Mango Farmers Problems in AP : గుజ్జు పరిశ్రమలు సిండికేట్గా మారి మామిడి ధరలను పతనం చేశారు. దీంతో కూటమి ప్రభుత్వం తోతాపురి మామిడి టన్నుకు రూ.4000లు ప్రోత్సాహకం ప్రకటించి రైతులకు ఊరటనిచ్చింది. కాయలు విక్రయించేందుకు పడిగాపులు కాసిన అన్నదాతలు ఇప్పుడు గుజ్జుపరిశ్రమల నిర్వాహకులు బిల్లులు ఎప్పుడిస్తారా అని కళ్లుకాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇది చాలదన్నట్లు ఇప్పుడు మళ్లీ వివరాలు సరిచూసే నెపంతో కార్యాలయాల చుట్టూ తిప్పుతున్నారని వాపోతున్నారు. ఈ విషయమై వారిన కదిలిస్తే ఒక్కో కర్షకుడిది ఒక్కో వ్యథ.
మామిడి విక్రయించి ఇల్లు నిర్మించుకోవాలనుకున్నామని చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళ్యం మండలం పాలేరుకు చెందిన విజయ్కుమార్ తెలిపారు. తీరా ఈ ఏడాది పెట్టుబడి, కూలీలకు, ట్రాక్టర్ కిరాయికి పోను ఏమీ మిగలడం లేదన్నారు. అప్పు చేసి పంట పండించినట్లు పేర్కొన్నారు. 3 ట్రాక్టర్ల కాయలు పరిశ్రమకు సరఫరా చేశామని చెప్పారు. ఆ డబ్బులైనా ఇస్తే ఉన్న ఇబ్బందుల్లో కొంతైనా తగ్గించుకుంటామని వివరించారు.
కొత్త అప్పులు చేయాల్సి వస్తోంది : దామలచెరువు మార్కెట్లో కాయలు అమ్ముకోలేక చిత్తూరులోని ఓ గుజ్జు పరిశ్రమకు 10 టన్నుల మామిడి కాయలు సరఫరా చేసినట్లు మంగినాయునిపల్లికి చెందిన నాగిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. రెండు నెలలు గడుస్తున్నా బిల్లు ఇవ్వడానికి ఇంకాస్తా ఆగమని చెబుతున్నట్లు తెలిపారు. ఫోన్ చేస్తే సమాధానం కూడా లేదని వాపోయారు. కనీసం ఎంత ధర ఇస్తారో తేల్చడం లేదన్నారు. నిత్యం బ్యాంకుకు వెళ్లి నిల్వ చూసి నిట్టూర్చాల్సి వస్తోందని చెప్పారు. పాత అప్పులు అలాగే ఉండగా తోటలో కొమ్మల కత్తిరింపు, దున్నకానికి కొత్త అప్పులు చేయాల్సి వస్తోందని వెల్లడించారు.
'సీజన్లో అమ్ముకోలేక 20 టన్నులకు ఎలాగో పర్మిట్లు పొంది పూతలపట్టు మండలంలోని పరిశ్రమకు పంపాను. ఒక్కో ట్రాక్టర్ కాయలు దింపేందుకు నాలుగు రోజులు పట్టింది. ఇప్పటివరకు వారు డబ్బులు బ్యాంకు ఖాతాలకు జమ చేయలేదు. ఇంటి ఖర్చులు, పిల్లల బడి ఫీజులకు తిప్పలు పడుతున్నాం. ఆ కాస్త పైకమైనా చేతికొస్తే సర్దుబాటు అవుతుంది. వాటికోసం నిత్యం ఎదురు చూస్తున్నామని' గుండ్లగుట్లపల్లికి చెందిన వాసుదేవన్ వాపోయారు.
Mango Bills Payment Issue in AP : 13 ఎకరాల్లో మామిడి సాగుకు రూ.3 లక్షలు ఖర్చయిందని కేబీఆర్పురానికి చెందిన కేశవులు తెలిపారు. రెండు సంవత్సరాలుగా ప్రకృతి ప్రకోపంతో ఆశించిన దిగుబడి రాలేదన్నారు. వయసు పైబడటంతో ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఈ ఏడాది 35 టన్నుల తోతాపురి కాయలు పరిశ్రమకు తోలానని పేర్కొన్నారు. రెండు నెలలుగా బిల్లులు ఇవ్వలేదని వాపోయారు. ఆసుపత్రి ఖర్చులకు కూడా ఇబ్బందిగా మారిందిని దీంతో అప్పు చేయాల్సి వస్తోందని కేశవులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'గుజ్జు పరిశ్రమకు పది టన్నుల కాయలు తోలాను. రెండు నెలలుగా బిల్లులు చెల్లించక పోవడంతో ఇబ్బందిగా మారింది. కుటుంబ పోషణ కష్టంగా ఉంది. మామిడి కాయలు తోలే సమయంలో 15 రోజుల్లో చెల్లిస్తామన్నారు. ఇప్పుడేమో ఆలస్యం చేస్తున్నారని' కోసలనగరానికి చెందిన కైలాసం యాదవ్ తెలిపారు.
అప్పులకు వడ్డీలు కట్టలేని దయనీయ స్థితి : మామిడి పంట తప్ప వేరే ఆధారం లేదని దాసరాపల్లికి చెందిన కృష్ణమూర్తి చెప్పారు. మూడు ట్రాక్టర్ల తోతాపురి కాయలు గుజ్జు పరిశ్రమకు విక్రయించానని తెలిపారు. అప్పు చేసి కూలీలకు, ట్రాక్టర్ కిరాయికి ఇచ్చినట్లు వివరించారు. నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటివరకూ పైసా రాలేదన్నారు. అప్పులకు వడ్డీలు కట్టలేని దయనీయ స్థితిలో ఉన్నామని వాపోయారు.
పది టన్నుల తోతాపురి కాయలు బండకిందపల్లి సమీపంలోని 5 జీ పరిశ్రమకు సరఫరా చేశామని సోమనందాపురానికి చెందిన లోకనాథరెడ్డి వివరించారు. కొత కూలీ, ట్రాక్టరు బాడుగ ఖర్చు కోసం రూ.20,000లు వెచ్చించినట్లు తెలిపారు. మూడు నెలలవుతున్నా డబ్బులు అందలేదన్నారు. దీంతో వ్యవసాయంపై ఆసక్తి పోతోందని లోకనాథరెడ్డి పేర్కొన్నారు.
మామిడి రైతుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం స్పందన - కిలోకు రూ.12 చెల్లించేలా చర్యలు
చిత్తూరు జిల్లాలో మామిడి సిండి 'కేటులు' - చర్యలు తీసుకోవాలని రైతుల డిమాండ్