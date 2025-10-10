ETV Bharat / state

క్లస్టర్‌ వ్యవస్థ రద్దు - ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి స్వతంత్ర పరిపాలన

గ్రామ పంచాయతీల పరిపాలనా వ్యవస్థలో నూతన సంస్కరణలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం - ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​ చొరవతో రూపొందించిన నూతన విధానాలు

AP Panchayat Reforms 2025 Approved by Cabinet
AP Panchayat Reforms 2025 Approved by Cabinet (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 11:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Panchayat Reforms 2025 Approved by Cabinet: గ్రామ పంచాయతీల పరిపాలనా వ్యవస్థలో నూతన సంస్కరణలకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్​ చొరవతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ సంస్కరణలకు ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్‌ సమావేశం గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది. గ్రామ పంచాయతీల్లో క్లస్టర్‌ వ్యవస్థను రద్దు చేసి, వాటిని స్వతంత్ర పరిపాలనా యూనిట్లుగా మార్చి బలోపేతం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

పల్లె పాలనకు కొత్త రూపకల్పన: పల్లెల్లో మౌలిక వసతులను మెరుగుపరచడం, పౌర సేవలను సమర్థంగా అందించడం లక్ష్యంగా ఈ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు. మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్‌ ఎ.పి.జె. అబ్దుల్‌ కలాం కలలలో చెప్పిన “పల్లె అభివృద్ధే దేశాభివృద్ధి” అనే ఆలోచన స్పూర్తిగా మారింది. పవన్‌ కల్యాణ్​ నేతృత్వంలో పంచాయతీ రాజ్‌ వ్యవస్థలో ఉన్నతాధికారులు, నిపుణులతో కలిసి నాలుగు నెలలపాటు పలు సమావేశాలు, సమీక్షలు జరిపారు.

క్లస్టర్‌ వ్యవస్థ రద్దు - ప్రతి గ్రామానికి స్వతంత్రత: ఇప్పటివరకు అమలులో ఉన్న క్లస్టర్‌ విధానాన్ని ప్రభుత్వం పూర్తిగా రద్దు చేసింది. 7,244 క్లస్టర్ల స్థానంలో 13,351 గ్రామ పంచాయతీలు ఇకపై స్వతంత్ర పరిపాలనా యూనిట్లుగా వ్యవహరిస్తాయి. పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం పంచాయతీలను నాలుగు గ్రేడ్లుగా పునర్వ్యవస్థీకరించారు.

రూర్బన్‌ పంచాయతీలకు ప్రత్యేక హోదా: 10 వేలు జనాభా దాటిన పంచాయతీలను “రూర్బన్‌ పంచాయతీలు”గా గుర్తించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పట్టణ స్థాయి మౌలిక వసతులను ఈ రూర్బన్‌ పంచాయతీలకు అందించనున్నారు. ప్రస్తుతం 359 పంచాయతీలు ఈ పరిధిలోకి వస్తాయి. వీటిని గ్రామీణ-పట్టణ మిళిత పాలన నమూనాగా అభివృద్ధి చేస్తారు.

PDO హోదాతో కొత్త పరిపాలనా నిర్మాణం: గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి హోదాను “పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారి (PDO)”గా మార్చారు. ఇది పరిపాలనా బాధ్యతలను మరింత స్పష్టంగా నిర్వచించడమే కాకుండా, స్థానిక పాలనలో పారదర్శకతను పెంచే దిశగా తీసుకున్న చర్య.

సిబ్బంది పదోన్నతులు - వేతన పెంపులు: గ్రేడ్‌ 1 పంచాయతీల్లో పని చేస్తున్న 359 మంది కార్యదర్శులకు వేతన శ్రేణి పెంపుతోపాటు డిప్యూటీ ఎంపీడీఓ హోదా కల్పించారు. వీరిని రూర్బన్‌ పంచాయతీల్లో నియమించనున్నారు. అలాగే, 359 మంది జూనియర్‌ అసిస్టెంట్లను సీనియర్‌ అసిస్టెంట్లుగా ప్రమోట్‌ చేసి, రూర్బన్‌ గ్రేడ్‌ పంచాయతీల్లో నియమించేందుకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.

మున్సిపాలిటీ తరహా విభాగాలు గ్రామాల్లోనూ: నూతన విధానంలో గ్రామ పంచాయతీల్లో సిబ్బంది కూర్పు మారింది. మున్సిపాలిటీల్లో ఉన్న విధంగా ప్లానింగ్‌, పారిశుధ్యం, మంచినీటి సరఫరా, కార్యాలయ సిబ్బంది విభాగాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ మార్పులు గ్రామ పరిపాలనను మరింత సమర్థవంతంగా చేయనున్నాయి.

