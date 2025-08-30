ETV Bharat / state

ఏపీ మెగా డీఎస్సీ లేటెస్ట్ అప్​డేట్ - ఆ రిజర్వేషన్‌తో చేపట్టినవే మొదటి నియామకాలు! - AP MEGA DSC LATEST UPDATES

నియామకాలకు జీఓ-77 ప్రకారం హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ విధానం అమలు - 15 వేల అభ్యర్థుల ధ్రువపత్రాల పరిశీలన పూర్తి - మెగా డీఎస్సీ కన్వీనర్‌ వెంకట కృష్ణారెడ్డి

AP Mega DSC Latest Updates
AP Mega DSC Latest Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 9:33 AM IST

3 Min Read

AP Mega DSC Latest Updates: నేరుగా జరిపే నియామకాలకు జీఓ-77 ప్రకారం హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ విధానాన్ని అమలు చేస్తూ రాష్ట్రంలో చేపట్టిన మొదటి నియామకాలు డీఎస్సీనే అని కన్వీనర్‌ వెంకట కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. కొన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసత్యాలను ప్రచారం చేస్తూ అభ్యర్థులను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నారని, అభ్యర్థులు వాటిని విశ్వసించొద్దని సూచించారు. ఉపాధ్యాయ నియామక ప్రక్రియ పూర్తిగా పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉందన్నారు. ఈ మేరకు డీఎస్సీ కన్వీనర్‌ వెంకట కృష్ణారెడ్డి ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. డైరెక్టు నియామకాల్లో మహిళలు, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులు, క్రీడాకారులకు హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ అమలుకు సాధారణ పరిపాలన జీఓ-77ను జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం మొదట మెరిట్‌ ఆధారంగా, రెండో దశలో సామాజిక రిజర్వేషన్లు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యుఎస్, మూడో దశలో హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్లు అమలు చేయనున్నారు.

ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులకు డైరెక్టర్‌ నియామకాల్లో పోటీ పరీక్ష లేకుండా 3 శాతం హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం మరో జీఓ-47 ఇచ్చింది. ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం 16 వేల 347 పోస్టుల్లో 3 శాతం అనగా 421 పోస్టులు క్రీడాకారుల కోసం కేటాయించారు. అభ్యర్థుల క్రీడా సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా శాప్‌ ఎంపిక జాబితా ఇచ్చింది. ఎస్సీ వర్గీకరణ రిజర్వేషన్‌ అమలుకు ఏప్రిల్‌ 18న ప్రభుత్వం జీఓ-46 ఇచ్చింది.

దీని ప్రకారం ఎస్సీలను మూడు ఉప వర్గాలుగా విభజించారు. నియామకాల కోసం 200పాయింట్ల రోస్టర్‌ సిస్టమ్‌లో ఉపకవర్గాల వారీగా రోస్టర్‌ పాయింట్లు కేటాయించారు. ప్రతి గ్రూపునకు నిర్దిష్ట రిజర్వేషన్‌ అమలుకు 1శాతం, 6.5శాతం, 7.5శాతం కేటాయింపులు చేయనున్నారు. ప్రతి గ్రూపులోనూ మహిళలకు 33.3 శాతం హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ అమలు చేయనున్నారు. దివ్యాంగ అభ్యర్థుల ధ్రువీకరణ పత్రాల కోసం జిల్లా వైద్యాధికారి ఆధ్వర్యంలో బృందం ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. జిల్లా స్థాయిలో తలెత్తే సాంకేతిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం రాష్ట్ర స్థాయిలో సహాయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని కన్వీనర్‌ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

రిజర్వేషన్ల అమలు ఇలా:

