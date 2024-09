మద్యం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్ - సరసమైన ధరలకే లిక్కర్ అందించేలా కొత్త ఎక్సైజ్ పాలసీ - ఆ రోజు నుంచే అమలు - New Liquor Policy in AP

New Excise Policy in AP: ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నూతన మద్యం విధానంలో సరసమైన ధరలకే నాణ్యమైన మద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం తెలిపింది. అక్టోబర్ 4,5 తేదీల్లో కొత్త మద్య విధానం అమల్లోకి రానుండటంతో దుకాణాల కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానించనున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రభుత్వ ఆదాయం పాలకుల జేబుల్లోకి వెళ్లిందని ఆక్షేపించింది. నాసిరకం బ్రాండ్లు తెచ్చి ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాటమాడారని మండిపడింది. కొత్త మద్యం విధానంలో గీత కార్మికులకు 10 శాతం వైన్ షాపులు కేటాయించాలని ప్రతిపాదించినట్టు పేర్కొంది.