రూటు​ మార్చిన చిరుత - అభయారణ్యం నుంచి జనావాసాల్లోకి సంచారం - Leopard at Diwancheruvu Forest

Leopard Active at Diwancheruvu Reserve Forest in East Godavari : తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో చిరుత కలకలం సృష్టించింది. దివాన్​ చెరువు అభయారణ్యంలోనే తిష్ట వేసిన చిరుత ఇప్పుడు జనావాసాల్లోకి వచ్చినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీ శాఖ అధికారులు సూచించారు. | Read More