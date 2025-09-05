Pradyumna Irregularities in AP : మద్యం కేసులో సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డి, చెవిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డి బినామీగా సిట్ భావిస్తున్న చంద్రపతి ప్రద్యుమ్న తిరుపతిలో సాగించిన దందా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈషా ఇన్ ఫ్రా హౌసింగ్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ డైరక్టర్గా ఉన్న ప్రద్యుమ్న భారీ రియల్ దందా చేశారు. అభివృద్ధి, బహుళ అంతస్థుల భవనం నిర్మాణం పేరిట రైతుల దగ్గర నుంచి భూములు తీసుకుని మోసగించినట్లు తెలుస్తోంది.
వెలుగులోకి ప్రద్యుమ్న అక్రమాలు : మద్యం కేసులో సిట్ అనుమానిత జాబితాలో ఉన్న చంద్రపతి ప్రద్యుమ్న తిరుపతి కేంద్రంగా చేసిన అక్రమాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. చెవిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డితో కలిసి ఏర్పాటు చేసిన భీమ్ స్పేసెస్ ఎల్ఎల్పీ సంస్థకు అనుబంధంగా ఈషా ఇన్ఫ్రా హౌసింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా సాగించిన దందా బయటపడింది. తిమ్మినాయుడు పాలెంలో సర్వే నెంబర్లు 85, 86, 88, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112 పరిధిలో 19 మంది రైతులకు చెందిన 11 ఎకరాలను భూముల అభివృద్ధి, బహుళ అంతస్థుల భవనాల నిర్మాణం పేరుతో 2019లో తీసుకున్నారు.
మూడేళ్లలో ప్రక్రియను పూర్తి చేసి 38/62 నిష్పత్తిలో ప్లాట్లు పంచుతామని ఒప్పందం చేసుకున్నారు. దీంతో రైతులు ఈషా ఇన్ఫ్రాకు జీపీ చేశారు. ఒప్పందాల సమయంలోనే వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించిన ప్రద్యుమ్న భూముల అభివృద్ధి, భవన నిర్మాణాలుకు నిర్ణీత గడువుని పొందుపరచలేదు. భూములు తీసుకున్న తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో ఉన్న పరిచయాలతో భూముల సమీపంలో మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లను నిర్మించారు.
న్యాయ పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్న రైతులు : వైఎస్సార్సీపీ అధికారం కోల్పోగానే ప్రద్యుమ్న భూములు, రైతులను గాలికొదిలేశారు. ఐదేళ్లు దాటినా భూముల వద్ద ఎలాంటి అభివృద్ధి లేకపోవడంతో రైతుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. అయితే ఈషా ఇన్ఫ్రాతో జీపీఏ ఉండటంతో రైతులు భూములను విక్రయించుకోలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈషా ఇన్ఫ్రాతో చేసుకున్న ఒప్పందాలను రద్దు చేసుకునేందుకు న్యాయ పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నారు. మరోవైపు ఈషా ఇన్ఫ్రా పేరిట తిరుపతిలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యాలయం నుంచే సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియా కేంద్రాన్ని నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది.
నల్లధనాన్ని వైట్లోకి మార్చడానికే ఆ కంపెనీ : మద్యం కుంభకోణం కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి తనయుడు, ఆ పార్టీ సోషల్ మీడియాకు గతంలో ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరించిన సజ్జల భార్గవరెడ్డి పేరు బయటకొచ్చింది. ఈ కేసులో నిందితుడైన చెవిరెడ్డి మోహిత్రెడ్డి, అనుమానితుడైన చంద్రపతి ప్రద్యుమ్నతో కలిసి భీమ్ స్పేసెస్ ఎల్ఎల్పీ అనే సంస్థలో సజ్జల భార్గవరెడ్డి డైరెక్టర్గా ఉన్నట్లు సిట్ తేల్చింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2021 డిసెంబరులో ఈ కంపెనీని స్థాపించారని, మద్యం ముడుపుల సొమ్ము రూటింగ్, నల్లధనాన్ని వైట్లోకి మార్చడానికి ఈ కంపెనీని వినియోగించారని సిట్ ప్రాథమికంగా గుర్తించింది. మద్యం కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, చెవిరెడ్డి మోహిత్రెడ్డిల కంపెనీలు, సంస్థల్లో సిట్ అధికారులు బుధవారం సోదాలు చేశారు. చిత్తూరు, తిరుపతి హైదరాబాద్లలోని 12 కంపెనీల్లో ఏకకాలంలో ఈ తనిఖీలు జరిగాయి.
