ETV Bharat / state

డీఎస్సీలో మహిళల ‘మెగా’ ప్రతిభ - జాబితాను ఎక్స్‌లో విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్‌

15,941 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల్లో 49.9% మంది ఎంపిక - అత్యంత వేగంగా పూర్తయిన నియామకాలివే - ఎంపికైన వారికి 19న నియామక పత్రాలు అందజేయనున్న సీఎం

AP Mega DSC 2025 Final Merit List Released
AP Mega DSC 2025 Final Merit List Released (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Mega DSC 2025 Final Merit List Released: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన మెగా డీఎస్సీలో మహిళలు ప్రతిభ చాటారు. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఈసారి అత్యధికంగా 49.9% పోస్టులను కైవసం చేసుకున్నారు. అన్నిరకాల పోస్టులకు 15,941 మంది ఎంపిక కాగా, వారిలో 7,955 మంది మహిళలే ఉండడం గమనార్హం. అభ్యర్థుల తుది జాబితాను విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్‌ ‘ఎక్స్‌’ వేదిక ద్వారా విడుదల చేశారు.

వివరాలను ఆ శాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్, డైరెక్టర్‌ విజయరామరాజు రాష్ట్ర సచివాలయంలో సోమవారం విలేకర్లకు వెల్లడించారు. విద్యాశాఖ 16,347 పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేసింది. రిజర్వేషన్‌ అభ్యర్థులు లేనందున 406 పోస్టులు భర్తీ కాలేదు. ఈ డీఎస్సీ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత పారదర్శక ప్రక్రియగా నిలిచిపోనుందని, కోర్టులో వందకుపైగా కేసులు దాఖలైనా ఏ ఆటంకమూ లేకుండా నియామకాలను పూర్తి చేసినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

కేవలం 150 రోజుల్లోనే: మెగా డీఎస్సీని ప్రభుత్వం 150 రోజుల్లోనే పూర్తి చేసింది. ప్రాథమిక ‘కీ’పై 40 వేల అభ్యంతరాలు వచ్చాయి. అన్నింటినీ పరిశీలించిన తర్వాతే తుది ‘కీ’ విడుదల చేసింది. రాత పరీక్షకు 80%, టెట్‌కు 20% వెయిటేజీతో ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఏకంగా 69 కేటగిరీల్లో డీఎస్సీ నిర్వహించింది. ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు రాయడం, పరీక్షలను విడతల వారీగా నిర్వహించడంతో 9 కేటగిరీల్లో నార్మలైజేషన్‌ను పాటించింది. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను ఆగస్టు 28 నుంచి 7 దశల్లో నిర్వహించి ఈ నెల 13తో ముగించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మెగా డీఎస్సీ ఫైల్​పై సీఎం చంద్రబాబు తొలి సంతకం చేశారు. ఏప్రిల్‌ 20న మెగా డీఎస్సీ ప్రకటన విడుదలైంది. 3,36,300 మంది నుంచి 5,77,675 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.

ఎన్నో ప్రత్యేకతలు: ఈసారి మెగా డీఎస్సీకి అనేక ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఎస్సీ వర్గీకరణ తర్వాత నిర్వహించిన మొదటి డీఎస్సీ ఇదే. స్పోర్ట్స్ కోటాకు 3% రిజర్వేషన్‌ అమలు చేయడం ద్వారా పోస్టులను భర్తీ చేసిన ప్రక్రియా ఇదే. క్రీడా కోటాలో ఎలాంటి పోటీ పరీక్ష రాయకుండా 372 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. మహిళలు, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులు, క్రీడా కోటా సహా అన్ని కేటగిరీల్లో వెర్టికల్, హారిజంటల్‌ రిజర్వేషన్లు అమలు చేసిన మొదటి నియామకాలూ ఇవే.

ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా పోస్తుల భర్తీ ఇలా:

జిల్లాఖాళీల ప్రకటనభర్తీమిగులు
అనంతపురం81175556
చిత్తూరు1,4781,40870
తూర్పుగోదావరి1,3531,3494
గుంటూరు1,1591,14019
కడప71268032
కృష్ణా1,2131,20310
కర్నూలు2,6782,59088
నెల్లూరు67365716
ప్రకాశం67266111
శ్రీకాకుళం5435358
విశాఖపట్నం1,1391,1345
విజయనగరం5835785
పశ్చిమగోదావరి1,0741,06311
రాష్ట్ర స్థాయి25924316
జోన్​-13953905
జోన్​-234733017
జోన్​-357255814
జోన్​-468666719
మెత్తం16,34715,941406

22 నుంచి కౌన్సెలింగ్‌: డీఎస్సీ అభ్యర్థుల పోస్టింగ్‌లకు ఈనెల 22 నుంచి కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించనున్నారు. దసరా సెలవుల సందర్భంగా 22-29 వరకు ట్రైనింగ్​ ఇచ్చి, కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహిస్తారు. సెలవుల తర్వాత కొత్త ఉపాధ్యాయులు పాఠశాలల్లో చేరాలి. అభ్యర్థుల సౌలభ్యం కోసం హెల్ప్‌డెస్క్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే 8125046997, 9398810958, 7995649286, 7995789286 ఈ ఫోన్‌ నంబర్లను సంప్రదించొచ్చని అధికారులు సూచించారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఈనెల 19న అమరావతిలో సీఎం చంద్రబాబు నియామక పత్రాలను అందజేస్తారు.

నవంబరులో మళ్లీ టెట్‌: వచ్చే నవంబరులో టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (టెట్‌) నిర్వహించనున్నట్లు కోన శశిధర్‌ ప్రకటించారు. ఇప్పుడు మిగిలిన 406 పోస్టులను వచ్చే డీఎస్సీకి తీసుకువెళ్తామని, ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన పిల్లలకు బోధించేందుకు ప్రత్యేక డీఎస్సీ కోసం కసరత్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

ఏపీ మెగా డీఎస్సీ లేటెస్ట్ అప్​డేట్ - ఆ రిజర్వేషన్‌తో చేపట్టినవే మొదటి నియామకాలు!

డీఎస్సీలో సత్తా - ఒకే గ్రామంలో నలుగురికి ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు

For All Latest Updates

TAGGED:

AP MEGA DSC 2025AP MEGA DSC LATEST UPDATESAP MEGA DSC SELECTION LISTAP MEGA DSC FINAL LISTMEGA DSC 2025 FINAL MERIT LIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.