డీఎస్సీలో మహిళల ‘మెగా’ ప్రతిభ - జాబితాను ఎక్స్లో విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్
15,941 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల్లో 49.9% మంది ఎంపిక - అత్యంత వేగంగా పూర్తయిన నియామకాలివే - ఎంపికైన వారికి 19న నియామక పత్రాలు అందజేయనున్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 1:27 PM IST
AP Mega DSC 2025 Final Merit List Released: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన మెగా డీఎస్సీలో మహిళలు ప్రతిభ చాటారు. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఈసారి అత్యధికంగా 49.9% పోస్టులను కైవసం చేసుకున్నారు. అన్నిరకాల పోస్టులకు 15,941 మంది ఎంపిక కాగా, వారిలో 7,955 మంది మహిళలే ఉండడం గమనార్హం. అభ్యర్థుల తుది జాబితాను విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ ‘ఎక్స్’ వేదిక ద్వారా విడుదల చేశారు.
వివరాలను ఆ శాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్, డైరెక్టర్ విజయరామరాజు రాష్ట్ర సచివాలయంలో సోమవారం విలేకర్లకు వెల్లడించారు. విద్యాశాఖ 16,347 పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేసింది. రిజర్వేషన్ అభ్యర్థులు లేనందున 406 పోస్టులు భర్తీ కాలేదు. ఈ డీఎస్సీ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత పారదర్శక ప్రక్రియగా నిలిచిపోనుందని, కోర్టులో వందకుపైగా కేసులు దాఖలైనా ఏ ఆటంకమూ లేకుండా నియామకాలను పూర్తి చేసినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
కేవలం 150 రోజుల్లోనే: మెగా డీఎస్సీని ప్రభుత్వం 150 రోజుల్లోనే పూర్తి చేసింది. ప్రాథమిక ‘కీ’పై 40 వేల అభ్యంతరాలు వచ్చాయి. అన్నింటినీ పరిశీలించిన తర్వాతే తుది ‘కీ’ విడుదల చేసింది. రాత పరీక్షకు 80%, టెట్కు 20% వెయిటేజీతో ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఏకంగా 69 కేటగిరీల్లో డీఎస్సీ నిర్వహించింది. ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు రాయడం, పరీక్షలను విడతల వారీగా నిర్వహించడంతో 9 కేటగిరీల్లో నార్మలైజేషన్ను పాటించింది. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను ఆగస్టు 28 నుంచి 7 దశల్లో నిర్వహించి ఈ నెల 13తో ముగించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మెగా డీఎస్సీ ఫైల్పై సీఎం చంద్రబాబు తొలి సంతకం చేశారు. ఏప్రిల్ 20న మెగా డీఎస్సీ ప్రకటన విడుదలైంది. 3,36,300 మంది నుంచి 5,77,675 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.
ఎన్నో ప్రత్యేకతలు: ఈసారి మెగా డీఎస్సీకి అనేక ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఎస్సీ వర్గీకరణ తర్వాత నిర్వహించిన మొదటి డీఎస్సీ ఇదే. స్పోర్ట్స్ కోటాకు 3% రిజర్వేషన్ అమలు చేయడం ద్వారా పోస్టులను భర్తీ చేసిన ప్రక్రియా ఇదే. క్రీడా కోటాలో ఎలాంటి పోటీ పరీక్ష రాయకుండా 372 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. మహిళలు, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులు, క్రీడా కోటా సహా అన్ని కేటగిరీల్లో వెర్టికల్, హారిజంటల్ రిజర్వేషన్లు అమలు చేసిన మొదటి నియామకాలూ ఇవే.
ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా పోస్తుల భర్తీ ఇలా:
|జిల్లా
|ఖాళీల ప్రకటన
|భర్తీ
|మిగులు
|అనంతపురం
|811
|755
|56
|చిత్తూరు
|1,478
|1,408
|70
|తూర్పుగోదావరి
|1,353
|1,349
|4
|గుంటూరు
|1,159
|1,140
|19
|కడప
|712
|680
|32
|కృష్ణా
|1,213
|1,203
|10
|కర్నూలు
|2,678
|2,590
|88
|నెల్లూరు
|673
|657
|16
|ప్రకాశం
|672
|661
|11
|శ్రీకాకుళం
|543
|535
|8
|విశాఖపట్నం
|1,139
|1,134
|5
|విజయనగరం
|583
|578
|5
|పశ్చిమగోదావరి
|1,074
|1,063
|11
|రాష్ట్ర స్థాయి
|259
|243
|16
|జోన్-1
|395
|390
|5
|జోన్-2
|347
|330
|17
|జోన్-3
|572
|558
|14
|జోన్-4
|686
|667
|19
|మెత్తం
|16,347
|15,941
|406
22 నుంచి కౌన్సెలింగ్: డీఎస్సీ అభ్యర్థుల పోస్టింగ్లకు ఈనెల 22 నుంచి కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. దసరా సెలవుల సందర్భంగా 22-29 వరకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తారు. సెలవుల తర్వాత కొత్త ఉపాధ్యాయులు పాఠశాలల్లో చేరాలి. అభ్యర్థుల సౌలభ్యం కోసం హెల్ప్డెస్క్ ఏర్పాటు చేశారు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే 8125046997, 9398810958, 7995649286, 7995789286 ఈ ఫోన్ నంబర్లను సంప్రదించొచ్చని అధికారులు సూచించారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఈనెల 19న అమరావతిలో సీఎం చంద్రబాబు నియామక పత్రాలను అందజేస్తారు.
నవంబరులో మళ్లీ టెట్: వచ్చే నవంబరులో టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (టెట్) నిర్వహించనున్నట్లు కోన శశిధర్ ప్రకటించారు. ఇప్పుడు మిగిలిన 406 పోస్టులను వచ్చే డీఎస్సీకి తీసుకువెళ్తామని, ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన పిల్లలకు బోధించేందుకు ప్రత్యేక డీఎస్సీ కోసం కసరత్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
