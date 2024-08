AP News Today Live: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లేటెస్ట్ తెలుగు న్యూస్ Wed Aug 28 2024

కర్నూలు, కడప జిల్లాలో పారిశ్రామిక హబ్​లు- వేల మందికి ఉపాధి : కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ - Industrial Hubs IN AP

Industrial Hubs Will Come in Kurnool and Kadapa Districts : కర్నూలు, కడప జిల్లాలో పారిశ్రామిక హబ్​లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ వెల్లడించారు. తద్వారా వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. | Read More