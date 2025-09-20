ETV Bharat / state

ఏపీ లిక్కర్ స్కాం లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ - ఈడీ సోదాల్లో కీలక ఆధారాలు లభ్యం

మద్యం ముడుపులను విదేశాలకు తరలించినట్లు వెల్లడించిన ఈడీ - దుబాయ్‌ పారిపోయిన నిందితులకు ముడుపుల సొమ్ము చేరినట్లు తేల్చిన అధికారులు

AP Liquor Scam Case Investigation Has Widened
AP Liquor Scam Case Investigation Has Widened (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 9:27 AM IST

AP Liquor Scam Case Investigation Has Widened: వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన ముడుపుల సొత్తులో భారీ మొత్తాన్ని విదేశాలకు తరలించినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ లావాదేవీలకు సంబంధించిన కీలక లెడ్జర్లను ఈడీ తాజాగా స్వాధీనం చేసుకుంది. దుబాయ్‌ పారిపోయిన మద్యం కుంభకోణం నిందితుడు తూకేకుల ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి (ఏ-9) సహా అక్కడే ఉన్న మరికొందరు నిందితులకు ఈ ముడుపుల సొమ్ము చేరినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

ఈ మేరకు పలు డొల్ల కంపెనీల ప్రతినిధులతో వారు చేసిన వాట్సప్, టెలిగ్రామ్‌ చాట్స్‌ వివరాలు ఈడీకి లభ్యమయ్యాయి. ఏపీ, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, తంజావూరు, రాయ్‌పుర్, దిల్లీ, సూరత్‌ల్లోని మొత్తం 20 ప్రాంతాల్లో గురువారం ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించిన ఈడీ అధికారులు మద్యం ముడుపుల లావాదేవీలకు సంబంధించిన కీలక ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని ఈడీ జోనల్‌ కార్యాలయం ఈ వివరాలను శుక్రవారం ఓ పత్రికా ప్రకటనను విడుదల చేసింది.

ఈడీ సోదాల్లో కీలక ఆధారాలు: వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు నగదు రూపంలో ముడుపులు చెల్లించడానికి డిస్టిలరీలు, మద్యం సరఫరా కంపెనీల యజమానులు ఆ సొత్తును తొలుత బంగారు దుకాణాలు, ప్యాకేజింగ్‌ సంస్థలు, డొల్ల కంపెనీల ఖాతాల్లోకి మళ్లించేవారు. వాటితో లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు రికార్డుల్లో రాసుకునేవారు. ఆయా సంస్థల ఖాతాల నుంచి డ్రా చేసిన నగదు వైఎస్సార్సీపీ ముఠాకు అందజేసేవారు. ఇలా వైట్‌ను బ్లాక్‌లో మార్చడానికి వినియోగించుకున్న సంస్థలు, వాటి ప్రతినిధుల కార్యాలయాలు, నివాసాల్లో సోదాలు జరిపిన ఈడీ అధికారులకు పెద్ద ఎత్తున నకిలీ, వాస్తవంగా జరిగిన లావాదేవీ కంటే ఎక్కువగా జరిగినట్లు చూపించిన ఇన్వాయిస్‌లు పెద్ద ఎత్తున లభ్యమయ్యాయి.

ముడుపులిస్తేనే ఆర్డర్లంటూ బెదిరింపులు: అంతేకాకుండా రవాణేతర వాహనాల వివరాలతో జారీ అయిన నకిలీ ట్రాన్స్‌పోర్టు చలానాలను ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుంది. వాస్తవ లావాదేవీకి మించి సొమ్ము చెల్లించడానికి సృష్టించిన సమాంతర ఇన్వాయిస్‌లు లభ్యమయ్యాయి. ఓ కార్యాలయ ప్రాంగణం నుంచి లెక్కల్లో చూపించని రూ.38 లక్షల నగదును ఈడీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రముఖ బ్రాండ్లకు ఆర్డర్లు ఇవ్వకుండా వాటిని తొక్కేశారు. ఆయా డిస్టిలరీలు, కంపెనీలకు పాత బిల్లులు చెల్లించకుండా నిలిపేశారు. ముడుపులిస్తేనే మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లిస్తామంటూ డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీలను బెదిరించారు.

ముడుపులివ్వడానికి అంగీకరించని మెక్‌డోవల్స్, రాయల్‌ స్టాగ్, ఇంపీరియల్‌ బ్లూ తదితర బ్రాండ్లను తొక్కేశారు. వాటి స్థానంలో కొత్త, నాసిరకం బ్రాండ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఏపీఎస్‌బీసీఎల్‌ నుంచి డిస్టిలరీలకు అందిన సొమ్ములో కొంత మొత్తాన్ని ఆ సంస్థలు సేవలు, ముడిసరకు కొనుగోలు పేరిట వివిధ కంపెనీల ఖాతాల్లోకి జమచేసేవి. వాటిలో కొన్ని ఉనికిలోనే లేవు. మరికొన్ని డొల్ల కంపెనీలు. ఆ లావాదేవీలన్నీ బోగసే కావడం గమనార్హం. ఈ విధంగా ముడుపుల సొమ్ము చెల్లించడానికి ఈ కంపెనీలను అడ్డం పెట్టుకున్నారు.

