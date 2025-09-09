ETV Bharat / state

మద్యం రవాణాలోనూ మహా దోపిడీ - వంతులేసుకుని మరీ దోచుకున్న నేతలు

ప్రాంతాల వారీగా పంచుకుని, రూ.250 కోట్లు కొల్లగొట్టిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు - చిన్న శ్రీను, అంబటి రాంబాబు, కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి, కారుమూరి సునీల్‌ పేర్లు తెరపైకి

andhra-pradesh-liquor-scam-case-latest-updates
andhra-pradesh-liquor-scam-case-latest-updates (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

September 9, 2025

Andhra Pradesh Liquor Scam Case Latest Updates : మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ ద్వారా ముడుపులు కొల్లగొట్టిన వైఎస్సార్సీపీ ముఠా మద్యం డిపోల నుంచి ప్రభుత్వ దుకాణాలకు రవాణాలోనూ మరో భారీ కుంభకోణానికి పాల్పడింది. దొంగలు దొంగలు కలిసి ఊళ్లు పంచుకున్నట్లుగా వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతల్లో పలువురు రెండు, మూడేసి జిల్లాలను వంతులేసుకుని మరీ దోచుకున్నారు. కొందరు నేతలు వారి సంస్థల పేర్లతోనే ఈ దందా నడిపించగా మరికొందరు బినామీలను ముందు పెట్టి వ్యవహారం కానిచ్చారు.

మద్యం రవాణాలోనూ మహా దోపిడీ - వంతులేసుకుని మరీ దోచుకున్న నేతలు (ETV Bharat)

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మద్యం రవాణాను అడ్డుపెట్టుకుని కూడా ఆ పార్టీ నేతలు కోట్లు కొల్లగొట్టారు. వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేత బొత్స సత్యనారాయణ మేనల్లుడు, విజయనగరం జిల్లా పరిషత్‌ ఛైర్మన్‌ మజ్జి శ్రీనివాసరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే, ధర్మవరం వైఎస్సార్సీపీ ఇన్‌ఛార్జి కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి, మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు తనయుడు, గత ఎన్నికల్లో ఏలూరు లోక్‌సభ స్థానం నుంచి పోటీచేసి ఓడిన కారుమూరి సునీల్, చిత్తూరు వైఎస్సార్సీపీ ఇన్‌ఛార్జి, ఎర్రచందనం స్మగ్లర్‌ విజయానందరెడ్డి వారి సొంత సంస్థల పేరిట ఈ దోపిడీకి తెగబడినట్లు విజిలెన్స్‌ అండ్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ విచారణలో తేలింది.

ఇక మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు బినామీ సంస్థల ద్వారా దోపిడీ చేసినట్లు గుర్తించింది. వీరంతా కలిసి 250 కోట్ల రూపాయల మేర దోచుకున్నట్లు వెల్లడైంది. ఈ వ్యవహారంపైనా ఒకటి, రెండు రోజుల్లో కేసు నమోదు చేసి, సిట్‌కు అప్పగించనున్నారు. ఆ కేసులో వీరందర్ని నిందితులుగా చేర్చే అవకాశముంది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్‌ డిపోల నుంచి ప్రభుత్వ దుకాణాలకు మద్యం సరఫరా చేసే రవాణా కాంట్రాక్టును తొలుత జిల్లా స్థాయిలో జాయింట్‌ కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని కమిటీ నిర్ణయించేది. ఎంపిక చేసిన సంస్థలకు ఒక్కో మద్యం కేసుకు 13 రూపాయలు చొప్పున చెల్లించేవారు. ఈ విధానం దోపిడీకి అనుకూలంగా లేదని భావించిన వైఎస్సార్సీపీ ముఠా రవాణా కాంట్రాక్టును కేంద్రీకృతం చేసింది. బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషన్ స్థాయిలోనే కాంట్రాక్టు ఎంపిక జరిగేలా నిబంధనల్లో మార్పులు చేయించింది.

రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, తూకేకుల ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి వారి ముసుగు సంస్థ అయిన సిగ్మా లాజిస్టిక్స్‌ను తెరపైకి తీసుకొచ్చి కాంట్రాక్టు దక్కేలా చేసుకున్నారు. అది కూడా ఒక్కో మద్యం కేసుకు 34 రూపాయలు చొప్పున చెల్లించేలా ఒప్పందం చేయించుకున్నారు. ఇలా ఒక్కో మద్యం కేసు రవాణాపై 21 రూపాయలు చొప్పున అదనంగా లబ్ధి పొందారు. సిగ్మా లాజిస్టిక్స్‌కు బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషన్‌ అప్పట్లో 450 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించింది. సిగ్మా లాజిస్టిక్స్‌ ముసుగులో మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టును చేతుల్లోకి తెచ్చుకున్న రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డిలు 5 శాతం మేర కమీషన్‌ చెల్లించేవారు. నాటి ప్రభుత్వ పెద్దల ఆదేశాల మేరకు వివిధ జిల్లాల్లోని వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతలకు ఆయా ప్రాంతాల్లో మద్యం రవాణాను సబ్‌ కాంట్రాక్టులకు ఇచ్చేశారు.