  • డైరెక్టు నియామకాల్లో మహిళలు, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనిక ఉద్యోగులు, క్రీడాకారులకు హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ అమలుకు సాధారణ పరిపాలన జీఓ 77ను గత ప్రభుత్వం 2023లో జారీ చేసింది.
  • దీని ప్రకారం తొలుత మెరిట్‌ ఆధారంగా రెండో దశలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యుఎస్‌ రిజర్వేషన్లు, మూడో దశలో హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తారు.
  • ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులకు డైరెక్ట్‌ నియామకాల్లో పోటీ పరీక్ష లేకుండా 3% హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం మరో జీఓ-47 ఇచ్చింది. ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం 16,347 పోస్టుల్లో 421 మూడు శాతం క్రీడాకారుల కోసం కేటాయించారు. అభ్యర్థుల క్రీడా సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా శాప్‌ ఎంపిక జాబితా ఇచ్చింది. గతంలో అమలైన ఎంపిక విధానంతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు చోటుచేసుకున్న మార్పులను గమనించాలి.
  • ఎస్సీ వర్గీకరణ రిజర్వేషన్‌ అమలుకు ఏప్రిల్‌ 18న ప్రభుత్వం జీఓ-46 ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీని ప్రకారం ఎస్సీలను మూడు ఉప వర్గాలుగా విభజించారు. నియామకాల కోసం 200 పాయింట్ల రోస్టర్‌ సిస్టమ్‌లో ఉపవర్గాల వారీగా పాయింట్లు కేటాయించారు. ప్రతి గ్రూపునకు నిర్దిష్ట రిజర్వేషన్‌ ఉండే విధంగా అమలుకు 1%, 6.5%, 7.5% కేటాయిస్తారు.
  • ప్రతి గ్రూపులోనూ మహిళలకు 331/3% హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ అమలు చేస్తున్నారు.
  • కొన్ని పోస్టులకు ఎక్కువ సంఖ్యలో దరఖాస్తులు రావడంతో పలు విడతలుగా ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలు నిర్వహించారు. అభ్యర్థులకు సమన్యాయం చేసేందుకు నార్మలైజేషన్‌ విధానాన్ని అనుసరించామని తెలిపారు. దీన్ని జీఓలో స్పష్టంగా ఇచ్చామని చెప్పారు.
  • ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు జిల్లాల్లో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. దివ్యాంగ అభ్యర్థుల ధ్రువీకరణ పత్రాల కోసం జిల్లా వైద్యాధికారి ఆధ్వర్యంలో బృందం.
  • జిల్లా స్థాయిలో తలెత్తే సాంకేతిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం రాష్ట్ర స్థాయిలో సహాయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని కన్వీనర్‌ వెల్లడించారు.

డీఎస్సీలో సత్తా - ఒకే గ్రామంలో నలుగురికి ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు

ఆ గ్రామంలో 20 ఏళ్ల తర్వాత టీచర్ ఉద్యోగం - నాన్న కోరికను నెరవేర్చిన రామలక్ష్మి

AP Mega DSC Latest Updates: నేరుగా జరిపే నియామకాలకు జీఓ-77 ప్రకారం హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ విధానాన్ని అమలు చేస్తూ రాష్ట్రంలో చేపట్టిన మొదటి నియామకాలు డీఎస్సీనే అని కన్వీనర్‌ వెంకట కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. కొన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసత్యాలను ప్రచారం చేస్తూ అభ్యర్థులను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నారని, అభ్యర్థులు వాటిని విశ్వసించొద్దని సూచించారు. ఉపాధ్యాయ నియామక ప్రక్రియ పూర్తిగా పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉందన్నారు. ఈ మేరకు డీఎస్సీ కన్వీనర్‌ వెంకట కృష్ణారెడ్డి ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. డైరెక్టు నియామకాల్లో మహిళలు, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులు, క్రీడాకారులకు హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ అమలుకు సాధారణ పరిపాలన జీఓ-77ను జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం మొదట మెరిట్‌ ఆధారంగా, రెండో దశలో సామాజిక రిజర్వేషన్లు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యుఎస్, మూడో దశలో హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్లు అమలు చేయనున్నారు.

ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులకు డైరెక్టర్‌ నియామకాల్లో పోటీ పరీక్ష లేకుండా 3 శాతం హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం మరో జీఓ-47 ఇచ్చింది. ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం 16 వేల 347 పోస్టుల్లో 3 శాతం అనగా 421 పోస్టులు క్రీడాకారుల కోసం కేటాయించారు. అభ్యర్థుల క్రీడా సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా శాప్‌ ఎంపిక జాబితా ఇచ్చింది. ఎస్సీ వర్గీకరణ రిజర్వేషన్‌ అమలుకు ఏప్రిల్‌ 18న ప్రభుత్వం జీఓ-46 ఇచ్చింది.

