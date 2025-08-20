AP NCD Survey 2025 Identify Cancer Cases: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉన్న వారిని ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం వచ్చే అక్టోబరు నుంచి అసంక్రమిక వ్యాధుల (NCD) 4.0 సర్వేను నిర్వహించనుంది. ఈ సర్వే పేరుతో ఇంటింటా వివరాలు సేకరించనుంది. సర్వే తీరుపై ఈనెల 21 నుంచి సెప్టెంబర్ 20 వరకు 18,000 మంది వైద్యులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ సహాయకులకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ట్రైనింగ్ ఇవ్వనుంది.
గత సంవత్సరం నవంబర్లో నిర్వహించిన ఎన్సీడీ 3.0 సర్వేలో రక్తపోటు, మధుమేహం, క్యాన్సర్ బాధితులను గుర్తించారు. నోటి, రొమ్ము, గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉన్నవారిలో కొందరు వివరాలు చెప్పడానికి, పరీక్షలకు చేయించుకునేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదు. తద్వారా వాస్తవ పరిస్థితులు అనేవి వెలుగులోకి రావడం రాలేదు. తాజా సర్వేలో కేవలం క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉన్న వారిని మాత్రమే గుర్తించనున్నారు. సర్వే లక్ష్యాలపై జనంలో అవగాహన కల్పించేందుకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృత ప్రచారంతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులను కూడా భాగస్వాములను చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
అప్పుడు 225 - ఇప్పుడు 28 ప్రశ్నలే: ఎన్సీడీ 3.0 సర్వేలో ఆరోగ్యశాఖ 225 ప్రశ్నలు అడిగింది. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాబట్టడం అనేది ఇబ్బందిగా మారింది. 4.0 సర్వేలో ప్రశ్నలను 28కి తగ్గించారు. 18 ఏళ్లు పైబడిన 4.10 కోట్ల మంది ఉన్నారు. వారి నుంచి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాబడతారు. పురుషుల్లో నోటి క్యాన్సర్, మహిళల్లో రొమ్ము, గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉన్నవారి వివరాలు సేకరిస్తారు. ప్రాథమిక స్థాయిలో సర్వేతో ఓ అంచనాకు వచ్చిన తరువాత వైద్యుల సమక్షంలో మరోసారి పరీక్షిస్తారు. అనుమానిత కేసులని తేలితే వారిని బోధన ఆసుపత్రుల్లోని ప్రివెంటివ్ ఆంకాలజీ విభాగాలకు పంపిస్తారు.
కారణాలు ఇవే: మనం రోజువారీ ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలిలో మార్పులతో పాటు, ఊబకాయం తదితర సమస్యల కారణంగా క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారని వైద్యలు చెబుతున్నారు. అదే విధంగా ప్రాథమిక పరీక్షలపై కనీస అవగాహన లేకపోవడం వల్ల సమస్య తీవ్రమవుతోంది. కొందరు గుర్తించినా వైద్యులను సంప్రదించకపోవడం, చివరికి జబ్బు తీవ్రమైనప్పుడు ఆసుపత్రికి వస్తుండడంతో దాని నుంచి కోలుకునేందుకు కష్టమవుతోంది. మహిళల్లో ఎక్కువమందికి 30 నుంచి 40 సంవత్సరాల వయస్సులో రొమ్ము, గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ బారిన పడుతుంటున్నారు. గతంలో అయితే ఒకరికో లేదా ఇద్దరికో సోకేది. ఇప్పుడు బాధితుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుంది.
ప్రాథమిక దశలో గుర్తిస్తేనే: రొమ్ము క్యాన్సర్ను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే శస్త్రచికిత్స ద్వారా నియంత్రించవచ్చు. 30 సంవత్సరాలు దాటిన మహిళలు ఏడాదికోసారి రొమ్ము పరీక్షలు, 40 సంవత్సరాలు దాటినవారు మామోగ్రామ్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. స్వీయ పరీక్షలపై కనీస అవగాహనను పెంచుకుంటే తొలిదశలోనే వ్యాధిని గుర్తించవచ్చు. ప్రభుత్వ వైద్యశాలల్లోనూ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వైద్యఆరోగ్యశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
