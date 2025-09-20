తొలిరోజు 4 గంటల పాటు సాగిన సిట్ విచారణ - దాటవేత ధోరణిని ప్రదర్శించిన మిథున్రెడ్డి
మద్యం కుంభకోణం కేసులో మిథున్రెడ్డిని 4 గంటలు ప్రశ్నించిన సిట్ - విచారణలో 50కి పైగా ప్రశ్నలు, పీఎల్ఆర్ సంస్థ ఖాతాలోకి మద్యం ముడుపుల సొమ్ముపై ఆరా, ఒక్కదానికీ సరైన సమాధానమివ్వని మిథున్రెడ్డి
Sit Questions YSRCP MP Midhun Reddy: మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితుడైన వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డిని తొలి రోజు దాదాపు 4 గంటల పాటు ప్రశ్నించిన సిట్ 50కి పైగా ప్రశ్నలు సంధించింది. కానీ ఒక్క ప్రశ్నకూ ఆయన సరైన సమాధానమివ్వలేదని తెలిసింది. ఏ ప్రశ్న అడిగినా సంబంధం లేదు, తెలియదనే చెప్పుకొచ్చినట్లు సమాచారం. మిథున్రెడ్డి కుటుంబీకులకు చెందిన పి. ఎల్. ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఖాతాల్లోకి మద్యం ముడుపుల సొమ్ము రూ.5 కోట్లు జమకావడంపై ప్రధానంగా సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం.
4 గంటలు సాగిన సిట్ విచారణ: లిక్కర్ స్కాం కేసులో కీలక నిందితుడైన వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్రెడ్డి తొలిరోజు విచారణ శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమైన మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ముగిసింది. ఒక్కో మద్యం కేసుకు రూ.150-600 చొప్పున నెలకు రూ.50 నుంచి రూ.60 కోట్ల మేర ముడుపులు వసూలుచేయాలని ఎవరి ఆదేశాల మేరకు నిర్ణయించారని మిథున్రెడ్డిని సిట్ ప్రశ్నించగా అసలు అలాంటి నిర్ణయాలేవీ తాను తీసుకోలేదని, వాటి గురించి తనకేమీ తెలియదని చెప్పినట్లు తెలిసింది. మద్యం ముడుపుల సొమ్ము నిర్ణయంలో మీదే కీలకపాత్రని సాక్షులు వాంగ్మూలాలిచ్చారనీ ఆ నిర్ణయాలు జరిగిన తేదీల్లో మీరక్కడ ఉన్నట్లు సాంకేతిక ఆధారాలున్నాయంటూ వాటిని చూపించి అధికారులు ప్రశ్నించారు. అందుకు మిథున్రెడ్డి అవన్నీ మామూలు సమావేశాలేనని, వాటికి మద్యం వ్యవహారంతో సంబంధం లేదని జవాబు ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
పీఎల్ఆర్ సంస్థ ఖాతాలో జమైన సొమ్ముపై ఆరా: ఆటోమేటెడ్ విధానంలో ఉన్న మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ విధానాన్ని ఒత్తిడి చేసి మాన్యువల్ విధానానికి ఎందుకు మార్పించారని ప్రశ్నిస్తే తాను మద్యం విధానంలో తలదూర్చలేదని, మాన్యువల్ విధానంలోకి మార్చాలని ఎవరిపైనా ఒత్తిడి తేలేదని ఆయన అన్నట్లు తెలిసింది. ముడుపులిచ్చిన కంపెనీలకు అత్యధికంగా సరఫరా ఆర్డర్లు ఇవ్వడానికి మీ ఆదేశాలతోనే మాన్యువల్ విధానంలోకి మారినట్టు తమ దర్యాప్తులో తేలిందని సిట్ అధికారులు చెప్పగా మిథున్రెడ్డి మౌనం వహించినట్లు సమాచారం. మీ కుటుంబ సంస్థ పి. ఎల్.ఆర్ ఖాతాలోకి మద్యం ముడుపుల సొమ్ము రూ.5 కోట్లు ఎందుకు జమైందన్న ప్రశ్నకు అది మద్యం సొమ్ము కాదని, లావాదేవీల్లో భాగంగా తీసుకున్న ఆ డబ్బు సంబంధిత సంస్థకు తిరిగి చెల్లించేశామని చెప్పినట్లు తెలిసింది. ఆ సొమ్మును తిరిగి నగదు రూపంలో మీరు తీసుకున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలిందనగా తీసుకోలేదని, అలాంటిదేమీ జరగలేదని మిథున్రెడ్డి అన్నట్లు సమాచారం.
మిథున్రెడ్డి దాటవేత ధోరణి: 2019వ సంవత్సరంలో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఏ హోదాలో మీరు నూతన మద్యం విధానం రూపకల్పనలో భాగస్వాములయ్యారని మిథున్రెడ్డిని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించగా తాను భాగస్వామిని కాలేదని ఆయన చెప్పినట్లు సమాచారం. ఏ సంబంధమూ లేకపోతే సత్యప్రసాద్కు కన్ఫర్డ్ ఐఏఎస్గా పదోన్నతి కల్పిస్తానని ప్రలోభపెట్టి ఏపీఎస్బీసీఎల్ ప్రత్యేకాధికారిగా ఎందుకు నియమించారని అడగ్గా తాను ప్రలోభపెట్టలేదని చెప్పినట్లు తెలిసింది. మద్యం ముడుపుల సొమ్ము ఎక్కడికి చేర్చారు? ఎక్కడెక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టారు? తదితర అంశాలపై సిట్ ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. గత ఐదేళ్లలో కొనుగోలు చేసిన ఆస్తులు, అందుకు ఎక్కడి నుంచి ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చుకున్నారనే అంశాలపైనా సిట్ ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం.
