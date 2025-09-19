ETV Bharat / state

మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఈడీ దూకుడు - కీలక రికార్డులు, హార్డ్‌డిస్క్‌లు స్వాధీనం

ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, దిల్లీ రాష్ట్రాల్లో ఈడీ సోదాలు - 20 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో మూకుమ్మడి సోదాలు నిర్వహించిన ఈడీ

AP Liquor Scam ED Raids 20 Locations Across 5 States Seizes Records
AP Liquor Scam ED Raids 20 Locations Across 5 States Seizes Records (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 7:13 AM IST

AP Liquor Scam: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌-E.D. దూకుడుగా ముందుకెళ్తోంది. ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, దిల్లీ రాష్ట్రాల్లోని 20 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో మూకుమ్మడి సోదాలు నిర్వహించింది. 9 సంస్థలు, వాటి కార్యాలయాలు, డైరెక్టర్ల నివాసాల్లో గురువారం ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకూ తనిఖీలు సాగాయి. కీలక రికార్డులు, హార్డ్‌డిస్క్‌లను ఈడీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కొన్ని కంపెనీల నకిలీ ఇన్వాయిస్‌లు సృష్టించి కోట్ల రూపాయల నగదు లావాదేవీలు జరిపారని ఈడీ ప్రాథమికంగా గుర్తించింది.

మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఈడీ దూకుడు - కీలక రికార్డులు, హార్డ్‌డిస్క్‌లు స్వాధీనం (ETV)

ఏకకాలంలో 5 రాష్ట్రాల్లో తనిఖీలు: మద్యం ముడుపుల కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ఏకకాలంలో 5 రాష్ట్రాల్లో 20 ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేపట్టింది.ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి సతీమణి పైరెడ్డి దివ్యారెడ్డి, యూవీ డిస్టిలరీస్‌ యజమానుల్లో ఒకరైన తీగల విజేందర్‌రెడ్డి డైరెక్టర్లుగా ఉన్న హైదరాబాద్‌ అరేట్‌ ఆసుపత్రి సహా పలుచోట్ల సోదాలు జరిగాయి. జగన్‌ హయాంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అత్యధికంగా మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు దక్కించుకున్న కంపెనీలు, డిస్టిలరీల నుంచి ముడుపుల సొమ్ము వసూలు చేసేందుకు వైఎస్సార్సీపీ ముఠా అనేక మార్గాలు అనుసరించింది.

APSBCL నుంచి డిస్టిలరీల ఖాతాల్లోకి సొమ్ము జమకాగానే ఆయా సంస్థల యజమానులు అందులో 12 శాతాన్ని నగదు రూపంలోకి మార్చి వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు అందజేసేవారు. దీని కోసం డిస్టిలరీల యజమానులు బంగారు దుకాణాలు, డొల్ల కంపెనీలు, ప్యాకేజింగ్‌ సంస్థల ఖాతాల్లోకి నిధులు మళ్లించి వైట్‌ నుంచి బ్లాక్‌లోకి మార్చేవారు. ఈ అక్రమాల్లో వందల సంస్థలు భాగమయ్యాయి. ఈ ముఠా భారీగా మనీ లాండరింగ్‌కు పాల్పడింది. ఆ మూలాలు వెలికితీసేందుకు ఈడీ తాజాగా సోదాలు జరిపింది.

రాజ్‌ కెసిరెడ్డి భార్య, యూవీ డిస్టిలరీ యజమానులు డైరెక్టర్లుగా ఉన్న అరేట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్ లో తనిఖీలు జరిగాయి .మద్యం కుంభకోణం ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి భార్య పైరెడ్డి దివ్యారెడ్డి, యూవీ డిస్టిలరీస్‌ యజమానుల్లో ఒకరైన తీగల విజేందర్‌రెడ్డిలు ఈ సంస్థలో డైరెక్టర్లు. 2021 జూన్‌లో విజేందర్‌రెడ్డి, 2022 జూన్‌లో దివ్యారెడ్డి దీనిలో డైరెక్టర్లుగా చేరారు. మద్యం ముడుపుల ద్వారా కొల్లగొట్టిన సొత్తులో కొంత మొత్తాన్ని దీనిలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పెద్దల ప్రతినిధిగా మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ ప్రక్రియను గుప్పిట్లో పెట్టుకున్న రాజ్‌ కెసిరెడ్డి 2021 జూన్‌లో ఉపేందర్‌రెడ్డి, విజేందర్‌రెడ్డిలతో యూవీ డిస్టిలరీస్‌ పేరిట ఓ మద్యం సరఫరా కంపెనీ పెట్టించారు.