దీని ప్రకారం ఎస్సీలను మూడు ఉప వర్గాలుగా విభజించారు. నియామకాల కోసం 200పాయింట్ల రోస్టర్‌ సిస్టమ్‌లో ఉపకవర్గాల వారీగా రోస్టర్‌ పాయింట్లు కేటాయించారు. ప్రతి గ్రూపునకు నిర్దిష్ట రిజర్వేషన్‌ అమలుకు 1శాతం, 6.5శాతం, 7.5శాతం కేటాయింపులు చేయనున్నారు. ప్రతి గ్రూపులోనూ మహిళలకు 33.3 శాతం హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ అమలు చేయనున్నారు. దివ్యాంగ అభ్యర్థుల ధ్రువీకరణ పత్రాల కోసం జిల్లా వైద్యాధికారి ఆధ్వర్యంలో బృందం ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. జిల్లా స్థాయిలో తలెత్తే సాంకేతిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం రాష్ట్ర స్థాయిలో సహాయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని కన్వీనర్‌ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

రిజర్వేషన్ల అమలు ఇలా:

  • డైరెక్టు నియామకాల్లో మహిళలు, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనిక ఉద్యోగులు, క్రీడాకారులకు హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ అమలుకు సాధారణ పరిపాలన జీఓ 77ను గత ప్రభుత్వం 2023లో జారీ చేసింది.
  • దీని ప్రకారం తొలుత మెరిట్‌ ఆధారంగా రెండో దశలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యుఎస్‌ రిజర్వేషన్లు, మూడో దశలో హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తారు.
  • ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులకు డైరెక్ట్‌ నియామకాల్లో పోటీ పరీక్ష లేకుండా 3% హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం మరో జీఓ-47 ఇచ్చింది. ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం 16,347 పోస్టుల్లో 421 మూడు శాతం క్రీడాకారుల కోసం కేటాయించారు. అభ్యర్థుల క్రీడా సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా శాప్‌ ఎంపిక జాబితా ఇచ్చింది. గతంలో అమలైన ఎంపిక విధానంతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు చోటుచేసుకున్న మార్పులను గమనించాలి.
  • ఎస్సీ వర్గీకరణ రిజర్వేషన్‌ అమలుకు ఏప్రిల్‌ 18న ప్రభుత్వం జీఓ-46 ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీని ప్రకారం ఎస్సీలను మూడు ఉప వర్గాలుగా విభజించారు. నియామకాల కోసం 200 పాయింట్ల రోస్టర్‌ సిస్టమ్‌లో ఉపవర్గాల వారీగా పాయింట్లు కేటాయించారు. ప్రతి గ్రూపునకు నిర్దిష్ట రిజర్వేషన్‌ ఉండే విధంగా అమలుకు 1%, 6.5%, 7.5% కేటాయిస్తారు.
  • ప్రతి గ్రూపులోనూ మహిళలకు 331/3% హారిజాంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ అమలు చేస్తున్నారు.
  • కొన్ని పోస్టులకు ఎక్కువ సంఖ్యలో దరఖాస్తులు రావడంతో పలు విడతలుగా ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలు నిర్వహించారు. అభ్యర్థులకు సమన్యాయం చేసేందుకు నార్మలైజేషన్‌ విధానాన్ని అనుసరించామని తెలిపారు. దీన్ని జీఓలో స్పష్టంగా ఇచ్చామని చెప్పారు.
  • ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు జిల్లాల్లో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. దివ్యాంగ అభ్యర్థుల ధ్రువీకరణ పత్రాల కోసం జిల్లా వైద్యాధికారి ఆధ్వర్యంలో బృందం.
  • జిల్లా స్థాయిలో తలెత్తే సాంకేతిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం రాష్ట్ర స్థాయిలో సహాయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని కన్వీనర్‌ వెల్లడించారు.

డీఎస్సీలో సత్తా - ఒకే గ్రామంలో నలుగురికి ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు

ఆ గ్రామంలో 20 ఏళ్ల తర్వాత టీచర్ ఉద్యోగం - నాన్న కోరికను నెరవేర్చిన రామలక్ష్మి

For All Latest Updates

TAGGED:

AP MEGA DSC 2025AP DSC CERTIFICATE VERIFICATIONDSC CERTIFICATE VERIFICATION LISTAP DSC CALL LETTER 2025AP MEGA DSC LATEST UPDATES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

గంటలోనే ఏపీ నుంచి హైదరాబాద్​కు!- ఈ కారు స్పీడ్​కు ఎవరైనా సలాం కొట్టాల్సిందే!!

గణేశ్ నవరాత్రుల స్పెషల్ "పులిహోర పొడి" - ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటే 6 నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!

వర్షపునీటిని నిల్వ చేసే 'స్మార్ట్‌ మాడ్యూల్స్'​ - ఒకసారి అమర్చితే 50 ఏళ్లు వాడుకోవచ్చు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.