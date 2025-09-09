ETV Bharat / state

మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామం – హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు

మద్యం కుంభకోణం కేసులో ముగ్గురు నిందితులకు బెయిలిచ్చిన ఏసీబీ కోర్టు - ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్పలకు హైకోర్టు నోటీసులు జారీ

AP LIQUOR SCAM CASE
AP LIQUOR SCAM CASE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 12:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Liquor Scam Case: మద్యం కుంభకోణం కేసులో ముగ్గురు నిందితులు ధనుంజయరెడ్డి(ఏ31), కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి(ఏ32), బాలాజీ గోవిందప్ప(ఏ33)లకు డిఫాల్ట్‌ బెయిలిస్తూ ఏసీబీ కోర్టు జారీచేసిన ఉత్తర్వుల విషయంలో హైకోర్టులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. సీఐడీ దాఖలు చేసిన అభియోగపత్రాలపై అభ్యంతరాలు లేవనెత్తుతూ ఏసీబీ కోర్టు ఆగస్టు 23న జారీచేసిన అఫీషియల్‌ మెమోరాండం అమలుపై స్టే విధించింది. అంతేకాక బెయిలు ఉత్తర్వుల్లో ఏసీబీ కోర్టు ప్రస్తావించిన(ఫైండింగ్స్‌) పలు అంశాలను సైతం స్టే చేసింది.

ముగ్గురు నిందితులు ఇప్పటికే బెయిలుపై విడుదలైన నేపథ్యంలో వారికి నోటీసు ఇచ్చి వాదనను వినాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడింది. ఆ ముగ్గురికి నోటీసులు జారీచేసింది. మరోవైపు ఇదే కేసులో నిందితుడు, రాజ్‌కెసిరెడ్డి పీఏ బూనేటి చాణక్య (ఏ8) దాఖలు చేసిన డిఫాల్ట్‌ బెయిలు పిటిషన్‌పై విచారణ జరపకుండా ఏసీబీ కోర్టును నిలువరించాలని కోరుతూ సీఐడీ అత్యవసరంగా దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యంపై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. చాణక్యకు నోటీసులు ఇచ్చింది. సీఐడీ దాఖలు చేసిన నాలుగు వ్యాజ్యాలపై విచారణను ఈనెల 11కి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ వెంకట జ్యోతిర్మయి ఈమేరకు మధ్యంతర ఉత్తర్వులిచ్చారు.

మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితులు ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్పలకు డిఫాల్ట్‌ బెయిలు మంజూరు చేస్తూ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు న్యాయాధికారి భాస్కరరావు ఈనెల 6న ఉత్తర్వులిచ్చారు. ఏసీబీ కోర్టు ఉత్తర్వులను రద్దు చేయాలని సీఐడీ హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేసింది. బూనేటి చాణక్య (ఏ8) దాఖలు చేసిన డిఫాల్ట్‌ బెయిలు పిటిషన్‌పై విచారణ జరపకుండా ఏసీబీ కోర్టును నిలువరించాలని మరో పిటిషన్‌ వేసింది. సీఐడీ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది సిద్థార్థ లూథ్రా, అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌ (ఏజీ) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌ వాదనలు వినిపించారు. నిర్దిష్ట గడువులోగా ప్రాథమిక, అనుబంధ అభియోగపత్రాలు దాఖలు చేశామన్నారు.

అభియోగ పత్రాలపై ఏసీబీ కోర్టు 21 అభ్యంతరాలను లేవనెత్తుతూ ఆఫీస్‌ మెమోరాండం జారీచేసిందన్నారు. ఆ అభ్యంతరాలకు సంబంధించిన సమాచారం అంతా ఏసీబీ కోర్టు ముందు ఉందన్నారు. ‘రీతూ ఛాబ్రియా వర్సెస్‌ యూనియన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా’ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఆధారపడి ఏసీబీ కోర్టు నిందితులకు డిఫాల్ట్‌ బెయిలు మంజూరు చేసిందని, అయితే ఆ తీర్పు ప్రస్తుత కేసుకు వర్తించదన్నారు. తాము అభియోగపత్రాలు దాఖలు చేసిన తర్వాత సీఆర్‌పీసీ సెక్షన్‌ 309 ప్రకారం ఏసీబీ కోర్టు నిందితులకు ఎప్పటికప్పుడు రిమాండ్‌ను పొడిగించిందని గుర్తుచేశారు.

