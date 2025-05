ETV Bharat / state

వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు మాట్లాడే అర్హత లేదు - మంత్రి ఫరూక్​ - AP MINISTER ABDUL FAROOQ IN NANDYAL

AP Minister Abdul Farooq in Nandyal ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 26, 2025 at 2:04 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 2:33 PM IST 1 Min Read

AP Minister Abdul Farooq in Nandyal : నాసిరకం మద్యం తయారు చేసి అక్రమంగా సంపాదించి ప్రజల అనారోగ్యానికి కారకులైన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు మాట్లాడే అర్హత లేదని రాష్ట్ర న్యాయ, మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎన్​ఎండీ ఫరూక్ అన్నారు. నంద్యాల టీడీపీ కార్యాలయ ఆవరణలో జరిగిన మహానాడు సన్నాహక సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో మద్యం తాగి కాలేయం పాడైపోయిన రోగులను గుర్తించినట్లు చెప్పారు. మహానాడుకు భారీ సంఖ్యలో తరలిరావాలి: మంత్రి మాట్లాడుతూ కడపలో జరిగే మహానాడు కార్యక్రమానికి అధిక సంఖ్యలో కార్యకర్తలు తరలి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. సూపర్ సిక్స్ పథకాలు అమలు చేసి ప్రజా సంక్షేమానికి పాటు పడతామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఈ సమావేశంలో గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ రాజశేఖర్, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.

Last Updated : May 26, 2025 at 2:33 PM IST