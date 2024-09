'నా మాటే వినరా అంటూ' ఓ ప్రిన్సిపల్ నిర్వాకం - విద్యార్థినులతో రోజుకు 100కు పైగా గుంజీలు - Rampachodavaram Principal Issue

Students Sick After Sit ups in Rampachodavaram : విద్యార్థులను తమ సొంత పిల్లల వలే భావించి గురువులు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తారు. వారు ఏదైనా తప్పు చేస్తే వారిని సరైన దారిలో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ ఓ ప్రిన్సిపల్ తన మాట వినడం లేదనే కారణంతో విద్యార్థినుల పట్ల మూర్ఖంగా ప్రవర్తించింది. క్రమశిక్షణ పేరుతో వారికి దండన విధించింది. ఈ ఘటన అల్లూరి సీతరామరాజు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.