దీనికి సొంత డిస్టిలరీలు లేవు. అయినా ఇతర డిస్టిలరీలను గుప్పిట్లో పెట్టుకుని వాటిలో యూవీ డిస్టిలరీస్‌ పేరుతో బ్రాండ్లు తయారు చేయించారు. ఈ కంపెనీ పూర్తిగా రాజ్‌ కెసిరెడ్డి చెప్పుచేతల్లో ఉండేది. ఆయన తరఫున బూనేటి చాణక్య ఆ కంపెనీ రోజువారీ కార్యకలాపాలన్నీ పర్యవేక్షించేవారు. 2021-23 మధ్య ఈ కంపెనీకి APSBCL రూ.224 కోట్ల విలువైన మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు కట్టబెట్టింది. మిగతా కంపెనీల్లాగే ఇదీ నాటి ప్రభుత్వ పెద్దలకు 29 కోట్ల రూపాయలు ముడుపులుగా చెల్లించింది. తీగల విజేందర్‌రెడ్డి, ఉపేందర్‌రెడ్డిలకు చెందిన ఫామ్‌హౌస్‌ నుంచే సిట్‌ అధికారులు ఇటీవల మద్యం ముడుపుల సొమ్ము 11 కోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, విజేందర్‌రెడ్డి, ఉపేందర్‌రెడ్డి కలిసి పలు వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందుకే మనీలాండరింగ్‌ మూలాలు వెలికితీసేందుకు ఈడీ ఇక్కడ సోదాలు చేపట్టింది.

మోహన్‌లాల్‌ జ్యూయలర్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్​లో: చెన్నైలోని మోహన్‌లాల్‌ జ్యూయలర్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్​లో ఈడీ తనిఖీలు నిర్వహించింది. వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠాకు నగదు రూపంలో ముడుపులు చెల్లించేందుకు అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌ సహా పలు సరఫరా కంపెనీలు చెన్నైలోని మోహన్‌లాల్‌ జ్యూయలర్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ ఖాతాల్లోకి భారీ మొత్తాల్లో డబ్బులు జమచేశాయి. ఆ జ్యూయలరీ యాజమాన్యం కొంత కమీషన్‌ మినహాయించుకుని మిగతా సొత్తును నగదు రూపంలో ఆ డిస్టిలరీల ప్రతినిధులకు అందజేసేది. వారు ఆ మొత్తాన్ని వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు ముడుపులుగా ఇచ్చేవారు.

అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌ ఖాతా నుంచి మోహన్‌ జ్యూయలర్స్‌లోకి 6.33 కోట్లు జమైనట్లు తేలింది. ఈ అక్రమాలపై తవ్వితీసేందుకు ఈడీ అక్కడ సోదాలు చేపట్టింది. వెంకటేశ్వర ప్యాకేజింగ్‌ లో తనిఖీ చేపట్టింది. అత్యధికంగా మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు దక్కించుకున్న అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌ నుంచి 7.78 కోట్లు, ఎస్‌పీవై ఆగ్రో నుంచి 2.55 కోట్లు, శర్వాణీ ఆల్కో బ్రూ నుంచి 11.45 కోట్లు, యూవీ డిస్టిలరీస్‌ నుంచి 3.77 కోట్లు, వాహిని, లీలా డిస్టిలరీస్, బీ9 బెవరేజెస్‌ సంస్థల నుంచి కోట్లలో నిధులు వెంకటేశ్వర ప్యాకేజింగ్‌ సంస్థ బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి జమయ్యాయి.

ఆ సంస్థ నుంచి ప్యాకేజింగ్‌కు కావాల్సిన సరకు కొన్నందుకు ఈ డబ్బులు జమచేసినట్లు రికార్డుల్లో చూపించారు. ఆ సంస్థ నుంచి డిస్టిలరీలకు ఎలాంటి సరకు సరఫరా కాలేదు. నకిలీ ఇన్వాయిస్‌లు సృష్టించారు. వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు నగదు రూపంలో ముడుపులు చెల్లించడానికి ఈ సంస్థ ఖాతాలోకి డబ్బులు మళ్లించి అక్కడి నుంచి విత్‌డ్రా చేసి ఇచ్చేవారు. వైట్‌ను బ్లాక్‌ చేయడానికి ఈ సంస్థను వినియోగించారు. అందుకే ఈడీ సోదాలు చేపట్టింది.

