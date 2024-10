'అక్టోబర్​ 4 లోగా అర్హులందరికీ వరద సాయం - సాంకేతిక సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించండి' - CM Review on Flood Relief

CM Chandrababu Review on Distribution of Compensation to Flood Victims :వరద బాధితులకు సాయంలో సాంకేతిక సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారుల్ని ఆదేశించారు. అక్టోబర్​ 4 నాటికి అందరికీ పరిహారం పంపిణీ పూర్తి కావాలని సృష్టం చేశారు. బాధితులు ఎవరూ అసంతృత్తితో ఉండటానికి వీల్లేదని అధికారులతో సీఎం పేర్కొన్నారు. | Read More