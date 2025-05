ETV Bharat / state

ఉత్తరాఖండ్​లో కుప్పకూలిన హెలికాప్టర్ - ఇద్దరు ఏపీ వాసులు మృతి - UTTARAKHAND HELICOPTER CRASH

Helicopter Crash In Uttarakhand ( ETV Bharat )

Published : May 8, 2025 at 2:07 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 2:47 PM IST

Helicopter Crash In Uttarakhand : ఉత్తరాఖండ్​లోని ఉత్తరకాశీలోని గంగాన్ని వద్ద పర్యాటకులతో వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేట్ హెలికాప్టర్ కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు మృతి చెందగా, ఒకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనలో ఏపీకి చెందిన ఇద్దరు మరణించగా మరొకరికి గాయాలయ్యాయి. మృతులు వేదవతి కుమారి, విజయారెడ్డిగా పోలీసులు గుర్తించారు. వేదవతి కుమారి అనంతపురం ఎంపీ లక్ష్మీనారాయణకు సోదరి. Gangani Helicopter Crash : వేదవతి భర్త భాస్కర్​కు గాయాలు కాగా ఆయణ్ని చికిత్స నిమిత్తం రుషికేశ్ ఎయిమ్స్​కు తరలించారు. గురువారం ఉదయం 9 గంటలకు ఉత్తరకాశీలోని గంగ్రోతి వైపు వెళ్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రమాద సమయంలో హెలికాప్టర్​లో ఏడుగురు ఉన్నారు. దీనిపై సమాచారం అందిన వెంటనే అధికారులతో పాటు సహాయక బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించాయి. ప్రమాదానికి గురైన హెలికాప్టర్ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏరోట్రాన్స్ సర్వీస్​కు చెందినదిగా అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటన జరిగిన ప్రాంతం ఉత్తరకాశీ జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుందని వివరించారు. మృతులు పైలట్ రాబిన్ సింగ్, కాలా సోని (61), విజయారెడ్డి (57), రుచి అగర్వాల్ (56), రాధా అగర్వాల్ (79), వేదవతి కుమారి (48)గా గుర్తించామన్నారు. వేదవతి భర్త భాస్కర్​కి (51) గాయలైనట్లు తెలిపారు. మృతదేహాలను పోస్ట్​మార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు చెప్పారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

