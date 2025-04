ETV Bharat / state

బిగ్ అలర్ట్ - ఏపీలో మెగా డీఎస్సీ షెడ్యూల్‌ విడుదల - AP MEGA DSC NOTIFICATION SCHEDULE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 19, 2025 at 11:31 PM IST | Updated : April 20, 2025 at 12:07 AM IST 1 Min Read

AP Mega DSC Notification Schedule 2025 : ఏపీలో డీఎస్సీ అభ్యర్ధులకు గుడ్ న్యూస్. ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగార్థులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న డీఎస్సీ షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. మెగా డీఎస్సీ షెడ్యూల్​ను మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటించారు. 16,347 ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలిచ్చేందుకు మెగా డీఎస్సీ నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రేపు (ఏప్రిల్ 20)వ తేదీన మెగా డీఎస్పీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది. ఉపాధ్యాయ అభ్యర్ధులు ఏప్రిల్ 20వ తేది నుంచి మే 15వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చునని వెల్లడించింది. జూన్ 6వ తేది నుంచి జులై 6 వ తేదీ వరకు సీబీటీ విధానంలో పరీక్షలు నిర్వహించనుంది. మెగా డీఎస్సీ -2025 పరీక్షకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం జీవోలు, ఉపాధ్యాయ పోస్టుల వివరాలు, పరీక్షా షెడ్యూలు, సిలబస్, నోటిఫికేషన్, హెల్ప్ డెస్క్ వివరాలు ఏప్రిల్ 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఆన్లైన్​లో అందుబాటులో ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది.

