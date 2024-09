వరద ఉద్ధృతి తగ్గుముఖం పట్టింది - జనజీవనం సాధారణ స్థితికి వచ్చేవరకు విశ్రమించమన్న మంత్రులు - Ministers on Flood Affected Areas

Ministers Engaged in Relief Operations in Flood Affected Areas: సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో వరద ప్రాంతాల్లోనే పర్యటిస్తున్న మంత్రులు సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. బాధితులకు ధైర్యం చెప్తూ ఆహారం పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వరద ప్రభావం తగ్గిన తర్వాత చేపట్టాల్సిన చర్యలపై మున్సిపాలిటీ కమిషనర్లతో మంత్రి నారాయణ సమావేశం నిర్వహించారు. | Read More