తెలంగాణలోని యాదాద్రి జిల్లా చౌటుప్పల్‌ మండలం దేవలమంగారంలో బొల్లినేని రాజేశ్‌ చంద్ర, వొట్టూరు సంపత్‌రాజ్‌లకు చెందిన ఉషోదయా ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ సంస్థ ఖాతాల్లోకి వివిధ డిస్టిలరీల నుంచి దాదాపు 30 కోట్లు జమయ్యాయి. ఆ సంస్థ నుంచి ముడిసరకు కొన్నట్లు రికార్డుల్లో చూపించి ఈ సొత్తు జమచేశారు. కానీ సరుకేమీ సరఫరా కాలేదు. వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు నగదు రూపంలో ముడుపులు చెల్లించడానికి ఈ సంస్థ ఖాతాలోకి డబ్బులు మళ్లించి అక్కడి నుంచి విత్‌డ్రా చేసి ఇచ్చేవారు. వైట్‌ను బ్లాక్‌ చేయడానికి ఈ సంస్థను వినియోగించారు. దీంతో ఈడీ సోదాలు చేపట్టింది.

బ్యాంకు ఖాతాల పత్రాలు స్వాధీనం: హైదరాబాద్‌ జూబ్లీహిల్స్‌లోని పెద్దమ్మగుడి సమీపంలో ఉన్న శ్రీ జ్యూయలర్స్‌ ఎక్జిమ్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, కాటేదాన్‌ పారిశ్రామికవాడలోని ఎన్‌ఆర్‌ ఉద్యోగ్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ, చింతలకుంట చెక్‌పోస్టు సమీపంలోని సువర్ణదుర్గ బాటిల్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, చెన్నై ఆళ్వార్‌పేటలోని ది ఇండియా ఫ్రూట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, రావుసాహెబ్‌ బూరుగు మహాదేవ్‌ జ్యూయలర్స్‌లోనూ ఈడీ తనిఖీలు చేపట్టింది. వాటి లావాదేవీలన్నీ పరిశీలించింది. వాటి బ్యాంకుఖాతాల పత్రాల్ని స్వాధీనం చేసుకుంది.

కల్పిత కంపెనీలు, అస్మదీయ సంస్థలను అడ్డం పెట్టుకుని బహుళ అంచెలు, అత్యంత సంక్లిష్ట లావాదేవీల ద్వారా అక్రమార్జన మొత్తాన్నీ ‘అంతిమ లబ్ధిదారు’కు చేర్చినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించిన ఈడీ, ఏయే మార్గాల ద్వారా డబ్బును మళ్లించారో గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజా సోదాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.ఈ కేసులో నిందితులు, అనుమానితులు, సంబంధమున్న ఇతర వ్యక్తులు, సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు, ఆస్తుల సమాచారాన్ని ఇప్పటికే ఈడీ సేకరించింది.

ఇప్పటివరకు సిట్‌ అరెస్టుచేసిన నిందితుల వివరాలు, వారి రిమాండ్‌ రిపోర్టుల్లోని అంశాల ఆధారంగా మనీ లాండరింగ్‌కు సంబంధించి ఈడీ లోతుగా వివరాలు ఆరాతీస్తోంది. వారి బ్యాంకు ఖాతాలు, ఆస్తుల సమాచారాన్ని పరిశీలిస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు ముడుపులు చెల్లించిన డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల యాజమాన్యాలను ఈడీ ఇటీవల ప్రశ్నించి వారి వాంగ్మూలాలు నమోదుచేసుకుంది.

ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ నుంచి డిస్టిలరీల ఖాతాలకు సొమ్ము జమకాగానే ముడుపులుగా చెల్లించాల్సిన మొత్తాల్ని వివిధ డొల్ల కంపెనీల ఖాతాల్లోకి మళ్లించడం, బంగారం కొన్నట్లు రికార్డుల్లో చూపించడం లాంటి చర్యల ద్వారా నగదు రూపంలోకి మార్చి రాజ్‌ కెసిరెడ్డి బృందానికి అందజేసినట్లు ఇప్పటికే నిర్ధారణ కావడంతో ఏయే మార్గాల్లో సొమ్ము చెల్లించారు? ఎవరెవరికి చెల్లించారు, ఏయే తేదీల్లో ఎంతెంత మొత్తం చెల్లించారనే వివరాలన్నీ రాబట్టింది. అంతకు కొన్నాళ్లముందు విజయవాడ జైల్లో మద్యం కుంభకోణం ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డినీ ప్రశ్నించి పలు వివరాలు సేకరించింది. వాటి ఆధారంగా మనీలాండరింగ్‌ కోసం పలు కంపెనీలను వినియోగించినట్లు గుర్తించింది. అందులో భాగంగా ఈ తనిఖీలు చేపట్టింది.

ఏపీ లిక్కర్‌ స్కామ్‌ - 5 రాష్ట్రాల్లో ఈడీ సోదాలు

మద్యం కుంభకోణం కేసు - చెవిరెడ్డి సహా నలుగురిపై రెండో అనుబంధ అభియోగపత్రం

8 డొల్ల కంపెనీలు, 16 మంది బినామీలు - లిక్కర్ స్కాం సొత్తును వైట్‌లోకి మార్చేందుకు ఎత్తుగడ

