి గుర్తించినవి : 73 మంది
- సీసీటీవీ దృశ్యాల విశ్లేషణ : 20 మంది
- షెల్టర్ హోమ్స్లో తనిఖీలు : 21 మంది
- సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల విశ్లేషణ : ముగ్గురు
బాలికల అదృశ్యం పెండింగ్ కేసుల్లో 63శాతం ఒక్క నెలలోనే పరిష్కారమయ్యాయని డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా తెలిపారు. మిగతా కేసులపైనా ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని తెలిపారు. అదృశ్యం కేసుల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఛేదించాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్నామని వివరించారు.
|ఒక్క నెలలో 63%
|జులై 30 నాటికి పెండింగ్లో ఉన్న బాలికల అదృశ్యం కేసులు
|1,065
|ఆపరేషన్ ట్రేస్లో ఒక్క నెలలో ఛేదించిన కేసులు
|670 (63%)
|ఇంకా ఛేదించాల్సినవి
|395 (37%)
|బాలికల అదృశ్యం కేసుల ఛేదనలో అగ్రగామిగా నిలిచిన జిల్లాలు
|పార్వతీపురం మన్యం
|100%
|పల్నాడు
|89%
|అనకాపల్లి
|82%
|నంద్యాల
|82%
|అన్నమయ్య
|81%
|అట్టడుగున ఉన్న జిల్లాలు
|అల్లూరి సీతారామరాజు
|14%
|ప్రకాశం
|29%
|గుంటూరు
|33%
|ఎన్టీఆర్
|37%
|శ్రీకాకుళం
|43%
|విశాఖపట్నం
|46%
ఎక్కువమంది బాలికల ఆచూకీ కనిపెట్టిన జిల్లాల్లో అనంతపురం 25, కాకినాడ 25, నెల్లూరు 23, నంద్యాల 22, తూర్పుగోదావరి 21 జిల్లాలు తొలి స్థానాల్లో నిలిచాయి.
