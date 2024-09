SEB Abolishing in AP : ఏపీలో సెబ్​ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. | Read More

రాష్ట్రంలో సెబ్ రద్దు - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం - SEB Cancellation in AP

Chandrababu Visit Flood Areas : ఓ వైపు వరద బాధితులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం అహర్నిశలు శ్రమిస్తుంటే, మరోవైపు బోట్లు వదిలి ప్రకాశం బ్యారేజీ కొట్టుకుపోయేలా విధ్వంసానికి వైఎస్సార్సీపీ కుట్ర పన్నిందని సీఎం చంద్రబాబు ఆరోపించారు. గత సర్కార్ తప్పిదం వల్లే విజయవాడ అతలాకుతలమైందని విమర్శించారు. ఐదేళ్ల దుర్మార్గ పాలనలో వ్యవస్థలన్నీ భ్రష్టుపట్టాయన్నారు. | Read More

Hydra Demolition Details in Hyderabad : గత కొన్ని రోజుల నుంచి హైదరాబాద్‌ పరిసరాల్లో ఆక్రమణలపై హైడ్రా ఉక్కుపాదం మోపుతున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పటివరకు 111.72 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు వెల్లడించింది. మొత్తం 23 ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ స్థలాల్లో కట్టిన 262 అనధికారిక నిర్మాణాలు కూల్చేసినట్టు ప్రభుత్వానికి నివేదించింది. | Read More

Boat Cutting Process Started in Prakasam Barrage : ప్రకాశం బ్యారేజ్​ వద్ద విధ్వంసం సృష్టించి అక్కడే చిక్కుకుని ఉన్న పడవుల తొలగింపు ప్రక్రియ ముమ్మరంగా సాగుతోంది. గేట్ల వద్ద చిక్కుకున్న భారీ పడవలను క్రేన్లతో ఎత్తి తీయడం సాధ్యపడక పోవడంతో వాటిని ముక్కలు చేయాలని అధికారుల నిర్ణయించారు. | Read More

పడవల తొలగింపు చర్యలు వేగవంతం- ముక్కలుగా కోసి తొలగించాలంటున్న నిపుణులు - Boat Cutting Process in Barrage

Cabinet Sub Committee Meeting on New Liquor Policy : మద్యం పాలసీ రూపకల్పనపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం తొలి సమావేశమైంది. ఐదుగురు మంత్రులతో మద్యం విధానంపై అధ్యయనానికి క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనుంది. మంత్రులు కొల్లు రవీంద్ర, నాదెండ్ల మనోహర్, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, సత్యకుమార్ యాదవ్, గొట్టిపాటి రవి హాజరయ్యారు. | Read More

మద్యం పాలసీపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం భేటీ- ఈ నెలాఖరుతో ముగియనున్న పాత విధానం - Cabinet Meeting on Liquor Policy

వరద సహాయక చర్యల్లో అధికారులు- ధాన్యం దండుకుంటున్న మిల్లర్లు- నెల్లూరు జిల్లాలో రైతుల ఆవేదన - No Rate To Paddy In Nellore

No Rate To Paddy In Nellore: వరద సహాయక చర్యల్లో విజయవాడలో అధికార యంత్రాంగం తలమునకలైంది. దీన్నే ఆసరాగా తీసుకున్న మిల్లర్లు, వ్యాపారులు రైతులను దగా చేస్తున్నారు. వారం రోజుల కిందటి వరకు 23వేల రూపాయలు పలికిన పుట్టి ధాన్యం ఒక్కసారిగా 17వేల రూపాయలకు పడిపోయింది. దీంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ధాన్యం ధరలు తగ్గిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ ఆనంద్ హెచ్చరించారు. | Read More