నేహారెడ్డి అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చేయండి - అధికారులకు హైకోర్టు ఆదేశం - Neha Reddy Illegal Construction

High Court on Nehareddy Illegal Construction at Bhimili Beach : విజయసాయిరెడ్డి కుమార్తె నేహారెడ్డి అక్రమ నిర్మాణాన్ని కూల్చివేయాలని హైకోర్టు మరోసారి సృష్టం చేసింది. రాజకీయ జోక్యంతో కూల్చివేత చర్యలను ఆపవద్దని జీవీఎంసీకి సూచించింది. అక్రమ నిర్మాణం విషయంలో చీసుకున్న చర్యలతో స్థాయి నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. | Read More