అవుట్‌సోర్సింగ్‌ సిబ్బందికి భరోసా: అవుట్‌సోర్సింగ్‌, కాంట్రాక్ట్‌ సిబ్బంది జీతాలను గ్రామ పంచాయతీ జనరల్‌ ఫండ్‌ నుంచే చెల్లించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అదనంగా, అవసరాన్ని బట్టి ఇంజినీరింగ్‌, డిజిటల్‌ అసిస్టెంట్ల సేవలను ఉపయోగించుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది.

టౌన్‌ అండ్‌ కంట్రీ ప్లానింగ్‌ నమూనా డిజిటల్‌ అసిస్టెంట్లు ఇప్పుడు టౌన్‌ అండ్‌ కంట్రీ ప్లానింగ్‌ అసిస్టెంట్లుగా కూడా పనిచేయనున్నారు. వీరు గ్రామ సచివాలయ బాధ్యతలతో పాటు భవన అనుమతులు, లేఅవుట్లు, అభివృద్ధి ప్రణాళికల పర్యవేక్షణ వంటి సేవలను అందిస్తారు.

సర్వీస్‌ రూల్స్‌ మార్పులు - పరస్పర ప్రమోషన్లకు మార్గం: మినిస్టీరియల్‌, క్షేత్రస్థాయి పోస్టుల మధ్య పరస్పర ప్రమోషన్లకు ప్రభుత్వం గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించిన కొత్త సర్వీస్‌ రూల్స్‌కి కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపింది. సిబ్బందికి రెండు వారాల శిక్షణ, ఆపై ఏడాది పాటు ఆన్‌జాబ్‌ ట్రైనింగ్‌ కల్పించనున్నారు.

డిప్యూటీ ఎంపీడీఓలకు కొత్త మార్గదర్శకాలు: నేరుగా డిప్యూటీ ఎంపీడీఓలుగా నియమితులయ్యే వారు కనీసం మూడు సంవత్సరాల ప్రాథమిక శిక్షణ అనంతరం “స్పెషల్‌ గ్రేడ్‌” పంచాయతీల్లో PDOలుగా పనిచేయాలి. ఈ విధానం ద్వారా పరిపాలనా అనుభవం, ఫీల్డ్‌ అవగాహన రెండింటినీ కలిపే అవకాశాన్ని కల్పించారు.

పంచాయతీ రాజ్‌ శాఖలో ఐటీ విభాగం ఏర్పాటు: గ్రామ పంచాయతీల పరిపాలనను డిజిటల్‌ దిశగా తీసుకెళ్లేందుకు పంచాయతీ రాజ్‌ శాఖలో ప్రత్యేక ఐటీ విభాగం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ విభాగంలో అర్హత గల డిజిటల్‌ అసిస్టెంట్ల సేవలను వినియోగించి రికార్డులు, ఫైనాన్షియల్‌ లావాదేవీలు, పనుల పర్యవేక్షణ అన్నీ ఆన్‌లైన్‌లో నిర్వహించనున్నారు.

గ్రామ పరిపాలనలో నూతన దిశ: ఈ సంస్కరణలతో గ్రామ పంచాయతీలు స్వతంత్రత, పారదర్శకత, సాంకేతికత కలగలిపిన కొత్త దశలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. పవన్‌ కల్యాణ్​ ఆలోచనలో ఉన్న “పల్లె పాలనలో ప్రజా భాగస్వామ్యం” ఇప్పుడు ప్రభుత్వ విధానంగా మారింది. ఈ మార్పులు పల్లె స్థాయిలో పరిపాలనకు కొత్త ఉత్సాహం నింపనున్నాయి. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ఇప్పుడు స్వయం పాలనతో ముందుకు సాగబోతోంది. ప్రజలతో దగ్గరగా ఉన్న ప్రభుత్వ పాలన — అదే ఈ సంస్కరణల ప్రధాన లక్ష్యం.

ముంబై తరహాలో విశాఖ - 15 ఏళ్లలో మహానగరాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు : సీఎం చంద్రబాబు

For All Latest Updates

TAGGED:

AP CABINET DECISIONS 2025PAWAN KALYAN PANCHAYAT POLICYCLUSTER SYSTEM ABOLISHEDPANCHAYAT GRADES CLASSIFICATIONANDHRA PRADESH PANCHAYAT REFORMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.