మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామాలు - కోర్టు ఎదుట చెవిరెడ్డి వార్నింగ్​

ఏపీ మద్యం కేసుకు సంబంధించి సంగారెడ్డి జిల్లాలో సోదాలు - ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌కు మాజీ మంత్రి నారాయణస్వామి మొబైల్‌ ఫోన్‌

ap-liquor-scam-updates
ap-liquor-scam-updates (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 9:10 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 9:25 PM IST

AP Liquor Scam Updates : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మద్యం కేసులో నిందితుడు దిలీప్ భూ లావాదేవీలు చేస్తున్నాడని వివరాలతో సిట్ అధికారులు ఏసీబీ కోర్టుకు సీల్డ్ కవర్​లో నివేదిక అందజేశారు. తాను జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత తన ఫోన్ నెంబర్ మాత్రమే మార్చానని భూలావాదేవీలు చేయలేదని నిందితుడు దిలీప్ కోర్టుకు తెలిపారు.

నిందితుల రిమాండ్‌ పొడిగింపు : ఈ కేసులో నిందితుల రిమాండ్‌ను న్యాయస్థానం ఈ నెల 18 వరకు పొడిగించింది. గతంలో విధించిన రిమాండ్‌ నేటితో ముగియడంతో నిందితులను సిట్‌ అధికారులు కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ధనుంజయరెడ్డి, గోవిందప్ప బాలాజీ ఆబ్సెంట్‌ పిటిషన్‌ వేయడంతో మిగిలిన 10 మందిని కోర్టుకు తీసుకొచ్చారు. తనపై తన తల్లిదండ్రులు ఆధారపడి ఉన్నారని నిందితుడు సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డి చెబుతూ తనకు న్యాయం చేయాలని కోర్టును కోరారు. విచారణ అనంతరం సిట్‌ అధికారులు నిందితులను జైళ్లకు తరలించారు. ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డిని రాజమండ్రి సెంట్రల్‌ జైలుకు, చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌రెడ్డిని విజయవాడ జైలుకు తరలించారు

కోర్టు ఎదుట చెవిరెడ్డి హల్‌చల్‌: ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడు, వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌రెడ్డి విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ఎదుట హల్‌చల్‌ చేశారు. కోర్టు నుంచి బయటకు వచ్చే సమయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ తానేమీ తప్పుచేయలేదని, మద్యం కుంభకోణంలో తన పాత్ర లేదని అన్నారు. ‘నేను మద్యం తాగలేదు - అమ్మలేదు. నన్ను అన్యాయంగా అరెస్టు చేశారు. కేసులో ఇరికించిన వారిని వదిలిపెట్టను. పైన దేవుడున్నాడు అన్నీ చూసుకుంటాడు’ అంటూ పోలీసు జీపు ఎక్కి వెళ్లిపోయారు.

ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌కు మాజీ మంత్రి నారాయణస్వామి మొబైల్‌ ఫోన్‌ : మాజీ మంత్రి నారాయణస్వామి మొబైల్‌ ఫోన్‌ను ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌ ల్యాబ్‌ (ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌)కు పంపేందుకు ఏసీబీ కోర్టు అనుమతించింది. దీంతో సిట్‌ అధికారులు మొబైల్‌ ఫోన్‌ను ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌కు పంపించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నారాయణస్వామి ఎక్సైజ్‌శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. మద్యం కేసులో ఇటీవల ఆయన్ను సిట్‌ అధికారులు ప్రశ్నించారు. అనంతరం నారాయణస్వామి మొబైల్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

జగన్‌ సన్నిహితుడి సంస్థల్లో సిట్‌ సోదాలు : మద్యం కుంభకోణం కేసులో మాజీ సీఎం జగన్‌ సన్నిహితుడు నర్రెడ్డి సునీల్‌రెడ్డికి చెందిన సంస్థల్లో సిట్‌ సోదాలు ముగిశాయి. విశాఖపట్నంలోని వాల్తేరు రోడ్డులో ఉన్న గ్రీన్‌ ఫ్యూయల్స్‌, వెర్ట్‌లైన్ సంస్థల్లో సుమారు 14 గంటలపాటు సిట్‌ అధికారుల బృందం తనిఖీలు చేపట్టింది. సునీల్‌రెడ్డికి చెందిన కంపెనీల డాక్యుమెంట్స్‌, హార్డ్‌డిస్క్‌లను నాలుగు కాటన్‌ బాక్స్‌ల్లో తీసుకెళ్లారు.

ఏపీ మద్యం కేసు సంగారెడ్డి జిల్లాలో సిట్‌ సోదాలు : ఏపీ మద్యం కేసుకు సంబంధించి తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లాలో సిట్‌ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇస్మాయిల్‌ఖాన్‌పేటలోని గ్రీన్‌టెక్‌ ఇంజినీరింగ్‌ సిస్టమ్‌లో 9 మంది సభ్యులతో కూడిన సిట్‌ బృందం సోదాలు చేపట్టింది. సంస్థ యజమాని సందీప్‌రెడ్డిని సిట్‌ అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. లిక్కర్‌ స్కామ్‌కు సంబంధించి హైదరాబాద్‌, విశాఖలోని నర్రెడ్డి సునీల్‌ కుమార్‌రెడ్డికి చెందిన 10 కంపెనీల్లో సిట్‌ అధికారులు నిన్న సోదాలు నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే.

మద్యం ముడుపులతో జాంబియాలో ‘బిగ్‌బాస్‌’ పెట్టుబడులు - దర్యాప్తులో కీలక ఆధారాలు లభ్యం

లిక్కర్ స్కాంలో సిట్ దూకుడు - జగన్ సన్నిహితుడు సునీల్ రెడ్డి కంపెనీల్లో సోదాలు

