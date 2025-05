ETV Bharat / state

ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసు - కీలక నిందితుడు అరెస్టు - AP LIQUOR SCAM CASE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 13, 2025 at 12:15 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 12:50 PM IST 1 Min Read

AP Liquor Scam Case Key Accused: ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితుడు గోవిందప్ప బాలాజీని సిట్‌ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. పక్కా సమాచారం మేరకు మైసూరులో గోవిందప్ప బాలాజీని సిట్‌ అరెస్టు చేసింది. మైసూరు నుంచి గోవిందప్ప బాలాజీని విజయవాడకు తరలించే అవకాశం ఉంది. మద్యం కుంభకోణం కేసులో గోవిందప్ప బాలాజీని ఇటీవల నిందితుడిగా చేర్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు గోవిందప్ప సహా ఐదుగురు అరెస్టు అయ్యారు. GOVINDAPPA BALAJI (ETV Bharat) ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురు: మరోవైపు ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ముందస్తు బెయిల్ కోసం హైకోర్టునే ఆశ్రయించాలంటూ ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డికి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. కాగా మిథున్‌రెడ్డికి ముందస్తు బెయిల్‌ను నిరాకరిస్తూ గతంలో హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే మిథున్‌రెడ్డి పిటిషన్‌ దాఖలు చేసే సమయానికి సిట్ అధికారులు ఆయనను మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడిగా చేర్చలేదు. అరెస్టు చేసే ఉద్దేశం లేదని ప్రభుత్వం చెప్పడంతో: దీంతో ఆ సమయంలో మిథున్‌రెడ్డిని అరెస్టు చేసే ఉద్దేశం లేదని ప్రభుత్వం చెప్పడంతో హైకోర్టు అతని పిటిషన్​ను కొట్టేసింది. అనంతరం హైకోర్టు తీర్పును ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డి సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేశారు. అయితే ప్రస్తుతం మిథున్‌రెడ్డిని సిట్ అధికారులు నిందితుడిగా చేర్చడంతో, ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం కోర్టుకు తెలిపింది. హైకోర్టు తీర్పు వచ్చేంతవరకు అరెస్టు చేయం: ఈ నేపథ్యంలో మెరిట్స్‌ ఆధారంగా మళ్లీ విచారణ చేపట్టాలంటూ జస్టిస్ పార్థివాలా ధర్మాసనం హైకోర్టుకు సూచించింది. గతంలో మిథున్‌రెడ్డికి ఇచ్చిన మధ్యంతర రక్షణను కూడా సుప్రీంకోర్టు తొలగించింది. మిథున్‌రెడ్డి బెయిల్‌పై 4 వారాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. హైకోర్టు తీర్పు వచ్చేంతవరకు మిథున్‌రెడ్డిని అరెస్టు చేయబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్గీ హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం మద్యం కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డి పిటిషన్‌పై విచారణను సుప్రీంకోర్టు ముగించింది. లిక్కర్ స్కాం - సిట్ విచారణకు ముగ్గురు నిందితులు డుమ్మా

