విజయవాడ, విశాఖ మెట్రో టెండర్లకు గడువులు ఖరారు - జాయింట్ వెంచర్స్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్

విజయవాడ, విశాఖ మెట్రో టెండర్లలో జాయింట్ వెంచర్స్‌కు అవకాశం కల్పించిన ప్రభుత్వం - 2028 నాటికి రెండు మెట్రో ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామన్న మెట్రో రైల్ కార్పొరేష‌న్ ఎండీ

Representational image of metro rail for Vijayawada and Visakhapatnam projects
Representational image of metro rail for Vijayawada and Visakhapatnam projects (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
AP Metro Rail MD on Tenders: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రవాణా రంగానికి గేమ్‌చేంజర్‌గా భావిస్తున్న విజయవాడ, విశాఖపట్నం మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టులు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. ఈ రెండు నగరాల్లో ఫేజ్–1లో భాగంగా 80 కిలోమీటర్లకుపైగా ట్రాక్‌ నిర్మాణం జరగనుంది. ఇందులో సివిల్‌ పనుల టెండర్ల ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (ఎండీ) ఎన్.పీ. రామకృష్ణా రెడ్డి టెండర్ల విధానం, కంపెనీలకు ఇచ్చిన అవకాశాలపై వివరాలు వెల్లడించారు.

ఫేజ్-1లో భారీ పనులు: ఏపీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ ఎండీ రామకృష్ణా రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, విశాఖపట్నం ఫేజ్–1లో 46.23 కిలోమీటర్లు, విజయవాడలో 38 కిలోమీటర్ల మేర మెట్రో ట్రాక్‌ నిర్మించనున్నారు. ఈ రెండు నగరాల కలిపి దాదాపు 40 శాతం సివిల్‌ పనుల కోసం టెండర్లు ఇప్పటికే పిలిచారు.

ప్రీ బిడ్ మీటింగ్ - కంపెనీల వినతులు: టెండర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల తర్వాత జరిగిన ప్రీ బిడ్ మీటింగ్‌లో పలు కాంట్రాక్ట్ సంస్థలు హాజరయ్యాయి. వారు ఎండీ దృష్టికి కొన్ని కీలకమైన సూచనలు తీసుకువచ్చారు. ముఖ్యంగా, టెండర్లలో జాయింట్ వెంచర్స్ (JV) కు అవకాశం ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా పనులను చిన్న చిన్న ప్యాకేజీలుగా విభజించి టెండర్లు పిలవాలని కోరారు. ఈ సూచనలపై ఉన్నతాధికారులతో చర్చించిన తర్వాత తుది నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఎండీ తెలిపారు.

జాయింట్ వెంచర్స్‌కు అవకాశం: రామకృష్ణా రెడ్డి మాట్లాడుతూ, కాంట్రాక్ట్ సంస్థల వినతి మేరకు జేవీలకు టెండర్లలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. అయితే ఒక షరతు ప్రకారం గరిష్టంగా మూడు కంపెనీలు కలిసి జాయింట్ వెంచర్‌గా టెండర్లలో పాల్గొనవచ్చని చెప్పారు. దీని వల్ల మరింత సంఖ్యలో కంపెనీలు పోటీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

చిన్న ప్యాకేజీలకు నో: అయితే పనులను చిన్న చిన్న ప్యాకేజీలుగా విభజించే ప్రతిపాదనను మాత్రం తిరస్కరించారు. దీనికి రెండు ముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయని ఎండీ వివరించారు. ప్రాజెక్టులను 2028 నాటికి రికార్డు టైంలో పూర్తి చేయాలని, పనుల విభజన వల్ల నిర్మాణ వ్యయం పెరగకుండా చూడాలనేది ప్రభుత్వం ఉద్దేశమని చెప్పుకొచ్చారు. దీనిపై ఇతర రాష్ట్రాల్లోని మెట్రో ప్రాజెక్టుల అధ్యయనం చేసి, పనులను ప్యాకేజీలుగా విభజించకుండా, పెద్ద స్థాయిలోనే కొనసాగించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు.

టెండర్ గడువులు: విశాఖపట్నం మెట్రో టెండర్లకు అక్టోబర్ 10 చివరి తేదీగా, విజయవాడ మెట్రో టెండర్లకు అక్టోబర్ 14 గడువుగా నిర్ణయించామని ఎండీ రామకృష్ణా రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. సమయానికి టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయితే, రెండు నగరాల్లో నిర్మాణ పనులు వేగంగా మొదలవుతాయని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మెట్రో ప్రాజెక్టులు కేవలం రవాణా వ్యవస్థకే కాకుండా, ఆర్థిక, సామాజిక, పర్యావరణ పరమైన మార్పులను తీసుకురావడానికి దోహదపడనున్నాయి. జాయింట్ వెంచర్స్‌కు అవకాశం ఇవ్వడం ద్వారా పోటీ పెరుగుతుందని, పనుల నాణ్యత మెరుగుపడుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు, 2028 నాటికి రెండు నగరాల్లో మెట్రో రైళ్లు పౌరులకు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశముందని ఎండీ రామకృష్ణా రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