నిందితులకు డిఫాల్ట్‌ బెయిలు పొందే వీల్లేకుండా చేసేందుకే అభియోగపత్రం దాఖలు చేశారా? లేదా బీఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ సెక్షన్‌ 187 ప్రకారం నిర్దిష్ట గడువులోగా అభియోగపత్రం దాఖలు చేశారా? అనే విషయంపై లోతైన విచారణ అవసరం అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏసీబీ కోర్టు బెయిలు ఉత్తర్వుల్లో ప్రస్తావించిన అంశాలపై, మెమోరాండంపై స్టే విధించాలని కోరారు. ఈ వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న న్యాయమూర్తి సీఆర్‌పీపీ సెక్షన్‌ 309 కింద నిందితులకు రిమాండ్‌ పొడిగించినప్పుడు సెక్షన్‌ 167 కింద డిఫాల్ట్‌ బెయిలు మంజూరు చేసే వ్యవహారం ఉత్పన్నం కాదని వ్యాఖ్యానించారు.

అభియోగపత్రం స్వభావంపై సమగ్ర విచారణ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. నిందితులకు నోటీసులు జారీచేశారు. ఏసీబీ కోర్టు ఫైండింగ్స్‌పై, అఫీషియల్‌ మెమోరాండం అమలుపై స్టే విధిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. తదుపరి విచారణను ఈనెల 11కి వాయిదా వేశారు.

మరోవైపు మద్యం కుంభకోణంలో నిందితుడు, రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ప్రధాన అనుచరుడు పైలా దిలీప్‌కు బెయిలు మంజూరు చేస్తూ ఏసీబీ కోర్టు గత నెల 28న ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను రద్దు చేయాలని కోరుతూ సీఐడీ/సిట్‌ హైకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేసింది. ‘కోర్టు ముందున్న ఆధారాలు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను పరిగణనలోకి తీసుకోవడంలో ఏసీబీ కోర్టు విఫలమైందని సీఐడీ పిటిషన్​లో కోరింది. మద్యం కుంభకోణం ద్వారా దోచుకున్న సొమ్మును విదేశాలకు మళ్లించినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని పిటిషన్​లో తెలిపింది.

ఆర్థిక నేరాలు దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని, ఇలాంటి కేసులలో నిందితులకు బెయిలిచ్చేటప్పుడు న్యాయస్థానాలు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందని వ్యాజ్యంలో పేర్కొంది. ప్రధాన నిందితుడు కెసిరెడ్డితో కలిసి దిలీప్‌ కీలక పాత్ర పోషించారు. నల్లధనాన్ని తెల్లధనంగా మార్చే విషయంలో ఆయనది ప్రధాన పాత్ర అని సీఐడీ పేర్కొంది. మద్యం కేసు నమోదు చేశాక దిలీప్‌ 51 ఎకరాలు విక్రయించారని తెలిపింది. సిట్‌ ఏర్పాటు చేశాక మార్చి నెలలోనే 42 ఎకరాలు అమ్మేశారు. దిలీప్‌ బెయిల్‌పై బయట ఉంటే ఇతర నిందితులు కొనుగోలు చేసిన ఆస్తులు గుర్తించడం కష్టం. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని బెయిలు ఉత్తర్వులను రద్దు చేయండి’ అని సిఐడీ కోరింది.

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక - మద్యం కేసులో మిథున్ రెడ్డికి మధ్యంతర బెయిల్

ఏపీ లిక్కర్​ స్కామ్ కేసు​లో మరో మలుపు - కుంభకోణంలో వైఎస్​ జగన్​ సోదరుడి హస్తం

For All Latest Updates

TAGGED:

ACB COURT BAIL ORDERSDHANUNJAYA REDDY BAILHIGH COURT STAY ORDERBALAJI GOVINDAPPA BAILLIQUOR SCAM CASE AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.