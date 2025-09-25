ETV Bharat / state

డీఎస్సీ అభ్యర్థుల మెగా సందడి - విజేతలకు నేడు నియామక పత్రాల అందజేత

నియామక పత్రాలు అందించనున్న చంద్రబాబు, పవన్‌కల్యాణ్‌, లోకేశ్ - వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన అభ్యర్థులు - తమ కల నెరవేరిందని హర్షం

AP MEGA DSC Recruitment 2025
AP MEGA DSC Recruitment 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 7:53 AM IST

AP MEGA DSC Recruitment 2025: రాష్ట్రంలో నేడు మరో పండుగ జరగనుంది. మెగా డీఎస్సీ విజేతలకు ఇవాళ కూటమి సర్కారు నియామకపత్రాలు అందించనుంది. సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌, మంత్రి నారా లోకేశ్​తో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. ఈ మెగా వేడుక కోసం సచివాలయం సమీపంలో ఏర్పాట్లు చేశారు.

ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే మెగా డీఎస్సీ ఫైలుపై తొలి సంతకం చేశారు. తర్వాత అన్ని అవాంతరాలను అధిగమించి రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ మెగా డీఎస్సీ క్రతువును విజయవంతంగా ముందుకు నడిపించారు. 31 సంవత్సరాల్లో 14 డీఎస్సీలను ప్రకటించడం ద్వారా లక్షా 96వేల 619 టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేసిన ఘనత తెలుగుదేశం, కూటమి ప్రభుత్వాలకే దక్కునుంది.

కేవలం 150 రోజుల వ్యవధిలోనే: ఐదేళ్ల పాలనలో ఒక్క టీచర్ పోస్టునూ భర్తీ చేయని వైఎస్సార్సీపీ పెద్దలు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మెగా డీఎస్సీని అడ్డుకునేందుకు చేయని ప్రయత్నం లేదు. దీనిపై మొత్తం 106 కేసులు దాఖలు చేశారు. ఈ విషయంలో మొదటి నుంచి చిత్తశుద్ధితో ఉన్న మంత్రి లోకేశ్​ అధికారులకు ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేస్తూ విజయవంతంగా నియామక ప్రక్రియ పూర్తయ్యేలా చేశారు. మెగా డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశాక కేవలం 150 రోజుల వ్యవధిలో నియామక ప్రక్రియను పూర్తిచేసి రికార్డు సృష్టించారు. మొత్తం 16 వేల 347 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వగా ఎంపికైన 15వేల 941 మందికి నేడు నియామక పత్రాలు అందజేస్తారు.

మంత్రి నారా లోకేశ్​ ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో మెగా డీఎస్సీ ప్రక్రియలో ఎలాంటి విమర్శలకు తావులేకుండా పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకున్నారు. ఎన్నడూ లేనివిధంగా 5.3లక్షలమంది అభ్యర్థులు మెగా డీఎస్సీ పరీక్షకు హాజరయ్యారు. పూర్తి పారదర్శకంగా పరీక్షలను నిర్వహించిన ప్రభుత్వం ఆ తర్వాత కీ మెరిట్ జాబితాను ఆన్‌లైన్‌లో ప్రచురించింది. అన్ని స్థాయిలోనూ హెల్ప్ డెస్క్‌లు ఏర్పాటు చేసి సమర్థవంతంగా ఫిర్యాదులు పరిష్కరించారు. ఎస్సీ వర్గీకరణతో పాటు తొలిసారిగా 3శాతం క్రీడాకోటాను కూడా అమలుచేశారు. తద్వారా 372మంది క్రీడాకారులకు టీచర్ ఉద్యోగాలు లభించాయి. మహిళలు, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనిక ఉద్యోగులు, క్రీడా కోటా సహా అన్ని కేటగిరిల్లో వర్టికల్, హారిజంటల్ రిజర్వేషన్లను అమలు చేశారు. ఇకపై ఏటా డీఎస్సీ నిర్వహించి ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేస్తామని మంత్రి లోకేశ్​ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

22 మందికి నియామక పత్రాలు: సచివాలయం సమీపంలోని ప్రాంగణంలో కార్యక్రమాన్ని పండుగ వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు విద్యాశాఖ విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. సబ్జెక్టుల వారీగా రాష్ట్రస్థాయిలో టాపర్లుగా నిలచిన 16మంది, ఆరుగురు ఇన్​స్పైర్ విజేతలకు కలపి 22 మందికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్​ చేతుల మీదుగా నియామక పత్రాలు అందజేస్తారు. మిగిలిన వారికి ప్రాంగణంలోనే అధికారులు నియమాక పత్రాలు ఇచ్చే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రాంగణంలో అభ్యర్థులు, వారితో వచ్చే కుటుంబసభ్యులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఇతర ప్రముఖుల కోసం మొత్తం 34 వేల సీటింగ్‌తో కుర్చీలు ఏర్పాటు చేశారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే అభ్యర్థుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. నియామక పత్రాలు అందుకోబోతున్న అభ్యర్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

'స్కూల్​ అసిస్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ నేను ఈ పోస్ట్ కోసం రెండు సంవత్సరాలుగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. సచివాలయంలో జాబ్​ చేస్తున్నాను. 16,347 పోస్టులు ఇవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రొసీజర్ ​ చాలా ఫస్ట్ అయ్యింది. ఈసారి డీఎస్సీ పోస్టింగ్​ కూడా త్వరగా ఇస్తున్నారు.' - డీఎస్సీ అభ్యర్థి

అమరావతిలో నియామకపత్రాలు అందుకునే అభ్యర్థులను తరలింపు కోసం కృష్ణా జిల్లా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. కృష్ణా జిల్లా నుంచి అభ్యర్థులను 62 బస్సులలో తరలిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం, అధికారుల ఏర్పాట్ల పట్ల అభ్యర్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

