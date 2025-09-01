ETV Bharat / state

సిండికేట్లు కుమ్మక్కు - ఏపీ బార్​ లైసెన్స్​కు మరో నోటిఫికేషన్! - AP BAR LICENSE DRAW

57 చోట్ల ఒక్కొక్కరే పోటీదారు - 60 బార్లకు రుసుములు చెల్లింపు కిక్కు.. కుమ్మక్కు!

AP New Bar Policy License Draw
AP New Bar Policy License Draw (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 11:52 AM IST

AP New Bar Policy License Draw: ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో బార్ల కేటాయింపు తొలి దశ ముగిసింది. శనివారం నిర్హహించిన డ్రాలో అధికారులు మొత్తం 130 బార్లకు గాను 62 బార్లను కేటాయించారు. అధిక ఫీజులు, మద్యం దుకాణాలతో పోటీ కారణంగా తీసుకునేందుకు చాలా మంది వెనకడుగు వేశారు. కేవలం 62 బార్ల మాత్రమే లాటరీ ద్వారా డ్రా తీశారు. ఇక్కడా సిండికేట్లు కుమ్మక్కయ్యాయి. గవర్నర్‌పేట కాంగ్రెస్‌ ఆఫీస్‌ రోడ్డులోని ఒక హోటల్‌లో బార్ల మేనేజర్లు గత వారం సమావేశమై ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పోటీ చేయడం లాభదాయకం కాదని వారు అంగీకరించారు. దీని కారణంగా 57 బార్లకు ఒక్కొక్కరే నాలుగేసి దరఖాస్తులు వేసి ఏకగ్రీవంగా పొందారు. అలాగే 5 బార్లకు మాత్రమే లాటరీ తీసి కేటాయించారు. బార్లను పొందిన మేనేజర్లు వెంటనే ప్రాథమిక రుసుములు చెల్లించాల్సి ఉంది. ఆదివారంతో గడువు ముగుస్తుండడంతో చాలా మంది శనివారమే డబ్బులు చెల్లించారు. అయితే 62 బార్లకు గాను 60 మంది ఒక్కొక్కరూ రూ.33 లక్షలు వరకు ప్రభుత్వానికి చెల్లించారు. బార్లు పొందిన వారు రూ.30 లక్షలు బ్యాంకు గ్యారంటీ ఇవ్వాల్సి ఉందని తెలిపారు. దీనికి ఇంకా 15 రోజులు మాత్రమే గడువు ఉండడంతో వాటిని సిద్ధం చేసుకునే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.

మరో నోటిఫికేషన్‌: ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో 55 బార్లకు ఒక్క దరఖాస్తు కూడా రాలేదు. వీటికి మరోసారి ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వనుంది. ఈ బార్లకు దరఖాస్తులు రాకపోవడంపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. విజయవాడ నగరంలోనూ వాటికీ దరఖాస్తులు రాకపోవడంతో అధికార వర్గాల్లో ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. కాగా మద్యం దుకాణాల్లో పర్మిట్‌ రూమ్‌లకు అనుమతులు ఇవ్వడంతో ఆ ప్రభావం బార్లపై పడుతుందని నిర్వాహకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే బార్లను తీసుకోకపోవడానికి ఇదే ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. బార్లకు మార్జిన్‌ గ్యారంటీ ఇవ్వడంతో పాటు అన్ని రకాల బ్రాండ్లను అందుబాటులోకి తెస్తే తీసుకునేందుకు ఆసక్తి పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. అధికారులు దీనిపై దృష్టి పెట్టాలని పలువురు కోరుతున్నారు.

గడువు పొడిగింపుతో మరికొన్ని కేటాయింపు: శనివారం నిర్వహించిన బార్ల కేటాయింపులో ఒక బార్‌కు రెండు మాత్రమే అప్లికేషన్​లు రాగా ఒకే ఒక దరఖాస్తు వచ్చిన బార్లు 12 ఉన్నాయి. నిబంధనల ప్రకారం వీటికి లాటరీ తీయలేదు. వీటి కోసం దరఖాస్తుదారులకు మరికొంత గడువు ఇచ్చారు. రెండు దరఖాస్తులే వచ్చిన బార్‌కు మరో రెండు వచ్చాయి. దీంతో దీన్ని కేటాయించేందుకు మార్గం సుగమం అయింది. ఒకే దరఖాస్తు వచ్చిన మూడు బార్లకు కూడా నాలుగేసి దరఖాస్తులు రావడంతో వాటిని కూడా కేటాయిస్తారు. మిగిలిన 9 మందికి కూడా దరఖాస్తులు వస్తే వాటన్నింటినీ కేటాయిస్తామని అధికారులు ప్రకటించారు.

ఆసక్తి చూపని వ్యాపారులు: దీని ఫలితంగా సగానికి పైగా బార్లు తెరుచుకోవు. దీంతో లైసైన్స్ రూపంలో వచ్చే ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వం కోల్పోతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితి గతంలో ఎప్పుడూ లేదు. ప్రతి బార్​కు కనీసం నాలుగు దరఖాస్తులు వస్తేనే లాటరీ తీస్తామనే నిబంధన పెట్టడం, 15 శాతం అదనపు ఏఆర్ఈటీ తొలగించకపోవడంతో నూతన బార్ పాలసీ తమకు గిట్టుబాటు కాదని వ్యాపారులు అప్లికేషన్లు వేయడానికి ముందుకు రావడం లేదు.

