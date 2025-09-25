సూపర్-6 హామీలపై మండలిలో ఘర్షణ - సీఎంను ‘కుప్పం ఎమ్మెల్యే’గా సంబోధించిన వైఎస్సార్సీపీ
సూపర్ సిక్స్ హామీలపై శాసన మండలిలో చర్చ - సీఎంను ‘కుప్పం ఎమ్మెల్యే’గా సంబోధించిన వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుడు రమేష్ యాదవ్ - క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేసిన కూటమి సభ్యులు
Published : September 25, 2025 at 2:43 PM IST
AP Legislative Council Debate on Super Six Promises: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో సూపర్ సిక్స్ హామీల అంశంపై స్వల్పకాలిక చర్చ ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుడు రమేష్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వం సూపర్ సిక్స్ హామీలను పూర్తిగా అమలు చేయడంలో విఫలమైందని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు అధికార పక్ష మంత్రులు, టీడీపీ ఎమ్మెల్సీల ఆగ్రహానికి గురయ్యాయి.
మంత్రుల కౌంటర్లు - హామీల అమలు లెక్కలు: రమేష్ యాదవ్ ఆరోపణలకు మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ధీటుగా స్పందిస్తూ “వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు కడుపుమంటతోనే కూటమి ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తున్నారు. మేము మెగా డీఎస్సీ చేపట్టి టీచర్ పోస్టుల భర్తీ ప్రారంభించాం. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా నియామక పత్రాలు అందజేస్తారు” అన్నారు.
అదేవిధంగా మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మాట్లాడుతూ “ఐదేళ్లలో జగన్ ఎన్ని డీఎస్సీలు నిర్వహించారో చెప్పాలి. మేము ఒకే డీఎస్సీ ద్వారా 16,400 మందికి టీచర్ ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాం. అంతేకాదు, ప్రతి అర్హత కలిగిన విద్యార్థికి అమ్మఒడి పథకం ప్రయోజనం అందించడం మా ప్రభుత్వ ఘనత” అని పేర్కొన్నారు. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు కూడా “15 నెలల్లోనే సూపర్ సిక్స్ హామీలను అమలు చేశాం. కళ్లముందు జరుగుతున్న పనులను విస్మరించి ఆరోపణలు చేయడం సరికాదు” అన్నారు.
సీఎంను ‘కుప్పం ఎమ్మెల్యే’గా సంబోధించిన వివాదం: ఈ చర్చలో కీలక ఘట్టం చోటు చేసుకుంది. రమేష్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం సీఎం అయిన చంద్రబాబును ‘కుప్పం ఎమ్మెల్యే’గా సంబోధించడంతో సభలో ఉద్రిక్తత పెరిగింది. మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, “సీఎంగా ఉన్న వ్యక్తిని కేవలం కుప్పం ఎమ్మెల్యేగా మాట్లాడడం అగౌరవం. రికార్డులు పరిశీలించి వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలి” అన్నారు. మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కూడా “సీఎం సభా నాయకుడు. ఆ విషయాన్ని వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుడు ఎలా మర్చిపోతారు? రికార్డులు వెంటనే పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి” అన్నారు.
మండలి ఛైర్మన్ స్పందన - వ్యాఖ్యలు తొలగింపు: ఈ పరిణామాల మధ్య మండలి ఛైర్మన్ సభను కాసేపు వాయిదా వేశారు. అనంతరం ప్రారంభమైన సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ, “జరిగిన పరిణామాలు సభా సంప్రదాయాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. రికార్డులను పరిశీలించాం. రమేష్ యాదవ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరంగా ఉన్నట్లు తేలింది. అందువల్ల ఆ వ్యాఖ్యలను రికార్డుల నుంచి తొలగిస్తున్నాం. పెద్దల సభలో సభ్యులు హూందాగా వ్యవహరించాలి” అని స్పష్టం చేశారు.
మొత్తం మీద, సూపర్ సిక్స్ హామీలపై మండలిలో జరిగిన చర్చ ఆరోపణలు, కౌంటర్లు, నినాదాలు, వ్యాఖ్యల తొలగింపుల వరకు వెళ్లింది. కూటమి ప్రభుత్వం హామీలను అమలు చేస్తోందని మంత్రులు లెక్కలతో చెబుతుంటే, వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు ఆరోపణలు మోపుతూ తీవ్ర ప్రతిస్పందన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి పట్ల వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుడు చేసిన ‘కుప్పం ఎమ్మెల్యే’ వ్యాఖ్యలపై మండలి అంతా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయగా, చివరికి ఆ వ్యాఖ్యలు రికార్డుల నుంచి తొలగించారు.
